QPS تُحسِّن قدرة مختبر قياس الطيف الكتلي بشكل كبير

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعمل شركة QPS Holdings, LLC المُشار إليها بالاختصار (QPS)، وهي مؤسسة بحثية تعاقدية (CRO) عالمية توفر خدمات الاكتشاف والتحليل قبل السريري والبيولوجي والتجارب السريرية وخدمات الأبحاث السريرية، على توسيع نطاق قياس الطيف الكتلي لديها بسرعة، عبر إضافة 13 جهاز LC-MS خلال 15 شهرًا فقط في مختبراتها في نيوآرك بولاية ديلاوير (الولايات المتحدة الأمريكية) وجروننجن في هولندا (NL).

يتضمن هذا التوسع النمو المذهل الذي شهدناه في عام 2023، عندما قامت QPS بتركيب سبعة أجهزة UPLC-(HR)MS/MS ترادفية إضافية، أربعة منها رباعية ثلاثية، وواحد QTRAP، واثنين من مقاييس الطيف الكتلي الرباعية عالية الدقة لوقت الرحلة (HRMS). إن إضافة جهازي UPLC-HRMS/MS الجديدين، أحدهما في هولندا والآخر في الولايات المتحدة الأمريكية، يصل بإجمالي أجهزة QPS إلى خمس أجهزة UPLC-HRMS/MS مخصصة لتحليل GLP/GCP الكمي لعلاجات قليل النوكليوتيد وتحديد مستقلبات قليل النوكليوتيد لدعم النمو الهائل لهذا الشكل الجديد من العلاج في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. إن وجود قدرات مقاييس الطيف الكتلي الرباعية عالية الدقة لوقت الرحلة (HRMS) في كلتا القارتين يقضي على تحديات الحصول على تصاريح اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض (CITES) لشحن عينات علاجية مهمة من قليل النوكليوتيد من الولايات المتحدة إلى أوروبا والعكس.

استمرارًا حتى الربع الأول من عام 2024، تعلن شركة QPS عن توسيع أسطول LC-MS لديها في الولايات المتحدة الأمريكية بإضافة ستة أجهزة رباعية ثلاثية مقترنة بالاستشراب السائل الرفيع الإنجاز (UPLC) أو الفصل الكروماتوغرافي للسوائل الخطيرة جدًا (SFC). إن إضافة SFC-MS/MS تقدم بُعدًا جديدًا لقدرات الفصل الكيرالي لدى QPS، والتي تُعد بالغة الأهمية في دعم العملاء لتطوير علاجات جديدة رائدة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العالمية البالغة الأهمية.

يقول الأستاذ الدكتور Zamas Lam، الرئيس العالمي للتحليل الحيوي (قياس الطيف الكتلي) والتطوير قبل السريري لدى QPS LLC "لقد كرست QPS مجهوداتها للتميز في التحليل الحيوي وأعمال مختبر التمثيل الغذائي للأدوية والحرائك الدوائية (DMPK). ويدرك عملاؤنا التزامنا ويواصلون توسيع علاقاتهم معنا. ويُعد الخبراء المتخصصون لدى QPS من بين الأفضل في المجال، وستوفر لهم هذه الأجهزة الجديدة القدرة على توسيع علاقاتهم مع عملائنا المهمين في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية،" "وهذا ما يلهب حماسنا".

من خلال هذه القدرة الإضافية، يمكن لمختبرات التحليل الحيوي العالمي والتمثيل الغذائي للأدوية والحرائك الدوائية (DMPK) لدى QPS في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا دعم عملاء التكنولوجيا الحيوية والأدوية الحاليين والجدد في اكتشاف الأدوية وتطوير العلاجات الجينية والأدوية البروتينية. تتمثل خبرة هذه المجموعة في تقدير كمية الأوليغنوكليوتيدات، والببتيدات، والبروتينات السليمة، والمؤشرات الحيوية الأيضية ذات الوزن الجزيئي المنخفض الماصّة للماء للغاية بواسطة UPLC-HRMS، أو عن طريق UPLC-MS/MS للائتلاف المناعي، أو عن طريق فلورة LC بالتهجين.

نبذة عن QPS HOLDINGS, LLC

QPS هي مؤسسة بحثية تعاقدية (CRO) متكاملة الخدمات متوافقة مع الممارسات المخبرية السليمة (GLP)/الممارسات السريرية السليمة (GCP) تقدم أفضل خدمات تطوير الأدوية الاستكشافية وقبل السريرية والسريرية. ومنذ عام 1995، توسعت بسرعة من متجر للتحليل الحيوي إلى مؤسسة بحثية تعاقدية (CRO) متكاملة الخدمات تضم أكثر من 1200 موظف في الولايات المتحدة وأوروبا والهند وآسيا. واليوم، تقدم QPS خدمات البحث والتطوير التعاقدية الموسَّعة في الأدوية بفضل خبرات خاصة في علم السموم وعلم الأدوية والتمثيل الغذائي للأدوية والحرائك الدوائية (DMPK) والتحليل الحيوي والطب الانتقالي والتجارب السريرية وخدمات الأبحاث السريرية. تمتلك QPS مختبرات معتمدة من CLIA ومتوافقة مع الممارسات المخبرية السليمة (GLP) جاهزة لتسريع تقدم العلاج الجيني وRT-qPCR/QPCR والمقايسات المصلية وبرامج تطوير اللقاحات. تُعرف QPS، الشركة الرائدة الحائزة على جوائز التي تركز على التحليل الحيوي والتجارب السريرية، بمعايير الجودة المثبتة الكفاءة والخبرة الفنية والنهج المرن في البحث ونيل رضا العملاء والمختبرات الجاهزة والمرافق السريرية للمرحلة الأولى. تقف QPS شامخة في التزامها تجاه تقديم الجودة الفائقة والأداء الحاذق والخدمة الموثوق بها لعملائها الكرام. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ... .

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