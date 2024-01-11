تعلن شركة Murata عن جهاز SCH16T-K01، وهو الجيل التالي من أجهزة الاستشعار بالقصور الذاتي 6Dof

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )‏--SCH16T-K01 عبارة عن جيروسكوب 6DoF XYZ بالقصور الذاتي ومقياس تسارع لمحور XYZ يتيح التحكم في الماكينة وتطبيقات تحديد المواقع بدقة عالية. الجهاز هو أول إصدار منتج تم إطلاقه من الجيل التالي من عائلة Murata SCH16T 6DoF، والتي لديها المزيد من المتغيرات القادمة في المستقبل.

تم تحديث وتحسين عملية MEMS ثلاثية الأبعاد التي أثبتت كفاءتها في الصناعة من Murata لمجموعة منتجات SCH16T. لقد تم تصميم هذا المستشعر لتلبية احتياجات السوق لحلول تحديد المواقع بشكل أفضل ويوفر مستوى لا مثيل له من الأداء، مدعومًا بالعديد من ميزات مزامنة الوقت المضافة.

يشتمل SCH16T-K01 على جيروسكوب متطور مع عدم استقرار انحراف نموذجي يبلغ 0 وكثافة ضوضاء تصل إلى 0/√ هرتز. يحتوي مقياس التسارع على نطاق ديناميكي يصل إلى 26ج، مما يوفر مقاومة ضد التشبع والاهتزاز. بشكل عام، يُظهر المكون استقامة ممتازة واستقرارًا متوازنًا خلال نطاق درجات الحرارة بأكمله.

ويتم أيضًا تعويض مخرجات المكون داخليًا عبر المحاور، مما يلغي الحاجة إلى معايرة واسعة النطاق من جانب المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، من خلال دمج هذه الميزات، يمكن لجهاز SCH16T-K01 تقديم قياسات دقيقة بشكل لا يصدق في التحكم في الجهاز وتوجيهه دون الحاجة إلى معايرة ميدانية.

يعتبر SCH16T-K01 مناسبًا بشكل مثالي للتطبيقات الصناعية وحالات الاستخدام مثل آلات البناء والزراعة، ومعدات مناولة المواد، والأجهزة البحرية.

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