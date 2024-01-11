المركزي الصيني يضيف 27 مليار يوان سيولة بالجهاز المصرفي

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 27 مليار يوان (نحو 3.8 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

موضوعاتجيه بي مورجان: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بوتيرة أكثر حدة الصين تخفف شروط الحصول على التأشيرة لتنشيط السياحة الإمارات الأسرع صعوداً.. هذه أقوى جوازات السفر بالعالم في 2024

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.