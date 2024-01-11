مؤشر نيكي يواصل الصعود ويتجاوز 35 ألف نقطة في الختام

MENAFN - Al-Borsa News) عزز مؤشر“نيكي” الياباني مكاسبه خلال تعاملات اليوم الخميس، لينهي الجلسة فوق 35 ألف نقطة للمرة الأولى منذ فبراير من عام 1990، في دلالة على مدى قوة ومرونة السوق الياباني في مواجهة التباطؤ الاقتصادي وكارثة الزلزال الذي ضرب البلاد مع بداية العام.

وعند الإغلاق، صعد مؤشر“نيكي” بنسبة 1.77% إلى 35049 نقطة، في حين ارتفع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.57% إلى 2482 نقطة.

موضوعاتجيه بي مورجان: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بوتيرة أكثر حدة الصين تخفف شروط الحصول على التأشيرة لتنشيط السياحة الإمارات الأسرع صعوداً.. هذه أقوى جوازات السفر بالعالم في 2024

وأوضح“توني سايكامورا” محلل الأسواق لدى“آي جي” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن الزلزال المدمر الذي ضرب غرب اليابان الأسبوع الماضي، والبيانات التي أظهرت ضعف نمو الأجور، دفعت مختلف أطراف السوق إلى إعادة تقييم توقعاتهم تجاه موعد إنهاء البنك المركزي للسياسته النقدية شديدة التيسير.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليابانية التي صدرت أمس، انخفاض الأجور الحقيقية – المعدلة وفقاً للتضخم – بنسبة 3% في نوفمبر على أساس سنوي، بعد انخفاضها 2.3% في أكتوبر، لتستمر في التراجع للشهر الـ 20 على التوالي، وتخالف رغبة بنك اليابان في رصد زيادات في الأجور قبل تشديد سياسته النقدية.

وانخفضت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 0.19% إلى 145.45 ين.





المصدر: