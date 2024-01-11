Investcloud تعين Jeff Yabuki رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة InvestCloud (أو "الشركة")، المزود العالمي لحلول إدارة الثروات والأصول، عن تعيين Jeffery W. Yabuki ("Jeff") رئيسًا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. في هذا المنصب، سيقود Jeff إستراتيجية InvestCloud وعملياتها، مع التركيز بشكل رئيسي على التميز في تقديم الخدمات للعملاء. ستزيد قيادة Jeff من تمكين عملاء وشركاء InvestCloud من خلال منصتها التكنولوجية القابلة للتطوير. الشركة مدعومة من قبل .Clearlake Capital Group, L.P (يشار إليها هنا جنبًا إلى جنب مع بعض الشركات التابعة لها باسم، "Clearlake") وMotive Capital Management, LLC (يشار إليها هنا جنبًا إلى جنب مع بعض الشركات التابعة لها باسم،"Motive Partners")، والتي أعادت رسملة الأعمال معًا في عام 2021.
InvestCloud هي منصة لتكنولوجيا الثروات تدعم أكثر من 550 مديرًا للثروات والأصول على مستوى العالم بأكثر من 6.4 تريليونات دولار من الأصول عبر منصاتها في خدمات مثل إدارة محافظ UMA/SMA وتنفيذ الصفقات والمحاسبة وإدارة النماذج وقياس الأداء.
قال Jeff Yabuki، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة InvestCloud ورئيس مجلس إدارة Motive Partners: "الخدمات المالية -وإدارة الثروات على وجه الخصوص- في المراحل الأولى من التحول التكنولوجي، والتي نعتقد أنها ستخلق فرصًا ذات مغزى لإعادة تحديد مستقبل إدارة الثروات والأصول. أعتقد أن InvestCloud في وضع جيد للشراكة مع عملائها لقيادة هذا التغيير في جميع أنحاء العالم. أنا متحمس للعمل مع هذا الفريق الموهوب لبناء القيمة من خلال التميز والابتكار المستمرين سعياً وراء قيادة الجيل التالي".
شغل Jeff سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Fiserv (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FI)، وهي شركة مدرجة في قائمة Fortune 200 ورائدة عالميًا في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية، وهو المنصب الذي شغله من ديسمبر 2005 حتى يونيو 2020. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة Fiserv من 2019 إلى ديسمبر 2020. خلال فترة عمل جيف مع Fiserv، قاد الشركة من خلال تحول إستراتيجي مع عمليات استحواذ وتصفية استثمارات كبيرة، بما في ذلك الاستحواذ على شركة First Data Corporation بقيمة 22 مليار دولار. خلال فترة قيادة Jeff، ضاعفت Fiserv الإيرادات ثلاث مرات تقريبًا، وزاد هامش التشغيل والأرباح، وحقق عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 969% حتى نهاية عام 2019.
قبل انضمامه إلى Fiserv، شغل Jeff منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في H&R Block وشغل سلسلة من المناصب القيادية العليا في American Express. يعمل جيف حاليًا في مجالس إدارة Royal Bank of Canada (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RY)، وناسداك (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NDAQ) وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة Sportradar (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SRAD).
قال Rob Heyvaert، المؤسس والشريك الإداري في Motive Partners: "لدينا فرصة للتعاون مع أحد أبرز بناة الأعمال والقادة في التكنولوجيا المالية بفرصة كلية عالمية مثالية نعتقد أنها ستخلق قيمة لعملاء InvestCloud". "هذا التعيين هو مثال آخر على نموذج" المستثمر، والمشغل، والمبتكر "المتمايز من Motive في العمل لتعزيز خلق القيمة والابتكار. يسعدنا أن يكون Jeff على رأس القيادة، نظرًا لسجله الحافل في تنشيط الفرق للاستفادة من فرص السوق. كما نود أن نشكر Richard Lumb على قيادته كرئيس تنفيذي مؤقت، والذي سيبقى مع مجلس الإدارة ويدعم انتقال Jeff".
قال Behdad Eghbali، المؤسس المشارك والشريك الإداري، وJames Pade، الشريك في Clearlake: "نحن متحمسون للترحيب بـ Jeff في InvestCloud ونتطلع إلى تسريع خطة نمو الشركة تحت قيادته". "إن خبرة Jeff المرتبطة بأعمالنا وقدرته على توسيع نطاق المؤسسات تجعله الخيار الأمثل لقيادة InvestCloud."
على مدى العقد المقبل، تتوقع InvestCloud أن يلبي مديرو الثروات التوقعات المتغيرة لجيل جديد من العملاء، حيث من المتوقع أن تنتقل أصول تزيد قيمتها عن 84 تريليون دولا بين الأجيال. لدعم هذا التحول في السوق، يركز مستثمرو التجزئة والبنوك ومديرو الثروات على تحديث التكنولوجيا والتحول الرقمي. تعتقد InvestCloud أنها في وضع جيد لدعم عملائها وشركائها بمحفظتها من الحلول التي تدعم تجارب العملاء والمستشارين الرقمية الحديثة والتخطيط المالي ومحافظ الحسابات المدارة الموحدة (UMA) والحسابات المدارة بشكل منفصل (SMA) المخصصة.
حول InvestCloud
InvestCloud هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات في التحول الرقمي لصناعة إدارة الثروات، والرائدة في الولايات المتحدة في مجال التخصيص والتوسع عبر البرامج الاستشارية بما في ذلك الحسابات المدارة الموحدة (UMA) والحسابات المدارة بشكل منفصل (SMA). تدعم InvestCloud اليوم أكثر من 6 تريليونات دولار من الأصول مع أكثر من 550 عميلًا مباشرًا، بما في ذلك البنوك ومديرو الثروات والبنوك الخاصة ومديرو الأصول. تقدم الشركة تجارب وأدوات رقمية للعملاء والمستشارين تمكن من تطوير حلول إدارة الثروات في المكاتب الأمامية، وإدارة محافظ UMA/SMA، وتنفيذ التجارة، والمحاسبة، وإدارة النماذج، وحلول الاستثمار في الأداء، مما يؤدي إلى أفضل الخبرات والعمليات في مجال إدارة الثروات والأصول. يقع مقر InvestCloud في نيويورك، ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا وسنغافورة واليابان وأستراليا.
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حول Clearlake
تأسست Clearlake في عام 2006، وهي شركة استثمارية تدير أعمالًا متكاملة عبر الأسهم الخاصة والائتمان والإستراتيجيات الأخرى ذات الصلة. من خلال نهج يركز على القطاع، تسعى الشركة إلى الشراكة مع فرق الإدارة ذات الخبرة من خلال توفير رأس مال طويل الأجل والصبور للشركات الديناميكية التي يمكن أن تستفيد من نهج التحسين التشغيلي لشركة Clearlake، OPS® في القطاعات المستهدفة الأساسية للشركة وهي التكنولوجيا والصناعات والمستهلك. تمتلك Clearlake حاليًا أكثر من 70 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وقد قاد كبار مديري الاستثمار فيها أو شاركوا في قيادة أكثر من 400 استثمار. يقع المقر الرئيسي للشركة في سانتا مونيكا، بكاليفورنيا مع فروع في دالاس، وتكساس، ولندن، والمملكة المتحدة، ودبلن، وأيرلندا، وسنغافورة.
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حول شركة Motive Partners
شركة Motive Partners هي شركة متخصصة في الأسهم الخاصة ولها مكاتب في مدينة نيويورك ولندن وبرلين، وتركز على الاستثمارات الاستثمارية والنمو والاستحواذ في شركات الخدمات المالية والتجارية القائمة على التكنولوجيا في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتخدم خمسة قطاعات فرعية رئيسية: الخدمات المصرفية والمدفوعات وأسواق رأس المال والبيانات والتحليلات وإدارة الاستثمار والتأمين. تجلب Motive Partners الخبرة المتباينة والاتصال والقدرات لخلق قيمة طويلة الأجل في شركات التكنولوجيا المالية.
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