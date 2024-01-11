Quectel تعلن عن أول اعتماد في الصناعة لوحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على شبكة Skylo

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة CES – Quectel Wireless Solutions، وهي شركة عالمية توفر حلول إنترنت الأشياء (IoT)، أن تعلن عن الاعتماد الناجح للوحدة التي تدعمها شبكات غير أرضية (NTN) من Quectel، CC660D-LS للاستخدام على الشبكة من قِبل Skylo ، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الشبكات غير الأرضية (NTN). والوحدة هي الأولى التي يتم اعتمادها من قِبل Skylo للاستخدام على شبكتها وتتيح الاتصال السلس والموثوق به عبر الشبكات غير الأرضية بإنترنت الأشياء (IoT-NTN) لأي جهاز قياسي يشتمل على الوحدة ويتمتع بإطلالة على السماء.
طوّرت Quectel وحدة CC660D-LS على وجه الخصوص لتوفير إمكانات اتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه موثوق بها وفعّالة. ومن خلال اعتماد الوحدة على شبكة Skylo، يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بقوة اتصال Skylo عبر الأقمار الصناعية المنتشرة في كل مكان لتمكين تطبيقات إنترنت الأشياء في البيئات النائية والصعبة، ما يضمن نقل البيانات بشكل آمن وموثوق به.
توفر وحدة CC660D-LS مجموعة من خيارات الاتصال المرنة، بما في ذلك اتصالات النطاق L، والنطاق S، والنطاق 23. ومن الجدير بالذكر أن هذه الوحدة مُجهَّزة لدعم الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية بإنترنت الأشياء (IoT-NTN) بالإصدار 17 من 3GPP، ما يعكس قدراتها المتقدمة. من خلال إعطاء الأولوية للاتصال الموثوق به، تتفوق وحدة CC660D-LS في تيسير الاتصال ثنائي الاتجاه. علاوة على ذلك، توسع الوحدة دعمها لكلٍ من شبكات الخدمات التي تعمل ببروتوكول الإنترنت (IP) والتي لا تعمل ببروتوكول الإنترنت. ولا تضمن هذه الإمكانية المزدوجة تحسين الاتصال فحسب، بل تضمن تعزيز توفر الخدمة أيضًا. تمثل وحدة CC660D-LS حلاً شاملاً لاحتياجات الاتصال القوية والمتعددة الاستخدامات.
يقول Norbert Muhrer، الرئيس ورئيس الشؤون الإستراتيجية لدى Quectel Wireless Solutions "يسرنا اعتماد Skylo لوحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للشبكات غير الأرضية (NTN) التي نقدمها في شبكتها. "يعكس هذا الاعتماد التزامنا بتقديم حلول اتصالات عبر الأقمار الصناعية عالية الجودة لعملائنا في كل أنحاء العالم. ومن خلال التعاون مع Skylo، نُمكِّن الشركات من نيل فرص جديدة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها في إنترنت الأشياء، بغض النظر عن مكان تواجدها."
تضمنت عملية اعتماد Skylo اختبارات وتقييمات قوية للتأكد من تلبية وحدة CC660D-LS لمعايير الجودة والأداء الصارمة، بما في ذلك معايير الإصدار 17 من 3GPP ومؤهلات Standards Plus من Skylo . تم تصميم شبكة Skylo لتوفير تغطية عالمية، ما يضمن استمرار اتصال أجهزة إنترنت الأشياء المجهزة بوحدة Quectel في المناطق ذات البنية الأساسية الأرضية المحدودة.
يقول الدكتور Andrew Nuttall، كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) والمؤسس المشارك لشركة Skylo "يسعدنا أن نرحب بوحدة CC660D-LS من Quectel في منظومة الأجهزة المعتمدة لدينا،" "يُعد هذا الاعتماد بمثابة شهادة على التزامنا بتوفير اتصال إنترنت الأشياء المستند إلى الأقمار الصناعية الأكثر موثوقية وتوسعًا. ومن خلال الشراكة مع الرواد في الصناعة مثل Quectel، نُمكِّن الشركات المُصنِّعة للأجهزة بكل أنواعها من توسيع استخدامات إنترنت الأشياء لديها، وإضافة عمليات بث إضافية للمراجعة، وتقديم تجربة عملاء فائقة لا تتطلب أي تغيير في سلوك المستخدم."
تناسب وحدة CC660D-LS من Quectel مجموعة كبيرة من الاستخدامات، بما في ذلك تتبع الأصول وإدارة الأساطيل والشؤون الزراعية والبحرية والكثير غير ذلك. إن التصميم الصغير للوحدة واستهلاكها المنخفض للطاقة يجعلها خيارًا مثاليًا لأجهزة إنترنت الأشياء التي تعمل بالبطارية، والتي تتطلب اتصالاً طويل الأمد من دون انقطاع.
تم تطوير وحدات إنترنت الأشياء من Quectel مع مراعاة الأمان في المقام الأول. بدءًا من بنية المنتج وصولاً إلى تطوير البرنامج الثابت/البرنامج، تدمج Quectel الممارسات والمعايير الرائدة في الصناعة، ما يخفف من الثغرات الأمنية المحتملة التي تحددها دور الاختبار المستقلة الخارجية وقد أدرجت ممارسات أمنية مثل إنشاء مستودعات SBOM وملفات VEX بالإضافة إلى إجراء تحليل ثنائي للبرنامج الثابت في دورة حياة تطوير البرنامج بأكملها.
يستطيع مطوّرو إنترنت الأشياء الآن تبسيط عملية التطوير من خلال الجمع بين وحدات Quectel وهوائيات Quectel وخدمات ما قبل الاعتماد، ما يقلل بشكل فعّال من التكاليف ووقت طرح أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم في السوق. وبالنسبة لوحدة القمر الصناعي CC660D-LS، تقدم Quectel هوائيات YECN028AA وYFCA011AA، ما يوفر للمطوّرين خيارات متعددة الاستخدامات لتعزيز الاتصال وتسريع نشر حلولهم المبتكرة.
نبذة عن Quectel
إن شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع وتيرة الابتكار في إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز بشكل كبير على العملاء، ونوفر حلول إنترنت الأشياء العالمية التي يقف خلفها دعم وخدمات متميزة. يحدد فريقنا العالمي الآخذ في النمو المكوّن من 5900 متخصص وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية ، وGNSS ، وWi-Fi وBluetooth ، بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.
من خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم الذي يتم تقديمه في كل أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.
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نبذة عن Skylo
Skylo Technologies هي شركة موفّرة لخدمة الشبكات غير الأرضية (NTN) يوجد مقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا، وتقدم خدمة تسمح لأجهزة المودم والأجهزة الخلوية بالاتصال مباشرةً عبر الأقمار الصناعية الموجودة. وتتم إدارة الأجهزة المتصلة عبر الأقمار الصناعية وخدمتها بواسطة شبكة الوصول اللاسلكي الظاهرية عبر الشبكات غير الأرضية (NTN vRAN) التجارية من Skylo، والتي تتميز بمحطة ونواة أساسيتين مصممتين للسحابة استنادًا إلى معايير 3GPP. تعمل Skylo مع مُشغِّلي الأقمار الصناعية الحاليين، ومُشغِّلي شبكات الهاتف المحمول الأرضية، ومُصنِّعي الأجهزة لتزويد المشتركين بحل اتصال في أي مكان وفي أي وقت يتجول بسلاسة بين الشبكات الأرضية وشبكات الأقمار الصناعية. ينصب تركيز Skylo على تمكين الخدمات المتصلة للأشخاص في الأماكن المفتوحة ومهام سير العمل المتصلة للأجهزة في العمل عبر مختلف الصناعات المهمة مثل الصناعات الزراعية والبحرية والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى الأجهزة الاستهلاكية في السوق الشامل. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ، أو تواصل مع ... ، أو تابعنا على LinkedIn وTwitter.
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