Quectel تعلن عن أول اعتماد في الصناعة لوحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية على شبكة Skylo

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--يسر شركة CES‏ – Quectel Wireless Solutions، وهي شركة عالمية توفر حلول إنترنت الأشياء (IoT)، أن تعلن عن الاعتماد الناجح للوحدة التي تدعمها شبكات غير أرضية (NTN) من Quectel،‏ CC660D-LS للاستخدام على الشبكة من قِبل Skylo ، الشركة الرائدة في مجال توفير خدمات الشبكات غير الأرضية (NTN). والوحدة هي الأولى التي يتم اعتمادها من قِبل Skylo للاستخدام على شبكتها وتتيح الاتصال السلس والموثوق به عبر الشبكات غير الأرضية بإنترنت الأشياء (IoT-NTN) لأي جهاز قياسي يشتمل على الوحدة ويتمتع بإطلالة على السماء.

طوّرت Quectel وحدة CC660D-LS على وجه الخصوص لتوفير إمكانات اتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه موثوق بها وفعّالة. ومن خلال اعتماد الوحدة على شبكة Skylo، يمكن للشركات والمؤسسات الاستعانة بقوة اتصال Skylo عبر الأقمار الصناعية المنتشرة في كل مكان لتمكين تطبيقات إنترنت الأشياء في البيئات النائية والصعبة، ما يضمن نقل البيانات بشكل آمن وموثوق به.

توفر وحدة CC660D-LS مجموعة من خيارات الاتصال المرنة، بما في ذلك اتصالات النطاق L، والنطاق S، والنطاق 23. ومن الجدير بالذكر أن هذه الوحدة مُجهَّزة لدعم الاتصالات عبر الشبكات غير الأرضية بإنترنت الأشياء (IoT-NTN) بالإصدار 17 من 3GPP، ما يعكس قدراتها المتقدمة. من خلال إعطاء الأولوية للاتصال الموثوق به، تتفوق وحدة CC660D-LS في تيسير الاتصال ثنائي الاتجاه. علاوة على ذلك، توسع الوحدة دعمها لكلٍ من شبكات الخدمات التي تعمل ببروتوكول الإنترنت (IP) والتي لا تعمل ببروتوكول الإنترنت. ولا تضمن هذه الإمكانية المزدوجة تحسين الاتصال فحسب، بل تضمن تعزيز توفر الخدمة أيضًا. تمثل وحدة CC660D-LS حلاً شاملاً لاحتياجات الاتصال القوية والمتعددة الاستخدامات.

يقول Norbert Muhrer، الرئيس ورئيس الشؤون الإستراتيجية لدى Quectel Wireless Solutions "يسرنا اعتماد Skylo لوحدة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية للشبكات غير الأرضية (NTN) التي نقدمها في شبكتها. "يعكس هذا الاعتماد التزامنا بتقديم حلول اتصالات عبر الأقمار الصناعية عالية الجودة لعملائنا في كل أنحاء العالم. ومن خلال التعاون مع Skylo، نُمكِّن الشركات من نيل فرص جديدة وتحقيق الأهداف التي تسعى إليها في إنترنت الأشياء، بغض النظر عن مكان تواجدها."

تضمنت عملية اعتماد Skylo اختبارات وتقييمات قوية للتأكد من تلبية وحدة CC660D-LS لمعايير الجودة والأداء الصارمة، بما في ذلك معايير الإصدار 17 من 3GPP ومؤهلات Standards Plus من Skylo . تم تصميم شبكة Skylo لتوفير تغطية عالمية، ما يضمن استمرار اتصال أجهزة إنترنت الأشياء المجهزة بوحدة Quectel في المناطق ذات البنية الأساسية الأرضية المحدودة.

يقول الدكتور Andrew Nuttall، كبير مسؤولي التكنولوجيا (CTO) والمؤسس المشارك لشركة Skylo "يسعدنا أن نرحب بوحدة CC660D-LS من Quectel في منظومة الأجهزة المعتمدة لدينا،" "يُعد هذا الاعتماد بمثابة شهادة على التزامنا بتوفير اتصال إنترنت الأشياء المستند إلى الأقمار الصناعية الأكثر موثوقية وتوسعًا. ومن خلال الشراكة مع الرواد في الصناعة مثل Quectel، نُمكِّن الشركات المُصنِّعة للأجهزة بكل أنواعها من توسيع استخدامات إنترنت الأشياء لديها، وإضافة عمليات بث إضافية للمراجعة، وتقديم تجربة عملاء فائقة لا تتطلب أي تغيير في سلوك المستخدم."

تناسب وحدة CC660D-LS من Quectel مجموعة كبيرة من الاستخدامات، بما في ذلك تتبع الأصول وإدارة الأساطيل والشؤون الزراعية والبحرية والكثير غير ذلك. إن التصميم الصغير للوحدة واستهلاكها المنخفض للطاقة يجعلها خيارًا مثاليًا لأجهزة إنترنت الأشياء التي تعمل بالبطارية، والتي تتطلب اتصالاً طويل الأمد من دون انقطاع.

تم تطوير وحدات إنترنت الأشياء من Quectel مع مراعاة الأمان في المقام الأول. بدءًا من بنية المنتج وصولاً إلى تطوير البرنامج الثابت/البرنامج، تدمج Quectel الممارسات والمعايير الرائدة في الصناعة، ما يخفف من الثغرات الأمنية المحتملة التي تحددها دور الاختبار المستقلة الخارجية وقد أدرجت ممارسات أمنية مثل إنشاء مستودعات SBOM وملفات VEX بالإضافة إلى إجراء تحليل ثنائي للبرنامج الثابت في دورة حياة تطوير البرنامج بأكملها.

يستطيع مطوّرو إنترنت الأشياء الآن تبسيط عملية التطوير من خلال الجمع بين وحدات Quectel وهوائيات Quectel وخدمات ما قبل الاعتماد، ما يقلل بشكل فعّال من التكاليف ووقت طرح أجهزة إنترنت الأشياء الخاصة بهم في السوق. وبالنسبة لوحدة القمر الصناعي CC660D-LS، تقدم Quectel هوائيات YECN028AA وYFCA011AA، ما يوفر للمطوّرين خيارات متعددة الاستخدامات لتعزيز الاتصال وتسريع نشر حلولهم المبتكرة.

نبذة عن Quectel

إن شغف Quectel بعالم أكثر ذكاءً يدفعنا إلى تسريع وتيرة الابتكار في إنترنت الأشياء. نحن مؤسسة تركز بشكل كبير على العملاء، ونوفر حلول إنترنت الأشياء العالمية التي يقف خلفها دعم وخدمات متميزة. يحدد فريقنا العالمي الآخذ في النمو المكوّن من 5900 متخصص وتيرة الابتكار في الوحدات الخلوية ، وGNSS ، وWi-Fi وBluetooth ، بالإضافة إلى الهوائيات والخدمات.

من خلال مكاتبنا الإقليمية والدعم الذي يتم تقديمه في كل أنحاء العالم، تكرس قيادتنا الدولية جهودها لتطوير إنترنت الأشياء والمساعدة في بناء عالم أكثر ذكاءً.

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نبذة عن Skylo

Skylo Technologies هي شركة موفّرة لخدمة الشبكات غير الأرضية (NTN) يوجد مقرها في ماونتن فيو، كاليفورنيا، وتقدم خدمة تسمح لأجهزة المودم والأجهزة الخلوية بالاتصال مباشرةً عبر الأقمار الصناعية الموجودة. وتتم إدارة الأجهزة المتصلة عبر الأقمار الصناعية وخدمتها بواسطة شبكة الوصول اللاسلكي الظاهرية عبر الشبكات غير الأرضية (NTN vRAN) التجارية من Skylo، والتي تتميز بمحطة ونواة أساسيتين مصممتين للسحابة استنادًا إلى معايير 3GPP. تعمل Skylo مع مُشغِّلي الأقمار الصناعية الحاليين، ومُشغِّلي شبكات الهاتف المحمول الأرضية، ومُصنِّعي الأجهزة لتزويد المشتركين بحل اتصال في أي مكان وفي أي وقت يتجول بسلاسة بين الشبكات الأرضية وشبكات الأقمار الصناعية. ينصب تركيز Skylo على تمكين الخدمات المتصلة للأشخاص في الأماكن المفتوحة ومهام سير العمل المتصلة للأجهزة في العمل عبر مختلف الصناعات المهمة مثل الصناعات الزراعية والبحرية والخدمات اللوجستية والتعدين وغيرها، بالإضافة إلى الأجهزة الاستهلاكية في السوق الشامل. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة ، أو تواصل مع ... ، أو تابعنا على LinkedIn وTwitter.

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