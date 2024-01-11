Lenovo تطلق أجهزة وحلول الإبداع والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض CES 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت Lenovo اليوم في معرض CES® 2024 عن مجموعة كاملة من أكثر من 40 جهازًا وحلولاً جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز رؤية الشركة للذكاء الاصطناعي للجميع. تتضمن الإعلانات ابتكارات جديدة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر العلامات التجارية الفرعية YogaTM وThinkBookTM وThinkPadTM وThinkCentreTM وLegionTM من Lenovo والتي تضفي طابعًا شخصيًا على تجربة الحوسبة لكل من المستهلكين والشركات بشكل لم يسبق له مثيل. منتجان جديدان من منتجات المفهوم، وهما جهاز لوحي، وتطبيق برمجي، وميزات الذكاء الاصطناعي من Motorola، وملحقات، وأكثر من ذلك، تكملان المجموعة الجديدة القوية من الحلول التكنولوجية.

Lenovo تعرض مجموعة جديدة من الأجهزة الاستهلاكية التي تعزز العملية الإبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي

عرضت Lenovo أحدث مجموعة لديها من الأجهزة الاستهلاكية الجديدة: مجموعة مختارة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي Yoga والتي تعزز العملية الإبداعية، وجهاز لوحي يدعو المستخدمين إلى اللعب والتعلم، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة IdeaPadTM المصممة للمستخدم اليومي، والأجهزة الطرفية للعالم الحديث. مع دخول عصر جديد، تأتي أحدث تشكيلة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Microsoft Windows 11 Lenovo Yoga مع Lenovo Yoga Creator Zone ، وهو برنامج جديد حصري للمبدعين والفنانين وأي شخص يتطلع إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة بسيطة وخاصة مع وضع الأمان في الاعتبار. كشعلة مضيئة نحو الخيال، يوفر Lenovo Yoga Creator Zone ميزات إنشاء الصور، والذي يحول الأوصاف القائمة على النص أو حتى الرسومات إلى صور مذهلة دون مطالبات أو رموز أو إعدادات معقدة. يقوم المستخدمون ببساطة بكتابة ما يريدون رؤيته، ويقوم النظام على الفور بإنشاء تمثيل مرئي.

يتصدر الجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Lenovo Yoga الجيل الجديد من Lenovo Yoga Pro 9i ( 16”, 9 ) و Lenovo Yoga 9i ‏ 2-في-1 ( 14”, 9 )، ويأتي هذا الأخير مزودًا بقلم وجراب Lenovo الذكيين . صُمم كلا الكمبيوترين المحمولين المتميزين للمبدعين بمعايير لا تضاهى، وهما حاصلان على تصنيف MIL - STD-810H1 للمتانة ومليئان بمكونات متطورة، بما في ذلك أحدث معالجات Intel® CoreTM Ultra للحصول على أداء فائق السرعة؛ وشريحة Lenovo AI الأساسية للذكاء الاصطناعي التي تدعم وظائف الذكاء الاصطناعي القوية؛ وبطاريات قوية 2 للإبداع دون توقف. مع تعظيم أداء معالجات Lenovo AI Core وIntel Ultra في Lenovo Yoga Pro 9i (16”, 9) نحصل على Lenovo X Power ، وهو حل ضبط مدعوم من التعلم الآلي الذي يعزز المهام الإبداعية مثل العرض ثلاثي الأبعاد وتصحيح ألوان الأفلام من خلال تخصيص قوة المعالجة لتحسين الأداء وعمر البطارية وكفاءة التبريد. يتميز كلا النموذجين بمفتاح مساعد طيار ، مما يوفر وصولاً أسرع إلى رفيق الذكاء الاصطناعي اليومي. يستخدم مساعد الطيار في Windows 11 لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتقديم الإجابات ذات الصلة، وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء الصور، وأكثر من ذلك.

وتتم تكملة عائلة Lenovo Yoga بأربعة أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة إضافية. بالنسبة لقابلية الحمل، فإن Lenovo Yoga Slim 7i ‏ (14”, 9) هو كمبيوتر محمول رفيع وخفيف من نوع Intel EvoTM مزود بمعالجات Intel Core Ultra وشاشة WUXGA OLED. لإنشاء المحتوى، يعد Lenovo Yoga Pro 7i ( 14”, 9 ) و Lenovo Yoga Pro 7 ‏ (14”, 9) أجهزة كمبيوتر محمولة للمبدعين مزودة بخيار معالجات Intel Core Ultra أو حتى معالج AMD RyzenTM 7 8845HS، وحتى وحدة معالجة الرسومات NVIDIA® GeForce® RTXTM 4050 مع التحقق من NVIDIA Studio، وشاشة PureSight Pro LCD أو OLED 3K.

وللاستفادة من قدرات النجاح الباهرة، يمكن الآن تشغيل Lenovo Yoga Book 9i ‏ ( 13”, 9 )، الذي كان سلفه أول كمبيوتر محمول OLED مزدوج الشاشة بالحجم الكامل في العالم 3، بواسطة معالجات Core Ultra الجديدة من Intel، وشاشة PureSight OLED 2.8K، ومكبر الصوت الدوار Bowers & Wilkins®.كما يمكن تجهيزه بمجموعة متنوعة من البرامج المعززة للإبداع، بما في ذلك Smart Launcher لتجميع التطبيقات الشائعة الاستخدام لتحسين الكفاءة ؛ ولوحة المفاتيح الافتراضية المحسنة للمستخدمين للتعبير عن شخصيتهم بتغيير مظهرها؛ والذكاء الاصطناعي لتجميل الكتابة اليدوية، والمزيد. أخيرًا وليس آخرًا، أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة Lenovo Yoga 7i ‏ 2-في-1 ( 16”, 9 ) و Lenovo Yoga 7i ‏ 2-في-1 ( 14”, 9 ) القابلة للتحويل التي تتيح للمبدعين أثناء التنقل الوصول السريع إلى الأدوات التي تكمل إبداعهم.

تم تصميم الجهاز اللوحي Lenovo Tab M11 للترفيه، ولكنه مصمم للتعلم، وهو جهاز "شامل" للطلاب وخبراء الأفلام والفنانين الهواة. مزود بقلم Lenovo Tab Pen، وهو قلم سهل الاستخدام يوفر تجربة كتابة ورسم لا تضاهى، ويأتي الجهاز اللوحي محملاً مسبقًا ببرامج متميزة تعزز قابلية الاستخدام: Nebo® لتحويل الكتابة اليدوية إلى نص، وMyScript® Calculator 2 لحل المعادلات والوظائف في الوقت الفعلي، وWPS Office لعرض المستندات وتحريرها بسهولة.

جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي Lenovo ThinkBook وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ThinkCentre neo تلهم موجة جديدة من القوة الإنتاجية والإبداعية

كما أعلنت Lenovo عن منتجات ThinkBook الجديدة، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ThinkCentre، والملحقات لسوق الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB)، مع ميزات مبتكرة، وتصميمات ذكية، وتحسينات لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. يعد جهاز ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid الجديد حلاً هجينًا ومرنًا مع نظام قاعدة كمبيوتر محمول وجهاز لوحي يمكنه العمل بشكل مستقل أو معًا والتبديل بسلاسة بين الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي. يقدم الحل ابتكارًا فريدًا يوفر تجربة هجينة بين نظامي Windows وAndroidTM. جهاز ThinkBook 13x Gen 4 هو كمبيوتر محمول جميل وقوي من Intel Evo Edition مع عمر بطارية رائع، ومفتاح مساعد طيار مدمج، وهو أول كمبيوتر محمول محايد الكربون من Lenovo للشركات الصغيرة والمتوسطة 4. جهاز ThinkBook 14 i Gen 6 +5 عبارة عن كمبيوتر محمول قوي ومتعدد الاستخدامات وذكي مزود بشاشة عرض مذهلة بدقة 3K بحجم 14.5 بوصة ويتضمن منفذ ملحق الرسومات (TGX) الذي يدعم إرساء ThinkBook Graphics Extension (TGX) 5 الجديد الذي يعزز قوة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي. تقدم Lenovo أيضًا جهاز ThinkBook 16p Gen 5 المحدث الذي يجمع بين القوة والأناقة مع دعم Magic Bay Studio الجديد الذي يتضمن كاميرا 4K6 ومكبرات صوت مدمجة. يستغل ThinkCentre neo Ultra أحدث التقنيات لتقديم جيل جديد من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فائقة الصغر، وسيتوفر جهاز الكمبيوتر المكتبي ThinkCentre NEO 50A Gen 5 الكل في واحد مع شاشة 24 و27 بوصة . تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة Lenovo ThinkBook، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الجديدة ThinkCentre، وMagic Bay Studio أحدث المنتجات والملحقات التي تعرض ابتكار Lenovo وريادتها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في وقت سابق من حدث الابتكار Tech World 202 من Lenovo، عرضت Lenovo مثالاً على حل مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كجزء من رؤيتها للذكاء الاصطناعي للجميع .تحت مظلة حل Lenovo AI Now، تواصل Lenovo تطوير حل ذكاء اصطناعي مخصص مصمم لتمكين تفاعل المستخدم النهائي على لوحة المفاتيح ومن خلال اللغة الطبيعية. يقدم المساعد الشخصي Lenovo AI Now المسمى مؤقتًا تجارب تفاعلية مخصصة بناءً على قاعدة المعرفة الخاصة بالمستخدم على الجهاز. سيقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بتبسيط سير العمل وتعزيز التعاون بطريقة شخصية وغامرة. باستخدام اللغة الطبيعية، سيتمكن المستخدمون من التحقق من الإعدادات الشائعة وتغييرها مثل العرض أو الأداء، والبحث عن رسائل البريد الإلكتروني والمستندات وتلخيصها، وإنشاء دعوات الاجتماعات، ودمج الكاميرا الحية والصور الرمزية أثناء مؤتمرات الفيديو. سيبدأ إطلاق المساعد الشخصي Lenovo AI Now في النصف الأول من عام 2024 في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض Lenovo اثنين من الأجهزة التجريبية الفريدة في معرض CES.

مجموعة حصاد الطاقة الميكانيكية هي منتج يستخدم الحركة الميكانيكية والإشعاع الشمسي لتشغيل الماوس ولوحة المفاتيح، مما يلغي الحاجة إلى الشحن الخارجي. تم تصميم الماوس ولوحة المفاتيح هندسيًا لتوفير الراحة والمشاركة للمستخدم. كما يدعم المنتج كلاً من وضعي الاتصال اللاسلكي Bluetooth® و2، مما يضمن سهولة الاتصال بأجهزة متعددة. منتج إثبات المفهوم هو حل مبتكر يتماشى مع التزام Lenovo بتنفيذ ممارسات أكثر استدامة.

يعد Lenovo ThinkBook 13X Gen 4 SPE دليلًا ثوريًا ومبتكرًا على المفهوم الذي يتميز بأداء قوي ومظهر رائع ويعزز اتجاهًا لتغطية الكمبيوتر المحمول بأغطية ذكية مخصصة الألوان. من خلال حلول خوارزمية الأجهزة والبرامج من Lenovo والاستفادة من تقنية E Ink PrismTM، يمكن للمستخدمين تخصيص الغطاء الخارجي بأنماط مختلفة، مما يخلق مظهرًا فريدًا للكمبيوتر المحمول. يدعم هذا المفهوم ما يصل إلى ألف صورة مختلفة، مما يسمح للمستخدمين بالتعبير عن شخصيتهم وإبداعهم. مع تقنية الطاقة المنخفضة للغاية من الحبر الإلكتروني وتصميم نظام Lenovo، لن يؤثر الغطاء العلوي المتغير اللون على عمر البطارية – حتى عند إيقاف تشغيل النظام، لا يزال من الممكن تغيير الغطاء العلوي. ستسلط Lenovo الضوء على أربعة مخططات تصميم في معرض CES 2024، بما في ذلك مخططان من لونين، وساعة ديناميكية وتفاعل متعدد الأنظمة، والتي تقدم تفضيلات مختلفة وفريدة للعملاء.

Lenovo تطلق تجارب جديدة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad و IdeaPad المدعومة بمعالجات Intel Core Ultra

كشفت Lenovo النقاب عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة للأعمال والمستهلكين مصممة لفتح تجارب ذكاء اصطناعي جديدة، وتعزيز الإنتاجية، والإبداع، والكفاءة. Lenovo ThinkPad X1 Carbon الجديد، ThinkPad X1 ‏ 2-في-1 ، و IdeaPad Pro 5i هي أجهزة الكمبيوتر المحمولة Intel Evo المدعومة بأحدث معالجات Intel Core Ultra وWindows 11 التي توفر كفاءة الطاقة المثلى، والأداء، وتجارب غامرة. سيساعد دعم تسريع الذكاء الاصطناعي المخصص المستخدمين على تبني تجارب جديدة وتعزيز الكفاءة في العمل واللعب، بما في ذلك القدرات التي يتيحها مساعد الطيار في Windows . سواء أكان ذلك للعمل أو الترفيه، فإن أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Lenovo هذه هي من بين الأجهزة الأولى التي تقود ثورة في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ستغير بشكل أساسي كيفية إنشاء الناس لأجهزة الكمبيوتر والتعاون والتفاعل معها. تم تصميم ThinkPad X1 وIdeaPad Pro 5i الجديدين لتزويد المستخدمين بأكثر تجارب الكمبيوتر شمولاً حتى الآن، وسيساعدان المستخدمين على تبني جيل جديد من حوسبة الذكاء الاصطناعي.

تمامًا مثل الموجة التالية من أجهزة الكمبيوتر المحمولة للأعمال، تتوفر شاشة Lenovo ThinkVisionTM 27 3D الآن وجاهزة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة. تتميز الشاشة ثلاثية الأبعاد الخالية من النظارات الآن بإصدار واجهة مستخدم أكثر سهولة وتفاعلية من المستكشف ثلاثي الأبعاد ، والذي يرحب بالمبدعين في العالم ثلاثي الأبعاد ويمكن استخدامه أيضًا في ثنائي الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشاشة الآن مع دعم متزايد للبرامج من خلال تطبيقات خاصة، بما في ذلك محرك التصميم، مما يلغي الحاجة إلى المكونات الإضافية الفردية لتوفير تجربة تصميم هجين حقيقية متعددة الأبعاد. يمكن للمستخدمين الآن التصميم ثنائي الأبعاد والتصور ثلاثي الأبعاد، أو استخدام محول ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد ، مما يتيح تحويل الصور والفيديو والمحتوى ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي. مع الذكاء الاصطناعي، يتحول المحتوى ثنائي الأبعاد عالي الدقة مع معدل تحديث عالٍ على الفور إلى محتوى ثلاثي الأبعاد نابض بالحياة مع إعادة بناء مكاني دقيق، بغض النظر عن مدى تعقيد الخلفيات، وكل ذلك دون الحاجة إلى طاقة إضافية أو ترقيات للنظام.

النظام البيئي للألعاب Lenovo Legion : يساعد اللاعبين على الوصول إلى المستحيل

ظهر النظام البيئي الجديد للألعاب من Lenovo لأول مرة في معرض CES 2024 مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية والبرمجيات والخدمات التي تعمل بنظام Microsoft Windows 11 والتي توفر ميزات في ما يتعلق بالطاقة والحرارة والرسومات والمزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وحرية بناء النظام النهائي للعبة. تتضمن محفظة أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة الجيل التاسع الجديد التالي من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأبراج ألعاب Lenovo Legion مقاس 16 بوصة:



أجهزة Lenovo Legion 7i ‏ (16”, 9) ، و Lenovo Legion 5i ‏ (16”, 9) ، و Lenovo Legion Slim 5 ‏ (16”, 9) مخصصة للاعبين الذين يحتاجون إلى جهاز كمبيوتر محمول يمكنه التعامل مع ألعابهم المفضلة بالإضافة إلى تطبيقات STEM الخاصة بهم.

Lenovo Legion 9i ‏ (16”, 9) هو لأولئك الذين لن يقبلوا بأقل من الأفضل في مساعيهم لإنشاء الألعاب والمحتوى.

Lenovo Legion Pro 7i ‏ ( 16”, 9 ) و Lenovo Legion Pro 5i ‏ (16”, 9) مخصصان للاعبين الذين يحتاجون إلى أعلى معدل للإطار والأناقة وإمكانيات الشاشة العالية. Lenovo Legion Tower 7i و Legion Tower 5i هي أجهزة مخصصة لأولئك الذين يحتاجون إلى قوة حصانية إضافية من جهاز الكمبيوتر الخارق للألعاب من الدرجة الأولى.

كما أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة هذا العام Lenovo LOQTM 15IRX9 و Lenovo LOQ 15IAX9I و Lenovo LOQ 15IAX9 و Lenovo LOQ 15AHP9 و Lenovo LOQ Tower 17IRR9 مخصصة للاعبين الذين يبدؤون رحلتهم في قائمة المتصدرين. إكسسوارات جديدة، مثل ماوس الألعاب RGB اللاسلكي Lenovo Legion M410 ولوحة المفاتيح Legion K510 Pro Mini ، إلى جانب تطبيق برنامج Lenovo AvatarMaster الجديد للكمبيوتر الشخصي لتكملة النظام البيئي الذي تمت ترقيته.

في صميم هذه التشكيلة الجديدة من الألعاب، توجد عائلة رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بأجهزة Lenovo - والتي تسمى رقائق LA AI - والتي تجلب المزايا لكل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب Lenovo Legion وLenovo LOQ. تم تقديم رقائق LA AI هذا العام لأول مرة في معرض CES ، وهي أقوى من أي وقت مضى، مما يتيح لأجهزة الكمبيوتر المحمولة Lenovo Legion وLenovo LOQ تحقيق أعلى معدل للإطار، وزيادة كفاءة الطاقة، وأكثر من ذلك. ومع مجموعة مختارة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب والأبراج والشاشات والإكسسوارات وحتى جهاز Lenovo Legion Go المحمول باليد الذي تم الإعلان عنه آخر مر ، يتيح نظام الألعاب الجديد من Lenovo للاعبين اختيار الإعداد الدقيق الذي يحتاجونه لتحقيق التفوق في الألعاب والوصول إلى "المستحيل".

مع الارتقاء بتجربة البث والتعاون إلى مستوى جديد، تم الآن تجهيز أنظمة Lenovo Legion 7 بما في ذلك Legion 7i ‏ (16”, 9) وLegion 5i ‏ (16”, 9) مع AvatarMaster.يعمل AvatarMaster، وهو تطبيق جديد مدعوم من الذكاء الاصطناعي، على تحويل ملفات تعريف المستخدمين إلى صورة رمزية رقمية ثلاثية الأبعاد، مع إمكانات تخصيص كاملة من المظهر وميزات الوجه إلى الملابس والإكسسوارات. بعد إنشاء الصور الرمزية وتخصيصها، يمكن للمستخدمين تحريك وبث نسخة رقمية من أنفسهم أثناء مؤتمرات الفيديو وجلسات الألعاب وعبر منصات متعددة.

Motorola تقدم ميزات MotoTalk الجديدة مع الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجية فرق البيع بالتجزئة

قدمت Motorola ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي متاحة على MotoTalk، وهي منصة إنتاجية للشركات متخصصة في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة تسمح لعملاء الأعمال بإنشاء وإدارة المهام وأيام العمل لفرقهم. مع الميزات الجديدة، يمكن للفرق الميدانية استخدام ميزة التعرف على الصور أو تخطيط المسار لتحسين أنشطتها اليومية.

من خلال ميزة "التعرف على الصور"، يمكن للفرق الميدانية تحديد وحساب كمية أي منتج على الرفوف، وجمع معلومات عن أسعارها والوصول إلى تقارير المشاركة في كل متجر، مما يضمن الامتثال للتسويق. بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تعمل الأداة أيضًا على تحسين الطرق التجارية بشكل إستراتيجي، مما يزيد من الكفاءة من حيث المسافة والوقت وفرص المبيعات. تتيح هذه الميزة إنشاء مسارات لفرق ميدانية مختلفة في بضع دقائق وتلخص أيضًا زيارات الموظف وأداءه في المتاجر، مما يوفر عبء العمل على مستخدمي MotoTalk.

موارد Lenovo الإضافية لمعرض CES 2024

اطلع على منتجات Lenovo في معرض CES افتراضيًا على صفحة حدث معرض CES .

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Lenovo تعرض مجموعة جديدة من الأجهزة الاستهلاكية التي تعزز العملية الإبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي

جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي Lenovo ThinkBook وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ThinkCentre neo تلهم موجة جديدة من القوة الإنتاجية والإبداعية

Lenovo تطلق تجارب جديدة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad وIdeaPad المدعومة بمعالجات Intel Core Ultra

النظام البيئي للألعاب Lenovo Legion: يساعد اللاعبين على الوصول إلى المستحيل Motorola تقدم ميزات MotoTalk الجديدة مع الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجية فرق البيع بالتجزئة

حول Lenovo

Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 62 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 217 في قائمة Fortune Global 500، وتوظف 77000 شخص حول العالم، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. من خلال التركيز على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، فقد أسست Lenovo نجاحها كأكبر شركة أجهزة كمبيوتر شخصي في العالم من خلال التوسع أكثر في مجالات النمو التي تغذي تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل، والحافة، والسحابة، والشبكة، والذكاء) بما في ذلك الخوادم والتخزين والجوال والبرمجيات والحلول والخدمات. يعمل هذا التحول جنبًا إلى جنب مع ابتكار Lenovo المتغير عالميًا على بناء مستقبل أكثر شمولية وجدير بالثقة وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت اسم Lenovo Group Limited (بورصة هونج كونج: 992) ‏(ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ عن آخر الأخبار عبر StoryHub .

1 تستخدم Lenovo معايير MIL - SPEC الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية لاختبار الأجهزة ضد الظروف الفيزيائية والبيئية الخطرة لتحديد المتانة. تم اختبار أجهزة الكمبيوتر المحمولة Lenovo Yoga Pro 9i على 5 فئات و24 إجراء MIL - STD -810H لإثبات صلابتها. لا يغطي الضمان القياسي لشركة Lenovo إساءة الاستخدام، كما هو وراد في اختبار MIL-STD-810H

2 جميع مطالبات عمر البطارية تقريبية وتستند إلى الاختبار الداخلي في ظل ظروف المختبر والشبكة المثلى. سيختلف أداء البطارية الفعلي ويعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك تكوين المنتج واستخدامه، والبرامج، وظروف التشغيل، والوظائف اللاسلكية، وإعدادات إدارة الطاقة، وسطوع الشاشة وعوامل أخرى. ستنخفض السعة القصوى للبطارية بشكل طبيعي مع الوقت والاستخدام.

3 استنادًا إلى الأبحاث الداخلية التي أجريت للجيل الأول من Lenovo Yoga Book 9i (13", 8) اعتبارًا من 2 ديسمبر 2022 لجميع شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر الرئيسية التي تشحن أكثر من مليون وحدة سنويًا في جميع أنحاء العالم.

4 تم اعتماد ThinkBook 13x Gen 4 كمنتج محايد للكربون من قبل المعهد البريطاني للمعايير - شهادة BSI Kitemark للمنتجات المحايدة للكربون رقم:KM 801575

5 سيُتاح جهازا ThinkBook 14 i Gen 6+ وThinkBook Graphics Extension في الصين وبأعداد محدودة في الولايات المتحدة.

6 دقة 4K متوفرة في التطبيقات المدعومة

7 تم تحميل Lenovo AvatarMaster مسبقًا على أجهزة كمبيوتر مختارة من Lenovo Legion بما في ذلك Lenovo Legion 7i ‏ (16”, 9) وLenovo Legion 5i ‏ (16”, 9). يمكن تنزيل تطبيق AvatarMaster على .

تعد LENOVO وYoga وThinkPad وTHINKBOOK وThinkCentre وLegion وIdeaPad وTHINKVISION علامات تجارية لشركة Lenovo. MOTOROLA، وشعار M المنمق، وMOTO وعائلة علامات MOTO هي علامات تجارية لشركة Motorola Trademark Holdings, LLC. Intel وIntel EVO وIntel Core Ultra هي علامات تجارية لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. تعد AMD وRyzen علامتين تجاريتين لشركة .Advanced Micro Devices, Inc وتعد NVIDIA وGeForce وRTX علامات تجارية لشركة NVIDIA Corporation. Inc. Bowers & Wilkins هي علامة تجارية مملوكة لشركة B&W Group Ltd. MyScript" / "Nebo" كلها علامات تجارية مملوكة لشركة MyScript، المسجلة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى. Android هي علامة تجارية لشركة .Google, LLC BLUETOOTH هي علامة تجارية لشركة Bluetooth Special Interest Group‏ (SIG). E Ink Prism هي علامة تجارية لشركة E Ink Corporation. جميع العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها. ©2024 Motorola Mobility LLC. جميع العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها. ©2024, Lenovo Group Limited.

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