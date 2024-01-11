136 مليار دولار إيرادات قطاع السكك الحديدية في الصين خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
سجل قطاع السكك الحديدية في الصين رقماً قياسياً في التعامل مع عدد الركاب المسافرين في عام 2023، بواقع 3.68 مليار راكب.
وأظهرت بيانات شركة مجموعة السكك الحديدية الوطنية الصينية؛ تجاوز عدد الركاب في اليوم الأكثر ازدحاماً من العام الماضي 20 مليون راكب، فيما تجاوز المعدل اليومي لعدد الركاب 10 ملايين.
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كما نقل القطاع 3.91 مليار طن من بضائع الشحن في العام المنصرم، ما يسجل أيضاً رقماً قياسياً.
وبلغت إيرادات النقل للقطاع 964.1 مليار يوان (135.8 مليار دولار) في عام 2023، بزيادة 39% عن العام الأسبق.
وبحلول نهاية عام 2023، وصل إجمالي عدد الكيلومترات التشغيلية لشبكة السكك الحديدية الصينية إلى حوالي 159 ألف كيلومتر، منها 45 ألف كيلومتر من السكك الحديدية عالية السرعة.
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