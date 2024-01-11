Thursday, 11 January 2024 10:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نعي الحاجة خيرية عبدالمهدي محمد الحباشنة

1/11/2024 4:26:30 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمانا بقضاء الله وقدره تنعى عشائر الحباشنة عامة وعشيرة الرماضين خاصة المرحومة، بإذن الله، الحاجة خيرية عبدالمهدي محمد الحباشنة "أم زياد" أرملة المرحوم، بإذن الله، الحاج محمد عبدربه محمد الحباشنة، ووالدة زياد وعبدربه وإياد ومؤيد وابتسام وبسمة وسميرة.


وشقيقة المرحوم سالم، والمرحوم محمد، والمرحوم محمود، والمرحوم حمدي، وعدنان.
والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس ١١/ ١ / ٢٠٢٤ بعد مسيرة حياة كرستها في طاعة الله ورضوانه وسيشع جثمانها الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الخميس 11/1/2024، من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواها الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية.


تقبل التعازي للرجال والنساء بعد صلاة المغرب لليوم الخميس، وبعد الساعة الخامسة مساء يومي الجمعة والسبت في ديوان أبناء الكرك في دابوق/ عمان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

MENAFN11012024000072011014ID1107708136

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث