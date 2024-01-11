Investcloud تعين Jeff Yabuki رئيساً لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة InvestCloud (أو "الشركة")، المزود العالمي لحلول إدارة الثروات والأصول، عن تعيين Jeffery W. Yabuki ‏("Jeff") رئيسًا لمجلس الإدارة والرئيس التنفيذي. في هذا المنصب، سيقود Jeff إستراتيجية InvestCloud وعملياتها، مع التركيز بشكل رئيسي على التميز في تقديم الخدمات للعملاء. ستزيد قيادة Jeff من تمكين عملاء وشركاء InvestCloud من خلال منصتها التكنولوجية القابلة للتطوير. الشركة مدعومة من قبل .Clearlake Capital Group, L.P (يشار إليها هنا جنبًا إلى جنب مع بعض الشركات التابعة لها باسم، "Clearlake") وMotive Capital Management, LLC (يشار إليها هنا جنبًا إلى جنب مع بعض الشركات التابعة لها باسم،"Motive Partners")، والتي أعادت رسملة الأعمال معًا في عام 2021.

InvestCloud هي منصة لتكنولوجيا الثروات تدعم أكثر من 550 مديرًا للثروات والأصول على مستوى العالم بأكثر من 6.4 تريليونات دولار من الأصول عبر منصاتها في خدمات مثل إدارة محافظ UMA/SMA وتنفيذ الصفقات والمحاسبة وإدارة النماذج وقياس الأداء.

قال Jeff Yabuki، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة InvestCloud ورئيس مجلس إدارة Motive Partners: "الخدمات المالية -وإدارة الثروات على وجه الخصوص- في المراحل الأولى من التحول التكنولوجي، والتي نعتقد أنها ستخلق فرصًا ذات مغزى لإعادة تحديد مستقبل إدارة الثروات والأصول. أعتقد أن InvestCloud في وضع جيد للشراكة مع عملائها لقيادة هذا التغيير في جميع أنحاء العالم. أنا متحمس للعمل مع هذا الفريق الموهوب لبناء القيمة من خلال التميز والابتكار المستمرين سعياً وراء قيادة الجيل التالي".

شغل Jeff سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Fiserv‏ (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: FI)، وهي شركة مدرجة في قائمة Fortune 200 ورائدة عالميًا في مجال المدفوعات والتكنولوجيا المالية، وهو المنصب الذي شغله من ديسمبر 2005 حتى يونيو 2020. كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة Fiserv من 2019 إلى ديسمبر 2020. خلال فترة عمل جيف مع Fiserv، قاد الشركة من خلال تحول إستراتيجي مع عمليات استحواذ وتصفية استثمارات كبيرة، بما في ذلك الاستحواذ على شركة First Data Corporation بقيمة 22 مليار دولار. خلال فترة قيادة Jeff، ضاعفت Fiserv الإيرادات ثلاث مرات تقريبًا، وزاد هامش التشغيل والأرباح، وحقق عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 969% حتى نهاية عام 2019.

قبل انضمامه إلى Fiserv، شغل Jeff منصب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في H&R Block وشغل سلسلة من المناصب القيادية العليا في American Express. يعمل جيف حاليًا في مجالس إدارة Royal Bank of Canada (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: RY)، وناسداك (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NDAQ) وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة Sportradar (مدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: SRAD).

قال Rob Heyvaert، المؤسس والشريك الإداري في Motive Partners: "لدينا فرصة للتعاون مع أحد أبرز بناة الأعمال والقادة في التكنولوجيا المالية بفرصة كلية عالمية مثالية نعتقد أنها ستخلق قيمة لعملاء InvestCloud". "هذا التعيين هو مثال آخر على نموذج" المستثمر، والمشغل، والمبتكر "المتمايز من Motive في العمل لتعزيز خلق القيمة والابتكار. يسعدنا أن يكون Jeff على رأس القيادة، نظرًا لسجله الحافل في تنشيط الفرق للاستفادة من فرص السوق. كما نود أن نشكر Richard Lumb على قيادته كرئيس تنفيذي مؤقت، والذي سيبقى مع مجلس الإدارة ويدعم انتقال Jeff".

قال Behdad Eghbali، المؤسس المشارك والشريك الإداري، وJames Pade، الشريك في Clearlake: "نحن متحمسون للترحيب بـ Jeff في InvestCloud ونتطلع إلى تسريع خطة نمو الشركة تحت قيادته". "إن خبرة Jeff المرتبطة بأعمالنا وقدرته على توسيع نطاق المؤسسات تجعله الخيار الأمثل لقيادة InvestCloud."

على مدى العقد المقبل، تتوقع InvestCloud أن يلبي مديرو الثروات التوقعات المتغيرة لجيل جديد من العملاء، حيث من المتوقع أن تنتقل أصول تزيد قيمتها عن 84 تريليون دولا بين الأجيال. لدعم هذا التحول في السوق، يركز مستثمرو التجزئة والبنوك ومديرو الثروات على تحديث التكنولوجيا والتحول الرقمي. تعتقد InvestCloud أنها في وضع جيد لدعم عملائها وشركائها بمحفظتها من الحلول التي تدعم تجارب العملاء والمستشارين الرقمية الحديثة والتخطيط المالي ومحافظ الحسابات المدارة الموحدة (UMA) والحسابات المدارة بشكل منفصل (SMA) المخصصة.

حول InvestCloud

InvestCloud هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال البرمجيات في التحول الرقمي لصناعة إدارة الثروات، والرائدة في الولايات المتحدة في مجال التخصيص والتوسع عبر البرامج الاستشارية بما في ذلك الحسابات المدارة الموحدة (UMA) والحسابات المدارة بشكل منفصل (SMA). تدعم InvestCloud اليوم أكثر من 6 تريليونات دولار من الأصول مع أكثر من 550 عميلًا مباشرًا، بما في ذلك البنوك ومديرو الثروات والبنوك الخاصة ومديرو الأصول. تقدم الشركة تجارب وأدوات رقمية للعملاء والمستشارين تمكن من تطوير حلول إدارة الثروات في المكاتب الأمامية، وإدارة محافظ UMA/SMA، وتنفيذ التجارة، والمحاسبة، وإدارة النماذج، وحلول الاستثمار في الأداء، مما يؤدي إلى أفضل الخبرات والعمليات في مجال إدارة الثروات والأصول. يقع مقر InvestCloud في نيويورك، ولديها مكاتب في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وسويسرا وإيطاليا وسنغافورة واليابان وأستراليا.

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حول Clearlake

تأسست Clearlake في عام 2006، وهي شركة استثمارية تدير أعمالًا متكاملة عبر الأسهم الخاصة والائتمان والإستراتيجيات الأخرى ذات الصلة. من خلال نهج يركز على القطاع، تسعى الشركة إلى الشراكة مع فرق الإدارة ذات الخبرة من خلال توفير رأس مال طويل الأجل والصبور للشركات الديناميكية التي يمكن أن تستفيد من نهج التحسين التشغيلي لشركة Clearlake‏، OPS® في القطاعات المستهدفة الأساسية للشركة وهي التكنولوجيا والصناعات والمستهلك. تمتلك Clearlake حاليًا أكثر من 70 مليار دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وقد قاد كبار مديري الاستثمار فيها أو شاركوا في قيادة أكثر من 400 استثمار. يقع المقر الرئيسي للشركة في سانتا مونيكا، بكاليفورنيا مع فروع في دالاس، وتكساس، ولندن، والمملكة المتحدة، ودبلن، وأيرلندا، وسنغافورة.

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حول شركة Motive Partners

شركة Motive Partners هي شركة متخصصة في الأسهم الخاصة ولها مكاتب في مدينة نيويورك ولندن وبرلين، وتركز على الاستثمارات الاستثمارية والنمو والاستحواذ في شركات الخدمات المالية والتجارية القائمة على التكنولوجيا في أمريكا الشمالية وأوروبا، وتخدم خمسة قطاعات فرعية رئيسية: الخدمات المصرفية والمدفوعات وأسواق رأس المال والبيانات والتحليلات وإدارة الاستثمار والتأمين. تجلب Motive Partners الخبرة المتباينة والاتصال والقدرات لخلق قيمة طويلة الأجل في شركات التكنولوجيا المالية.

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