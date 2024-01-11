تباطؤ وتيرة نمو المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2023

MENAFN - Al-Borsa News) تباطأت وتيرة نمو مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم في عام 2023، لكنها وافقت التوقعات إلى حد كبير، كما سجلت مبيعات شهر ديسمبر رقماً قياسياً.

وأوضحت بيانات“رو موشن – Rho Motion” المتخصصة في أبحاث السوق، ارتفاع المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل والهجينة بنسبة 31% في عام 2023، بعد نموها بنسبة 60% في 2022.

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ويقارن ذلك بالتوقعات عند نمو بنسبة 30% خلال نفس الفترة، وقال“تشارلز ليستر” مدير البيانات لدى“رو موشن” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن وتيرة النمو تتباطأ، لكن هذا هو المتوقع في سوق نامية كهذه، حيث لا يمكن مضاعفة المبيعات كل عام.

وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم 13.6 مليون وحدة في عام 2023، استحوذت المركبات الكهربائية بالكامل على 9.5 مليون وحدة منها، والباقي للسيارات الهجينة القابلة للشحن.

وذكرت“رو موشن” في تقرير اليوم، أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية سجلت رقماً قياسياً بلغ 1.5 مليون مركبة في ديسمبر الماضي، وتتوقع نمو إجمالي المبيعات بنسبة تتراوح بين 25% و30% في عام 2024.





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