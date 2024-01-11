Wemade تقدم فعالية MIR4 للعام الجديد البحث عن حجر السنتاماني الأزرق (Search For The Blue Cintamani Stone)!

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- تبدأ لعبة MMORPG MIR4 الرائجة من Wemade فعالية العام الجديد "البحث عن حجر سنتاماني الأزرق (Search for the Blue Cintamani Stone)" في 9 يناير.
يُفتح "متجر صرافة حجر السنتاماني الأزرق (Blue Cintamani Stone Exchange Shop)" لدى Mir في MIR4 حتى يوم الاثنين 22 يناير. يمكن للاعبين أخذ "حجر السنتاماني الأزرق (Blue Cintamani Stone)" الذي حصلوا عليه أثناء الصيد إلى الشخصية غير القابلة للعب "(2024) Mir" الموجودة في المدن الكبرى في كل منطقة لاستبدالها بعناصر مثل "تمثال التنين الأزرق الأسطوري (Legendary Blue Dragon Statue)" و"صندوق هدايا مفاجآت التنين الأصفر (Yellow Dragon's Surprise Gift Box)" الذي يحتوي على تذاكر استدعاء متنوعة. تتوفر أيضًا شارات Codex التي تعزز التأثيرات المختلفة مثل EVA وCRIT.
تستمر فعالية "تسجيل دخول التنين الأزرق لمدة 14 يومًا (Blue Dragon's 14-Day Check-in)" حتى يوم الاثنين 5 فبراير. وبحسب اليوم الذي يسجل فيه اللاعب الدخول، يُهدى الكثير من العناصر بما في ذلك صندوق "[E] Dragonsteel Box" و"تذكرة تبادل لوح جليد زهور الشتاء (Winter Flower Snowboard Exchange Ticket)". علاوة على ذلك، سيكون "متجر عملات العشيرة الخاص بالفعالية (Event Clan Coin Shop)" مفتوحًا حتى يوم الثلاثاء 23 يناير. يمكن للاعبين استخدام "عملات العشيرة (Clan Coins)" التي حصلوا عليها من خلال أنشطة العشيرة لشراء "حجر التحسين الغامض ([L] Mystic Enhancement)" و"صندوق أدوات التحول (Transference Equipment Box)" الخاص بسارماتي، وغير ذلك الكثير.
أُضيفت أدوات ثانوية أسطورية جديدة "أدوات التحول (Transference Equipment)". أدوات التحول هي عناصر يتم الحصول عليها عندما يشكل اللاعبون روابط مع أفراد من العالم الخارجي من خلال سفينة السراب (Mirage Ship). يمكن لشخصيات المستوى 100 وما فوق استخدامها، ويتم زيادة هجوم PHYS ATK وSpell ATK عند استخدامها.
من معركتي إلى حربنا! يمكن الاطلاع على معلومات تفصيلية عن MIR4 على الموقع الرسمي .
صور / وسائط متعددة متوفرة على : 53879332/en
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