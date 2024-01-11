SLB تعلن عن تعاونها مع Geminus AI

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت شركة SLB (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) اليوم عن اتفاقية شراكة استثمارية وتقنية مع Geminus AI من شأنها أن تمنح SLB وصولاً حصريًا لنشر أول منشئ نموذج ذكاء اصطناعي مستنير بالفيزياء (AI) لعمليات النفط والغاز. يدمج منشئ النموذج من Geminus المناهج القائمة على الفيزياء مع بيانات العملية لإنتاج نماذج ذكاء اصطناعي عالية الدقة يمكن نشرها على نطاق واسع وبسرعة أكبر وبتكلفة أقل بكثير من مناهج الذكاء الاصطناعي التقليدية.
قال Rakesh Jaggi، رئيس قسم الرقمية والتكامل في SLB: "إن الاستثمار الذي قامت به SLB في شراكتها مع Geminus AI يؤدي إلى تغيير كبير في الأداء التشغيلي للعملاء، من خطوط الإنتاج إلى المرافق". "ستمكّن قدرة Geminus على دمج أساليب الذكاء الاصطناعي مع بيانات المحاكاة القائمة على الفيزياء العملاء من إنشاء نماذج هجينة لأصولهم التشغيلية بسرعة وسهولة والتي يمكن تحسينها في الوقت الفعلي مقابل العديد من النتائج، مثل تقليل النفقات التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتقليل انبعاثات الكربون".
تستخدم منصة Geminus حوسبة الذكاء الاصطناعي الجديدة المستنيرة بالفيزياء لترجمة قيود العالم المادي داخل النماذج الرقمية. لا يتطلب الأمر سوى بيانات متفرقة، ويتم تحديث النماذج بسهولة من خلال ضخ نقاط بيانات جديدة. يمكن لعلماء البيانات ومهندسي النمذجة استخدام المنصة للتنبؤ بسلوك الأنظمة المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي.
قال Greg Fallon، الرئيس التنفيذي لشركة Geminus AI: "نرى أن شراكتنا مع SLB لا تقدر بثمن لمساعدتنا في تعزيز إطلاق القيمة لقطاع الطاقة". "مع الآلاف من مرافق معالجة النفط والغاز وشبكات الآبار المعقدة التي يحتفظ بها مئات العملاء المختلفين، ستساعدنا علاقات SLB ودعمها في تحقيق زيادات كبيرة في الكفاءة والإنتاجية للعملاء".
في حالة استخدام العملاء، قدمت SLB تطبيقًا هجينًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي من Geminus لتحسين الأداء الاقتصادي مع تقليل انبعاثات الكربون في محطة الغاز الطبيعي. تم تزويد التطبيق، الذي تم إنشاؤه بواسطة حل الذكاء الاصطناعي المستنير بالفيزياء من Geminus، ببيانات من برنامج محاكاة العمليات SymmetryTM من SLB. استغرق الأمر أيامًا فقط للإنشاء، بما في ذلك نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الأساسي، ولديه القدرة على تقييم 20,000 سيناريو معقد في أقل من عُشر الثانية. يُمكّن التطبيق المشغلين من استكشاف تأثير تغيير إعدادات العملية بشكل تفاعلي على البصمة الكربونية للمحطة وإنتاجيتها. في حالات الاستخدام الأخرى، حسنت التكنولوجيا بشكل كبير من كفاءة التكسير الحفاز للسوائل -قلب مصفاة النفط- وحسنت أداء المضخات الغاطسة الكهربائية وخانقات مواقع الآبار الصناعية.
حول SLB
SLB (مدرجة في بورصة نيويورك باسم: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. اكتشف المزيد على slb .
حول Geminus AI
تم إنشاء Geminus لتمهيد الطريق للذكاء الاصطناعي في العالم المادي، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لدفع النمذجة المبتكرة لتحسين وأتمتة الأنظمة الصناعية في الوقت الفعلي. تعرف على المزيد على .
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