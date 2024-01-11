SLB تعلن عن تعاونها مع Geminus AI

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت ‏شركة SLB (مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: SLB) اليوم عن اتفاقية شراكة استثمارية وتقنية مع Geminus AI من شأنها أن تمنح SLB وصولاً حصريًا لنشر أول منشئ نموذج ذكاء اصطناعي مستنير بالفيزياء (AI) لعمليات النفط والغاز. يدمج منشئ النموذج من Geminus المناهج القائمة على الفيزياء مع بيانات العملية لإنتاج نماذج ذكاء اصطناعي عالية الدقة يمكن نشرها على نطاق واسع وبسرعة أكبر وبتكلفة أقل بكثير من مناهج الذكاء الاصطناعي التقليدية.

قال Rakesh Jaggi، رئيس قسم الرقمية والتكامل في SLB: "إن الاستثمار الذي قامت به SLB في شراكتها مع Geminus AI يؤدي إلى تغيير كبير في الأداء التشغيلي للعملاء، من خطوط الإنتاج إلى المرافق". "ستمكّن قدرة Geminus على دمج أساليب الذكاء الاصطناعي مع بيانات المحاكاة القائمة على الفيزياء العملاء من إنشاء نماذج هجينة لأصولهم التشغيلية بسرعة وسهولة والتي يمكن تحسينها في الوقت الفعلي مقابل العديد من النتائج، مثل تقليل النفقات التشغيلية وزيادة الإنتاجية وتقليل انبعاثات الكربون".

تستخدم منصة Geminus حوسبة الذكاء الاصطناعي الجديدة المستنيرة بالفيزياء لترجمة قيود العالم المادي داخل النماذج الرقمية. لا يتطلب الأمر سوى بيانات متفرقة، ويتم تحديث النماذج بسهولة من خلال ضخ نقاط بيانات جديدة. يمكن لعلماء البيانات ومهندسي النمذجة استخدام المنصة للتنبؤ بسلوك الأنظمة المعقدة واتخاذ قرارات مستنيرة في الوقت الفعلي.

قال Greg Fallon، الرئيس التنفيذي لشركة Geminus AI: "نرى أن شراكتنا مع SLB لا تقدر بثمن لمساعدتنا في تعزيز إطلاق القيمة لقطاع الطاقة". "مع الآلاف من مرافق معالجة النفط والغاز وشبكات الآبار المعقدة التي يحتفظ بها مئات العملاء المختلفين، ستساعدنا علاقات SLB ودعمها في تحقيق زيادات كبيرة في الكفاءة والإنتاجية للعملاء".

في حالة استخدام العملاء، قدمت SLB تطبيقًا هجينًا يعتمد على الذكاء الاصطناعي من Geminus لتحسين الأداء الاقتصادي مع تقليل انبعاثات الكربون في محطة الغاز الطبيعي. تم تزويد التطبيق، الذي تم إنشاؤه بواسطة حل الذكاء الاصطناعي المستنير بالفيزياء من Geminus، ببيانات من برنامج محاكاة العمليات SymmetryTM من SLB. استغرق الأمر أيامًا فقط للإنشاء، بما في ذلك نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الأساسي، ولديه القدرة على تقييم 20,000 سيناريو معقد في أقل من عُشر الثانية. يُمكّن التطبيق المشغلين من استكشاف تأثير تغيير إعدادات العملية بشكل تفاعلي على البصمة الكربونية للمحطة وإنتاجيتها. في حالات الاستخدام الأخرى، حسنت التكنولوجيا بشكل كبير من كفاءة التكسير الحفاز للسوائل -قلب مصفاة النفط- وحسنت أداء المضخات الغاطسة الكهربائية وخانقات مواقع الآبار الصناعية.

حول SLB

SLB (مدرجة في بورصة نيويورك باسم: SLB) هي شركة تكنولوجيا عالمية تقود الابتكار في مجال الطاقة من أجل كوكب متوازن. مع بصمة عالمية في أكثر من 100 دولة وموظفين يمثلون ضعف عدد الجنسيات تقريبًا، نعمل كل يوم على الابتكار في مجال النفط والغاز، وتقديم الخدمات الرقمية على نطاق واسع، وإزالة الكربون من الصناعات، وتطوير وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الجديدة التي تسرع انتقال الطاقة. اكتشف المزيد على slb .

حول Geminus AI

تم إنشاء Geminus لتمهيد الطريق للذكاء الاصطناعي في العالم المادي، وتستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة لدفع النمذجة المبتكرة لتحسين وأتمتة الأنظمة الصناعية في الوقت الفعلي. تعرف على المزيد على .

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية: يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية الأمريكية - أي بيانات حول المستقبل، وليس حول الأحداث الماضية. غالبًا ما تحتوي هذه العبارات على كلمات مثل "توقع" و "قد" و "يمكن" و "تقدير" و "نية" و "توقع" و "إرادة" و "محتمل" و "متوقع" وكلمات أخرى مماثلة. وتتناول البيانات التطلعية مسائل غير مؤكدة بدرجات متفاوتة، مثل التنبؤات أو التوقعات المتعلقة بنشر التقنيات والشراكات الجديدة للمجلس أو الفوائد المتوقعة منها؛ والبيانات المتعلقة بالأهداف والخطط والتوقعات فيما يتعلق بالاستدامة والمسائل البيئية؛ والتنبؤات أو التوقعات المتعلقة بانتقال الطاقة وتغير المناخ العالمي؛ والتحسينات في إجراءات التشغيل والتكنولوجيا. تخضع هذه البيانات للمخاطر والشكوك، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عدم القدرة على تحقيق أهداف انبعاثات الكربون السلبية الصافية؛ وعدم القدرة على التعرف على الفوائد المقصودة لإستراتيجيات أو مبادرات أو شراكات SLB؛ والمبادرات التشريعية والتنظيمية التي تعالج المخاوف البيئية، بما في ذلك المبادرات التي تتناول تأثير تغير المناخ العالمي؛ وتوقيت أو استلام الموافقات والتصاريح التنظيمية؛ والمخاطر والشكوك الأخرى المفصلة في أحدث نماذج SLB 10-K و10-Q و8-K المودعة أو المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. إذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو الشكوك أو غيرها (أو تغيرت عواقب مثل هذه التطورات)، أو إذا ثبت أن الافتراضات الأساسية غير صحيحة، فقد تختلف النتائج الفعلية ماديًا عن تلك التي تنعكس في بياناتنا التطلعية. لا تنطبق البيانات التطلعية إلا اعتبارًا من تاريخ هذا البيان الصحفي، وتخلي SLB مسؤوليتها عن أي نية أو التزام بتحديث هذه البيانات علنًا أو مراجعتها، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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