136 مليار دولار إيرادات قطاع السكك الحديدية في الصين خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) سجل قطاع السكك الحديدية في الصين رقماً قياسياً في التعامل مع عدد الركاب المسافرين في عام 2023، بواقع 3.68 مليار راكب.

وأظهرت بيانات شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية؛ تجاوز عدد الركاب في اليوم الأكثر ازدحاماً من العام الماضي 20 مليون راكب، فيما تجاوز المعدل اليومي لعدد الركاب 10 ملايين.

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كما نقل القطاع 3.91 مليار طن من بضائع الشحن في العام المنصرم، ما يسجل أيضاً رقماً قياسياً.

وبلغت إيرادات النقل للقطاع 964.1 مليار يوان (135.8 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 39% عن العام الأسبق.

وبحلول نهاية عام 2023، وصل إجمالي عدد الكيلومترات التشغيلية لشبكة السكك الحديدية الصينية إلى حوالي 159 ألف كيلومتر، منها 45 ألف كيلومتر من السكك الحديدية عالية السرعة.