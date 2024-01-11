Wemade تقدم فعالية MIR4 للعام الجديد البحث عن حجر السنتاماني الأزرق (Search For The Blue Cintamani Stone)!

(BUSINESS WIRE )-- تبدأ لعبة MMORPG MIR4 الرائجة من Wemade فعالية العام الجديد "البحث عن حجر سنتاماني الأزرق (Search for the Blue Cintamani Stone)" في 9 يناير.

يُفتح "متجر صرافة حجر السنتاماني الأزرق (Blue Cintamani Stone Exchange Shop)" لدى Mir في MIR4 حتى يوم الاثنين 22 يناير. يمكن للاعبين أخذ "حجر السنتاماني الأزرق (Blue Cintamani Stone)" الذي حصلوا عليه أثناء الصيد إلى الشخصية غير القابلة للعب "‎(2024) Mir‎" الموجودة في المدن الكبرى في كل منطقة لاستبدالها بعناصر مثل "تمثال التنين الأزرق الأسطوري (Legendary Blue Dragon Statue)" و"صندوق هدايا مفاجآت التنين الأصفر (Yellow Dragon's Surprise Gift Box)" الذي يحتوي على تذاكر استدعاء متنوعة. تتوفر أيضًا شارات Codex التي تعزز التأثيرات المختلفة مثل EVA وCRIT.

تستمر فعالية "تسجيل دخول التنين الأزرق لمدة 14 يومًا (Blue Dragon's 14-Day Check-in)" حتى يوم الاثنين 5 فبراير. وبحسب اليوم الذي يسجل فيه اللاعب الدخول، يُهدى الكثير من العناصر بما في ذلك صندوق "‎[E] Dragonsteel Box" و"تذكرة تبادل لوح جليد زهور الشتاء (Winter Flower Snowboard Exchange Ticket)". علاوة على ذلك، سيكون "متجر عملات العشيرة الخاص بالفعالية (Event Clan Coin Shop)" مفتوحًا حتى يوم الثلاثاء 23 يناير. يمكن للاعبين استخدام "عملات العشيرة (Clan Coins)" التي حصلوا عليها من خلال أنشطة العشيرة لشراء "حجر التحسين الغامض (‎[L] Mystic Enhancement)" و"صندوق أدوات التحول (Transference Equipment Box)" الخاص بسارماتي، وغير ذلك الكثير.

أُضيفت أدوات ثانوية أسطورية جديدة "أدوات التحول (Transference Equipment)". أدوات التحول هي عناصر يتم الحصول عليها عندما يشكل اللاعبون روابط مع أفراد من العالم الخارجي من خلال سفينة السراب (Mirage Ship). يمكن لشخصيات المستوى 100 وما فوق استخدامها، ويتم زيادة هجوم PHYS ATK وSpell ATK عند استخدامها.

من معركتي إلى حربنا! يمكن الاطلاع على معلومات تفصيلية عن MIR4 على الموقع الرسمي .

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