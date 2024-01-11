تحسن نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة في الصين خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات، زيادة في أنشطة الشركات الصغيرة والمتوسطة بالصين خلال عام 2023.
وقالت الجمعية الصينية للشركات الصغيرة والمتوسطة، في تقرير، إن مؤشر تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، واستناداً إلى مسح شمل 3000 شركة معنية من ثماني صناعات رئيسية، وصل إلى 89.2 عام 2023، أعلى من 88.4 المسجل في عام 2022.
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وأرجع التقرير هذه الزيادة إلى ازدهار الاستهلاك، واستثمار الأصول الثابتة، وتطوير صناعة التكنولوجيا العالية.
وارتفع المؤشر الفرعي للإقامة والمواد الغذائية 1.6 نقطة عام 2023، وارتفع المؤشر الفرعي للبناء 1.3 نقطة، وارتفع المؤشر الفرعي لنقل المعلومات وخدمات الحاسوب والبرمجيات 1.1 نقطة.
وذكر التقرير أن البيانات تعكس تحسن ثقة الشركات وأدائها.
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