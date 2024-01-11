نعي الحاجة خيرية عبدالمهدي محمد الحباشنة

MENAFN - Alghad Newspaper) إيمانا بقضاء الله وقدره تنعى عشائر الحباشنة عامة وعشيرة الرماضين خاصة المرحومة، بإذن الله، الحاجة خيرية عبدالمهدي محمد الحباشنة "أم زياد" أرملة المرحوم، بإذن الله، الحاج محمد عبدربه محمد الحباشنة، ووالدة زياد وعبدربه وإياد ومؤيد وابتسام وبسمة وسميرة.



وشقيقة المرحوم سالم، والمرحوم محمد، والمرحوم محمود، والمرحوم حمدي، وعدنان.

والتي انتقلت إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم الخميس ١١/ ١ / ٢٠٢٤ بعد مسيرة حياة كرستها في طاعة الله ورضوانه وسيشع جثمانها الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الخميس 11/1/2024، من مسجد مقبرة سحاب إلى مثواها الأخير في مقبرة سحاب الإسلامية.



تقبل التعازي للرجال والنساء بعد صلاة المغرب لليوم الخميس، وبعد الساعة الخامسة مساء يومي الجمعة والسبت في ديوان أبناء الكرك في دابوق/ عمان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.