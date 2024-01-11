البنك الدولي يتوقع نمو اقتصاد تونس بنسبة 3% في 2024 و2025

MENAFN - Al-Borsa News) توقع البنك الدولي، نموا بنسبة 3% للناتج المحلي الإجمالي لتونس في عامي 2024 و2025، على خلفية المخاطر الناجمة عن الجفاف في البلاد.

وأوضح البنك في تقرير الآفاق الاقتصاديّة العالمية، أن الجفاف المتواصل على مدى ست سنوات على التوالي في تونس حال دون تحقيق انتعاشة في ظل تمويل خارجي غير مؤكد أمام النمو.

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وقدر التقرير أيضا نموا بنسبة 1.2% للاقتصاد التونسي عام 2023.

وقال إن الانتعاش الاقتصادي في البلاد تباطأ في النصف الأول من عام 2023 مع استمرار البلاد في مواجهة الجفاف المستمر وتحديات التمويل الخارجي وزيادة تراكم الديون المحلية على مؤسسات الخدمة العامة المهمة.

وتوقع التقرير أيضا نموا بنسبة 3.5% للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عامي 2024 و2025.

وأكد أن الصراع المستمر في غزة منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي وعلى مستوى سياسات البلدان في المنطقة، كما أدى إلى تراجع الأداء السياحي، لا سيما في البلدان المجاورة.