QPS تُحسِّن قدرة مختبر قياس الطيف الكتلي بشكل كبير

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تعمل شركة QPS Holdings, LLC المُشار إليها بالاختصار (QPS)، وهي مؤسسة بحثية تعاقدية (CRO) عالمية توفر خدمات الاكتشاف والتحليل قبل السريري والبيولوجي والتجارب السريرية وخدمات الأبحاث السريرية، على توسيع نطاق قياس الطيف الكتلي لديها بسرعة، عبر إضافة 13 جهاز LC-MS خلال 15 شهرًا فقط في مختبراتها في نيوآرك بولاية ديلاوير (الولايات المتحدة الأمريكية) وجروننجن في هولندا (NL).
يتضمن هذا التوسع النمو المذهل الذي شهدناه في عام 2023، عندما قامت QPS بتركيب سبعة أجهزة UPLC-(HR)MS/MS ترادفية إضافية، أربعة منها رباعية ثلاثية، وواحد QTRAP، واثنين من مقاييس الطيف الكتلي الرباعية عالية الدقة لوقت الرحلة (HRMS). إن إضافة جهازي UPLC-HRMS/MS الجديدين، أحدهما في هولندا والآخر في الولايات المتحدة الأمريكية، يصل بإجمالي أجهزة QPS إلى خمس أجهزة UPLC-HRMS/MS مخصصة لتحليل GLP/GCP الكمي لعلاجات قليل النوكليوتيد وتحديد مستقلبات قليل النوكليوتيد لدعم النمو الهائل لهذا الشكل الجديد من العلاج في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. إن وجود قدرات مقاييس الطيف الكتلي الرباعية عالية الدقة لوقت الرحلة (HRMS) في كلتا القارتين يقضي على تحديات الحصول على تصاريح اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض (CITES) لشحن عينات علاجية مهمة من قليل النوكليوتيد من الولايات المتحدة إلى أوروبا والعكس.
استمرارًا حتى الربع الأول من عام 2024، تعلن شركة QPS عن توسيع أسطول LC-MS لديها في الولايات المتحدة الأمريكية بإضافة ستة أجهزة رباعية ثلاثية مقترنة بالاستشراب السائل الرفيع الإنجاز (UPLC) أو الفصل الكروماتوغرافي للسوائل الخطيرة جدًا (SFC). إن إضافة SFC-MS/MS تقدم بُعدًا جديدًا لقدرات الفصل الكيرالي لدى QPS، والتي تُعد بالغة الأهمية في دعم العملاء لتطوير علاجات جديدة رائدة لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العالمية البالغة الأهمية.
يقول الأستاذ الدكتور Zamas Lam، الرئيس العالمي للتحليل الحيوي (قياس الطيف الكتلي) والتطوير قبل السريري لدى QPS LLC "لقد كرست QPS مجهوداتها للتميز في التحليل الحيوي وأعمال مختبر التمثيل الغذائي للأدوية والحرائك الدوائية (DMPK). ويدرك عملاؤنا التزامنا ويواصلون توسيع علاقاتهم معنا. ويُعد الخبراء المتخصصون لدى QPS من بين الأفضل في المجال، وستوفر لهم هذه الأجهزة الجديدة القدرة على توسيع علاقاتهم مع عملائنا المهمين في مجال التكنولوجيا الحيوية والأدوية،" "وهذا ما يلهب حماسنا".
من خلال هذه القدرة الإضافية، يمكن لمختبرات التحليل الحيوي العالمي والتمثيل الغذائي للأدوية والحرائك الدوائية (DMPK) لدى QPS في الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا دعم عملاء التكنولوجيا الحيوية والأدوية الحاليين والجدد في اكتشاف الأدوية وتطوير العلاجات الجينية والأدوية البروتينية. تتمثل خبرة هذه المجموعة في تقدير كمية الأوليغنوكليوتيدات، والببتيدات، والبروتينات السليمة، والمؤشرات الحيوية الأيضية ذات الوزن الجزيئي المنخفض الماصّة للماء للغاية بواسطة UPLC-HRMS، أو عن طريق UPLC-MS/MS للائتلاف المناعي، أو عن طريق فلورة LC بالتهجين.
نبذة عن QPS HOLDINGS, LLC
QPS هي مؤسسة بحثية تعاقدية (CRO) متكاملة الخدمات متوافقة مع الممارسات المخبرية السليمة (GLP)/الممارسات السريرية السليمة (GCP) تقدم أفضل خدمات تطوير الأدوية الاستكشافية وقبل السريرية والسريرية. ومنذ عام 1995، توسعت بسرعة من متجر للتحليل الحيوي إلى مؤسسة بحثية تعاقدية (CRO) متكاملة الخدمات تضم أكثر من 1200 موظف في الولايات المتحدة وأوروبا والهند وآسيا. واليوم، تقدم QPS خدمات البحث والتطوير التعاقدية الموسَّعة في الأدوية بفضل خبرات خاصة في علم السموم وعلم الأدوية والتمثيل الغذائي للأدوية والحرائك الدوائية (DMPK) والتحليل الحيوي والطب الانتقالي والتجارب السريرية وخدمات الأبحاث السريرية. تمتلك QPS مختبرات معتمدة من CLIA ومتوافقة مع الممارسات المخبرية السليمة (GLP) جاهزة لتسريع تقدم العلاج الجيني وRT-qPCR/QPCR والمقايسات المصلية وبرامج تطوير اللقاحات. تُعرف QPS، الشركة الرائدة الحائزة على جوائز التي تركز على التحليل الحيوي والتجارب السريرية، بمعايير الجودة المثبتة الكفاءة والخبرة الفنية والنهج المرن في البحث ونيل رضا العملاء والمختبرات الجاهزة والمرافق السريرية للمرحلة الأولى. تقف QPS شامخة في التزامها تجاه تقديم الجودة الفائقة والأداء الحاذق والخدمة الموثوق بها لعملائها الكرام. للحصول على مزيد من المعلومات، تفضل بزيارة أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى ... .
صور / وسائط متعددة متوفرة على :
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN11012024004146001356ID1107708120
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.