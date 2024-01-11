المركزي الصيني يعطي أكبر دفعة لليوان منذ نوفمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ثبّت بنك الشعب الصيني سعر الصرف المرجعي لليوان أمام الدولار الأمريكي عند مستوى مرتفع للغاية، ليسجل أكبر فارق عن التوقعات منذ نوفمبر الماضي.
وحدد المصرف المركزي الصيني سعر الصرف المرجعي للعملة المحلية عند 7.1087 يوان لكل دولار بانخفاض قدره 32 نقطة أساس عن مستوى التثبيت السابق، وبفارق 609 نقاط فوق متوسط تقديرات وكالة“بلومبرج”.
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وقال“كين تشيونغ” كبير محللي استراتيجيات العملات الآسيوية لدى“ميزوهو بنك” في تصريح للوكالة، إن بنك الشعب الصيني عزز دعمه للعملة المحلية للدفاع عن قيمتها في وجه التوقعات المتزايدة بشأن تيسير السياسة النقدية في الصين.
وأوضح أنه من المقرر أن تظل سياسة تثبيت سعر الصرف سارية لبعض الوقت حتى بدء اكتساب وتيرة تعافي الاقتصاد الصيني مزيد من الزخم.
ويذكر أن المركزي الصيني يسمح بتغير قيمة اليوان بنسبة 2% صعوداً أو هبوطاً في سوق الصرف الأجنبي على أساس يومي.
وهبطت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الصينية بنسبة 0.19% إلى 7.159 يوان.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107708108
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