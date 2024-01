Lenovo تطلق أجهزة وحلول الإبداع والإنتاجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض CES 2024

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--كشفت Lenovo اليوم في معرض CES® 2024 عن مجموعة كاملة من أكثر من 40 جهازًا وحلولاً جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يعزز رؤية الشركة للذكاء الاصطناعي للجميع. تتضمن الإعلانات ابتكارات جديدة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي عبر العلامات التجارية الفرعية YogaTM وThinkBookTM وThinkPadTM وThinkCentreTM وLegionTM من Lenovo والتي تضفي طابعًا شخصيًا على تجربة الحوسبة لكل من المستهلكين والشركات بشكل لم يسبق له مثيل. منتجان جديدان من منتجات المفهوم، وهما جهاز لوحي، وتطبيق برمجي، وميزات الذكاء الاصطناعي من Motorola، وملحقات، وأكثر من ذلك، تكملان المجموعة الجديدة القوية من الحلول التكنولوجية.

Lenovo تعرض مجموعة جديدة من الأجهزة الاستهلاكية التي تعزز العملية الإبداعية باستخدام الذكاء الاصطناعي

عرضت Lenovo أحدث مجموعة لديها من الأجهزة الاستهلاكية الجديدة: مجموعة مختارة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي Yoga والتي تعزز العملية الإبداعية، وجهاز لوحي يدعو المستخدمين إلى اللعب والتعلم، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة IdeaPadTM المصممة للمستخدم اليومي، والأجهزة الطرفية للعالم الحديث. مع دخول عصر جديد، تأتي أحدث تشكيلة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Microsoft Windows 11 Lenovo Yoga مع Lenovo Yoga Creator Zone ، وهو برنامج جديد حصري للمبدعين والفنانين وأي شخص يتطلع إلى تسخير قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي بطريقة بسيطة وخاصة مع وضع الأمان في الاعتبار. كشعلة مضيئة نحو الخيال، يوفر Lenovo Yoga Creator Zone ميزات إنشاء الصور، والذي يحول الأوصاف القائمة على النص أو حتى الرسومات إلى صور مذهلة دون مطالبات أو رموز أو إعدادات معقدة. يقوم المستخدمون ببساطة بكتابة ما يريدون رؤيته، ويقوم النظام على الفور بإنشاء تمثيل مرئي.

يتصدر الجيل الجديد من أجهزة الكمبيوتر المحمولة Lenovo Yoga الجيل الجديد من Lenovo Yoga Pro 9i ( 16”, 9 ) و Lenovo Yoga 9i ‏ 2-في-1 ( 14”, 9 )، ويأتي هذا الأخير مزودًا بقلم وجراب Lenovo الذكيين . صُمم كلا الكمبيوترين المحمولين المتميزين للمبدعين بمعايير لا تضاهى، وهما حاصلان على تصنيف MIL - STD-810H1 للمتانة ومليئان بمكونات متطورة، بما في ذلك أحدث معالجات Intel® CoreTM Ultra للحصول على أداء فائق السرعة؛ وشريحة Lenovo AI الأساسية للذكاء الاصطناعي التي تدعم وظائف الذكاء الاصطناعي القوية؛ وبطاريات قوية 2 للإبداع دون توقف. مع تعظيم أداء معالجات Lenovo AI Core وIntel Ultra في Lenovo Yoga Pro 9i (16”, 9) نحصل على Lenovo X Power ، وهو حل ضبط مدعوم من التعلم الآلي الذي يعزز المهام الإبداعية مثل العرض ثلاثي الأبعاد وتصحيح ألوان الأفلام من خلال تخصيص قوة المعالجة لتحسين الأداء وعمر البطارية وكفاءة التبريد. يتميز كلا النموذجين بمفتاح مساعد طيار ، مما يوفر وصولاً أسرع إلى رفيق الذكاء الاصطناعي اليومي. يستخدم مساعد الطيار في Windows 11 لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي وتقديم الإجابات ذات الصلة، وتلخيص رسائل البريد الإلكتروني، وإنشاء الصور، وأكثر من ذلك.

وتتم تكملة عائلة Lenovo Yoga بأربعة أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة إضافية. بالنسبة لقابلية الحمل، فإن Lenovo Yoga Slim 7i ‏ (14”, 9) هو كمبيوتر محمول رفيع وخفيف من نوع Intel EvoTM مزود بمعالجات Intel Core Ultra وشاشة WUXGA OLED. لإنشاء المحتوى، يعد Lenovo Yoga Pro 7i ( 14”, 9 ) و Lenovo Yoga Pro 7 ‏ (14”, 9) أجهزة كمبيوتر محمولة للمبدعين مزودة بخيار معالجات Intel Core Ultra أو حتى معالج AMD RyzenTM 7 8845HS، وحتى وحدة معالجة الرسومات NVIDIA® GeForce® RTXTM 4050 مع التحقق من NVIDIA Studio، وشاشة PureSight Pro LCD أو OLED 3K.

وللاستفادة من قدرات النجاح الباهرة، يمكن الآن تشغيل Lenovo Yoga Book 9i ‏ ( 13”, 9 )، الذي كان سلفه أول كمبيوتر محمول OLED مزدوج الشاشة بالحجم الكامل في العالم 3، بواسطة معالجات Core Ultra الجديدة من Intel، وشاشة PureSight OLED 2.8K، ومكبر الصوت الدوار Bowers & Wilkins®.كما يمكن تجهيزه بمجموعة متنوعة من البرامج المعززة للإبداع، بما في ذلك Smart Launcher لتجميع التطبيقات الشائعة الاستخدام لتحسين الكفاءة ؛ ولوحة المفاتيح الافتراضية المحسنة للمستخدمين للتعبير عن شخصيتهم بتغيير مظهرها؛ والذكاء الاصطناعي لتجميل الكتابة اليدوية، والمزيد. أخيرًا وليس آخرًا، أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة Lenovo Yoga 7i ‏ 2-في-1 ( 16”, 9 ) و Lenovo Yoga 7i ‏ 2-في-1 ( 14”, 9 ) القابلة للتحويل التي تتيح للمبدعين أثناء التنقل الوصول السريع إلى الأدوات التي تكمل إبداعهم.

تم تصميم الجهاز اللوحي Lenovo Tab M11 للترفيه، ولكنه مصمم للتعلم، وهو جهاز "شامل" للطلاب وخبراء الأفلام والفنانين الهواة. مزود بقلم Lenovo Tab Pen، وهو قلم سهل الاستخدام يوفر تجربة كتابة ورسم لا تضاهى، ويأتي الجهاز اللوحي محملاً مسبقًا ببرامج متميزة تعزز قابلية الاستخدام: Nebo® لتحويل الكتابة اليدوية إلى نص، وMyScript® Calculator 2 لحل المعادلات والوظائف في الوقت الفعلي، وWPS Office لعرض المستندات وتحريرها بسهولة.

جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي Lenovo ThinkBook وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ThinkCentre neo تلهم موجة جديدة من القوة الإنتاجية والإبداعية

كما أعلنت Lenovo عن منتجات ThinkBook الجديدة، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية ThinkCentre، والملحقات لسوق الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB)، مع ميزات مبتكرة، وتصميمات ذكية، وتحسينات لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. يعد جهاز ThinkBook Plus Gen 5 Hybrid الجديد حلاً هجينًا ومرنًا مع نظام قاعدة كمبيوتر محمول وجهاز لوحي يمكنه العمل بشكل مستقل أو معًا والتبديل بسلاسة بين الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر اللوحي. يقدم الحل ابتكارًا فريدًا يوفر تجربة هجينة بين نظامي Windows وAndroidTM. جهاز ThinkBook 13x Gen 4 هو كمبيوتر محمول جميل وقوي من Intel Evo Edition مع عمر بطارية رائع، ومفتاح مساعد طيار مدمج، وهو أول كمبيوتر محمول محايد الكربون من Lenovo للشركات الصغيرة والمتوسطة 4. جهاز ThinkBook 14 i Gen 6 +5 عبارة عن كمبيوتر محمول قوي ومتعدد الاستخدامات وذكي مزود بشاشة عرض مذهلة بدقة 3K بحجم 14.5 بوصة ويتضمن منفذ ملحق الرسومات (TGX) الذي يدعم إرساء ThinkBook Graphics Extension (TGX) 5 الجديد الذي يعزز قوة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي. تقدم Lenovo أيضًا جهاز ThinkBook 16p Gen 5 المحدث الذي يجمع بين القوة والأناقة مع دعم Magic Bay Studio الجديد الذي يتضمن كاميرا 4K6 ومكبرات صوت مدمجة. يستغل ThinkCentre neo Ultra أحدث التقنيات لتقديم جيل جديد من أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي فائقة الصغر، وسيتوفر جهاز الكمبيوتر المكتبي ThinkCentre NEO 50A Gen 5 الكل في واحد مع شاشة 24 و27 بوصة . تعد أجهزة الكمبيوتر المحمولة Lenovo ThinkBook، وأجهزة الكمبيوتر المكتبية الجديدة ThinkCentre، وMagic Bay Studio أحدث المنتجات والملحقات التي تعرض ابتكار Lenovo وريادتها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في وقت سابق من حدث الابتكار Tech World 202 من Lenovo، عرضت Lenovo مثالاً على حل مساعد الذكاء الاصطناعي الشخصي لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي كجزء من رؤيتها للذكاء الاصطناعي للجميع .تحت مظلة حل Lenovo AI Now، تواصل Lenovo تطوير حل ذكاء اصطناعي مخصص مصمم لتمكين تفاعل المستخدم النهائي على لوحة المفاتيح ومن خلال اللغة الطبيعية. يقدم المساعد الشخصي Lenovo AI Now المسمى مؤقتًا تجارب تفاعلية مخصصة بناءً على قاعدة المعرفة الخاصة بالمستخدم على الجهاز. سيقوم مساعد الذكاء الاصطناعي بتبسيط سير العمل وتعزيز التعاون بطريقة شخصية وغامرة. باستخدام اللغة الطبيعية، سيتمكن المستخدمون من التحقق من الإعدادات الشائعة وتغييرها مثل العرض أو الأداء، والبحث عن رسائل البريد الإلكتروني والمستندات وتلخيصها، وإنشاء دعوات الاجتماعات، ودمج الكاميرا الحية والصور الرمزية أثناء مؤتمرات الفيديو. سيبدأ إطلاق المساعد الشخصي Lenovo AI Now في النصف الأول من عام 2024 في الصين.

بالإضافة إلى ذلك، تعرض Lenovo اثنين من الأجهزة التجريبية الفريدة في معرض CES.

مجموعة حصاد الطاقة الميكانيكية هي منتج يستخدم الحركة الميكانيكية والإشعاع الشمسي لتشغيل الماوس ولوحة المفاتيح، مما يلغي الحاجة إلى الشحن الخارجي. تم تصميم الماوس ولوحة المفاتيح هندسيًا لتوفير الراحة والمشاركة للمستخدم. كما يدعم المنتج كلاً من وضعي الاتصال اللاسلكي Bluetooth® و2، مما يضمن سهولة الاتصال بأجهزة متعددة. منتج إثبات المفهوم هو حل مبتكر يتماشى مع التزام Lenovo بتنفيذ ممارسات أكثر استدامة.

يعد Lenovo ThinkBook 13X Gen 4 SPE دليلًا ثوريًا ومبتكرًا على المفهوم الذي يتميز بأداء قوي ومظهر رائع ويعزز اتجاهًا لتغطية الكمبيوتر المحمول بأغطية ذكية مخصصة الألوان. من خلال حلول خوارزمية الأجهزة والبرامج من Lenovo والاستفادة من تقنية E Ink PrismTM، يمكن للمستخدمين تخصيص الغطاء الخارجي بأنماط مختلفة، مما يخلق مظهرًا فريدًا للكمبيوتر المحمول. يدعم هذا المفهوم ما يصل إلى ألف صورة مختلفة، مما يسمح للمستخدمين بالتعبير عن شخصيتهم وإبداعهم. مع تقنية الطاقة المنخفضة للغاية من الحبر الإلكتروني وتصميم نظام Lenovo، لن يؤثر الغطاء العلوي المتغير اللون على عمر البطارية – حتى عند إيقاف تشغيل النظام، لا يزال من الممكن تغيير الغطاء العلوي. ستسلط Lenovo الضوء على أربعة مخططات تصميم في معرض CES 2024، بما في ذلك مخططان من لونين، وساعة ديناميكية وتفاعل متعدد الأنظمة، والتي تقدم تفضيلات مختلفة وفريدة للعملاء.

Lenovo تطلق تجارب جديدة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة ThinkPad و IdeaPad المدعومة بمعالجات Intel Core Ultra

كشفت Lenovo النقاب عن أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة للأعمال والمستهلكين مصممة لفتح تجارب ذكاء اصطناعي جديدة، وتعزيز الإنتاجية، والإبداع، والكفاءة. Lenovo ThinkPad X1 Carbon الجديد، ThinkPad X1 ‏ 2-في-1 ، و IdeaPad Pro 5i هي أجهزة الكمبيوتر المحمولة Intel Evo المدعومة بأحدث معالجات Intel Core Ultra وWindows 11 التي توفر كفاءة الطاقة المثلى، والأداء، وتجارب غامرة. سيساعد دعم تسريع الذكاء الاصطناعي المخصص المستخدمين على تبني تجارب جديدة وتعزيز الكفاءة في العمل واللعب، بما في ذلك القدرات التي يتيحها مساعد الطيار في Windows . سواء أكان ذلك للعمل أو الترفيه، فإن أجهزة الكمبيوتر المحمولة من Lenovo هذه هي من بين الأجهزة الأولى التي تقود ثورة في أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي ستغير بشكل أساسي كيفية إنشاء الناس لأجهزة الكمبيوتر والتعاون والتفاعل معها. تم تصميم ThinkPad X1 وIdeaPad Pro 5i الجديدين لتزويد المستخدمين بأكثر تجارب الكمبيوتر شمولاً حتى الآن، وسيساعدان المستخدمين على تبني جيل جديد من حوسبة الذكاء الاصطناعي.

تمامًا مثل الموجة التالية من أجهزة الكمبيوتر المحمولة للأعمال، تتوفر شاشة Lenovo ThinkVisionTM 27 3D الآن وجاهزة لتعزيز الإنتاجية والكفاءة. تتميز الشاشة ثلاثية الأبعاد الخالية من النظارات الآن بإصدار واجهة مستخدم أكثر سهولة وتفاعلية من المستكشف ثلاثي الأبعاد ، والذي يرحب بالمبدعين في العالم ثلاثي الأبعاد ويمكن استخدامه أيضًا في ثنائي الأبعاد. بالإضافة إلى ذلك، تأتي الشاشة الآن مع دعم متزايد للبرامج من خلال تطبيقات خاصة، بما في ذلك محرك التصميم، مما يلغي الحاجة إلى المكونات الإضافية الفردية لتوفير تجربة تصميم هجين حقيقية متعددة الأبعاد. يمكن للمستخدمين الآن التصميم ثنائي الأبعاد والتصور ثلاثي الأبعاد، أو استخدام محول ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد ، مما يتيح تحويل الصور والفيديو والمحتوى ثنائي الأبعاد إلى ثلاثي الأبعاد في الوقت الفعلي. مع الذكاء الاصطناعي، يتحول المحتوى ثنائي الأبعاد عالي الدقة مع معدل تحديث عالٍ على الفور إلى محتوى ثلاثي الأبعاد نابض بالحياة مع إعادة بناء مكاني دقيق، بغض النظر عن مدى تعقيد الخلفيات، وكل ذلك دون الحاجة إلى طاقة إضافية أو ترقيات للنظام.

النظام البيئي للألعاب Lenovo Legion : يساعد اللاعبين على الوصول إلى المستحيل

ظهر النظام البيئي الجديد للألعاب من Lenovo لأول مرة في معرض CES 2024 مع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الطرفية والبرمجيات والخدمات التي تعمل بنظام Microsoft Windows 11 والتي توفر ميزات في ما يتعلق بالطاقة والحرارة والرسومات والمزايا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي وحرية بناء النظام النهائي للعبة. تتضمن محفظة أجهزة الكمبيوتر الشخصية الجديدة الجيل التاسع الجديد التالي من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأبراج ألعاب Lenovo Legion مقاس 16 بوصة:



أجهزة Lenovo Legion 7i ‏ (16”, 9) ، و Lenovo Legion 5i ‏ (16”, 9) ، و Lenovo Legion Slim 5 ‏ (16”, 9) مخصصة للاعبين الذين يحتاجون إلى جهاز كمبيوتر محمول يمكنه التعامل مع ألعابهم المفضلة بالإضافة إلى تطبيقات STEM الخاصة بهم.

Lenovo Legion 9i ‏ (16”, 9) هو لأولئك الذين لن يقبلوا بأقل من الأفضل في مساعيهم لإنشاء الألعاب والمحتوى.

Lenovo Legion Pro 7i ‏ ( 16”, 9 ) و Lenovo Legion Pro 5i ‏ (16”, 9) مخصصان للاعبين الذين يحتاجون إلى أعلى معدل للإطار والأناقة وإمكانيات الشاشة العالية. Lenovo Legion Tower 7i و Legion Tower 5i هي أجهزة مخصصة لأولئك الذين يحتاجون إلى قوة حصانية إضافية من جهاز الكمبيوتر الخارق للألعاب من الدرجة الأولى.

كما أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة الجديدة هذا العام Lenovo LOQTM 15IRX9 و Lenovo LOQ 15IAX9I و Lenovo LOQ 15IAX9 و Lenovo LOQ 15AHP9 و Lenovo LOQ Tower 17IRR9 مخصصة للاعبين الذين يبدؤون رحلتهم في قائمة المتصدرين. إكسسوارات جديدة، مثل ماوس الألعاب RGB اللاسلكي Lenovo Legion M410 ولوحة المفاتيح Legion K510 Pro Mini ، إلى جانب تطبيق برنامج Lenovo AvatarMaster الجديد للكمبيوتر الشخصي لتكملة النظام البيئي الذي تمت ترقيته.

في صميم هذه التشكيلة الجديدة من الألعاب، توجد عائلة رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بأجهزة Lenovo - والتي تسمى رقائق LA AI - والتي تجلب المزايا لكل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب Lenovo Legion وLenovo LOQ. تم تقديم رقائق LA AI هذا العام لأول مرة في معرض CES ، وهي أقوى من أي وقت مضى، مما يتيح لأجهزة الكمبيوتر المحمولة Lenovo Legion وLenovo LOQ تحقيق أعلى معدل للإطار، وزيادة كفاءة الطاقة، وأكثر من ذلك. ومع مجموعة مختارة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة للألعاب والأبراج والشاشات والإكسسوارات وحتى جهاز Lenovo Legion Go المحمول باليد الذي تم الإعلان عنه آخر مر ، يتيح نظام الألعاب الجديد من Lenovo للاعبين اختيار الإعداد الدقيق الذي يحتاجونه لتحقيق التفوق في الألعاب والوصول إلى "المستحيل".

مع الارتقاء بتجربة البث والتعاون إلى مستوى جديد، تم الآن تجهيز أنظمة Lenovo Legion 7 بما في ذلك Legion 7i ‏ (16”, 9) وLegion 5i ‏ (16”, 9) مع AvatarMaster.يعمل AvatarMaster، وهو تطبيق جديد مدعوم من الذكاء الاصطناعي، على تحويل ملفات تعريف المستخدمين إلى صورة رمزية رقمية ثلاثية الأبعاد، مع إمكانات تخصيص كاملة من المظهر وميزات الوجه إلى الملابس والإكسسوارات. بعد إنشاء الصور الرمزية وتخصيصها، يمكن للمستخدمين تحريك وبث نسخة رقمية من أنفسهم أثناء مؤتمرات الفيديو وجلسات الألعاب وعبر منصات متعددة.

Motorola تقدم ميزات MotoTalk الجديدة مع الذكاء الاصطناعي لزيادة إنتاجية فرق البيع بالتجزئة

قدمت Motorola ميزات جديدة للذكاء الاصطناعي متاحة على MotoTalk، وهي منصة إنتاجية للشركات متخصصة في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة تسمح لعملاء الأعمال بإنشاء وإدارة المهام وأيام العمل لفرقهم. مع الميزات الجديدة، يمكن للفرق الميدانية استخدام ميزة التعرف على الصور أو تخطيط المسار لتحسين أنشطتها اليومية.

من خلال ميزة "التعرف على الصور"، يمكن للفرق الميدانية تحديد وحساب كمية أي منتج على الرفوف، وجمع معلومات عن أسعارها والوصول إلى تقارير المشاركة في كل متجر، مما يضمن الامتثال للتسويق. بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي، تعمل الأداة أيضًا على تحسين الطرق التجارية بشكل إستراتيجي، مما يزيد من الكفاءة من حيث المسافة والوقت وفرص المبيعات. تتيح هذه الميزة إنشاء مسارات لفرق ميدانية مختلفة في بضع دقائق وتلخص أيضًا زيارات الموظف وأداءه في المتاجر، مما يوفر عبء العمل على مستخدمي MotoTalk.

موارد Lenovo الإضافية لمعرض CES 2024

حول Lenovo

Lenovo هي شركة تقنية عالمية ذات إيرادات تبلغ 62 مليار دولار أمريكي، وتحتل المرتبة 217 في قائمة Fortune Global 500، وتوظف 77000 شخص حول العالم، وتخدم ملايين العملاء يوميًا في 180 سوقًا. من خلال التركيز على رؤية جريئة لتقديم تقنية أكثر ذكاءً للجميع، فقد أسست Lenovo نجاحها كأكبر شركة أجهزة كمبيوتر شخصي في العالم من خلال التوسع أكثر في مجالات النمو التي تغذي تقدم تقنيات "تكنولوجيا المعلومات الجديدة" (العميل، والحافة، والسحابة، والشبكة، والذكاء) بما في ذلك الخوادم والتخزين والجوال والبرمجيات والحلول والخدمات. يعمل هذا التحول جنبًا إلى جنب مع ابتكار Lenovo المتغير عالميًا على بناء مستقبل أكثر شمولية وجدير بالثقة وأكثر ذكاءً للجميع في كل مكان. Lenovo مدرجة في بورصة هونغ كونغ تحت اسم Lenovo Group Limited (بورصة هونج كونج: 992) ‏(ADR: LNVGY). لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة ، واقرأ عن آخر الأخبار عبر StoryHub .

1 تستخدم Lenovo معايير MIL - SPEC الخاصة بوزارة الدفاع الأمريكية لاختبار الأجهزة ضد الظروف الفيزيائية والبيئية الخطرة لتحديد المتانة. تم اختبار أجهزة الكمبيوتر المحمولة Lenovo Yoga Pro 9i على 5 فئات و24 إجراء MIL - STD -810H لإثبات صلابتها. لا يغطي الضمان القياسي لشركة Lenovo إساءة الاستخدام، كما هو وراد في اختبار MIL-STD-810H

2 جميع مطالبات عمر البطارية تقريبية وتستند إلى الاختبار الداخلي في ظل ظروف المختبر والشبكة المثلى. سيختلف أداء البطارية الفعلي ويعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك تكوين المنتج واستخدامه، والبرامج، وظروف التشغيل، والوظائف اللاسلكية، وإعدادات إدارة الطاقة، وسطوع الشاشة وعوامل أخرى. ستنخفض السعة القصوى للبطارية بشكل طبيعي مع الوقت والاستخدام.

3 استنادًا إلى الأبحاث الداخلية التي أجريت للجيل الأول من Lenovo Yoga Book 9i (13", 8) اعتبارًا من 2 ديسمبر 2022 لجميع شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر الرئيسية التي تشحن أكثر من مليون وحدة سنويًا في جميع أنحاء العالم.

4 تم اعتماد ThinkBook 13x Gen 4 كمنتج محايد للكربون من قبل المعهد البريطاني للمعايير - شهادة BSI Kitemark للمنتجات المحايدة للكربون رقم:KM 801575

5 سيُتاح جهازا ThinkBook 14 i Gen 6+ وThinkBook Graphics Extension في الصين وبأعداد محدودة في الولايات المتحدة.

6 دقة 4K متوفرة في التطبيقات المدعومة

7 تم تحميل Lenovo AvatarMaster مسبقًا على أجهزة كمبيوتر مختارة من Lenovo Legion بما في ذلك Lenovo Legion 7i ‏ (16”, 9) وLenovo Legion 5i ‏ (16”, 9). يمكن تنزيل تطبيق AvatarMaster على .

تعد LENOVO وYoga وThinkPad وTHINKBOOK وThinkCentre وLegion وIdeaPad وTHINKVISION علامات تجارية لشركة Lenovo. MOTOROLA، وشعار M المنمق، وMOTO وعائلة علامات MOTO هي علامات تجارية لشركة Motorola Trademark Holdings, LLC. Intel وIntel EVO وIntel Core Ultra هي علامات تجارية لشركة Intel Corporation أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة و/أو بلدان أخرى. تعد AMD وRyzen علامتين تجاريتين لشركة .Advanced Micro Devices, Inc وتعد NVIDIA وGeForce وRTX علامات تجارية لشركة NVIDIA Corporation. Inc. Bowers & Wilkins هي علامة تجارية مملوكة لشركة B&W Group Ltd. MyScript" / "Nebo" كلها علامات تجارية مملوكة لشركة MyScript، المسجلة في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلدان أخرى. Android هي علامة تجارية لشركة .Google, LLC BLUETOOTH هي علامة تجارية لشركة Bluetooth Special Interest Group‏ (SIG). E Ink Prism هي علامة تجارية لشركة E Ink Corporation. جميع العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها. ©2024 Motorola Mobility LLC. جميع العلامات التجارية الأخرى ملك لأصحابها. ©2024, Lenovo Group Limited.

