تحسن نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات، زيادة في أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالصين خلال عام 2023.

وقالت الجمعية الصينية للشركات الصغيرة والمتوسطة، في تقرير، إن مؤشر تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، واستناداً إلى مسح شمل 3000 شركة معنية من ثماني صناعات رئيسية، وصل إلى 89.2 عام 2023، أعلى من 88.4 المسجل في عام 2022.

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وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى ازدهار الاستهلاك، واستثمار الأصول الثابتة، وتطوير صناعة التكنولوجيا العالية.

وارتفع المؤشر الفرعي للإقامة والمواد الغذائية 1.6 نقطة عام 2023، وارتفع المؤشر الفرعي للبناء 1.3 نقطة، وارتفع المؤشر الفرعي لنقل المعلومات وخدمات الحاسوب والبرمجيات 1.1 نقطة.

وذكر التقرير أن البيانات تعكس تحسن ثقة الشركات وأدائها.