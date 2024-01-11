البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 3% في 2024 و2025

(MENAFN
- Al-Borsa News)
توقع البنك الدولي، نموا بنسبة 3% للناتج المحلي الإجمالي لتونس في عامي 2024 و2025، على خلفية المخاطر الناجمة عن الجفاف في البلاد.
وأوضح البنك في تقرير الآفاق الاقتصاديّة العالمية، أن الجفاف المتواصل على مدى ست سنوات على التوالي في تونس حال دون تحقيق انتعاشة في ظل تمويل خارجي غير مؤكد أمام النمو.
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وقدر التقرير أيضا نموا بنسبة 1.2% للاقتصاد التونسي عام 2023.
وقال إن الانتعاش الاقتصادي في البلاد تباطأ في النصف الأول من عام 2023 مع استمرار البلاد في مواجهة الجفاف المستمر وتحديات التمويل الخارجي وزيادة تراكم الديون المحلية على مؤسسات الخدمة العامة المهمة.
وتوقع التقرير أيضا نموا بنسبة 3.5% للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عامي 2024 و2025.
وأكد أن الصراع المستمر في غزة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي وعلى مستوى سياسات البلدان في المنطقة، كما أدى إلى تراجع الأداء السياحي، لا سيما في البلدان المجاورة.
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