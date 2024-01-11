تعلن شركة Murata عن جهاز SCH16T-K01، وهو الجيل التالي من أجهزة الاستشعار بالقصور الذاتي 6Dof

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--SCH16T-K01 عبارة عن جيروسكوب 6DoF XYZ بالقصور الذاتي ومقياس تسارع لمحور XYZ يتيح التحكم في الماكينة وتطبيقات تحديد المواقع بدقة عالية. الجهاز هو أول إصدار منتج تم إطلاقه من الجيل التالي من عائلة Murata SCH16T 6DoF، والتي لديها المزيد من المتغيرات القادمة في المستقبل.
تم تحديث وتحسين عملية MEMS ثلاثية الأبعاد التي أثبتت كفاءتها في الصناعة من Murata لمجموعة منتجات SCH16T. لقد تم تصميم هذا المستشعر لتلبية احتياجات السوق لحلول تحديد المواقع بشكل أفضل ويوفر مستوى لا مثيل له من الأداء، مدعومًا بالعديد من ميزات مزامنة الوقت المضافة.
يشتمل SCH16T-K01 على جيروسكوب متطور مع عدم استقرار انحراف نموذجي يبلغ 0 وكثافة ضوضاء تصل إلى 0/√ هرتز. يحتوي مقياس التسارع على نطاق ديناميكي يصل إلى 26ج، مما يوفر مقاومة ضد التشبع والاهتزاز. بشكل عام، يُظهر المكون استقامة ممتازة واستقرارًا متوازنًا خلال نطاق درجات الحرارة بأكمله.
ويتم أيضًا تعويض مخرجات المكون داخليًا عبر المحاور، مما يلغي الحاجة إلى معايرة واسعة النطاق من جانب المستخدم. بالإضافة إلى ذلك، من خلال دمج هذه الميزات، يمكن لجهاز SCH16T-K01 تقديم قياسات دقيقة بشكل لا يصدق في التحكم في الجهاز وتوجيهه دون الحاجة إلى معايرة ميدانية.
يعتبر SCH16T-K01 مناسبًا بشكل مثالي للتطبيقات الصناعية وحالات الاستخدام مثل آلات البناء والزراعة، ومعدات مناولة المواد، والأجهزة البحرية.
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