تباطؤ وتيرة نمو المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تباطأت وتيرة نمو مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم في عام 2023، لكنها وافقت التوقعات إلى حد كبير، كما سجلت مبيعات شهر ديسمبر رقماً قياسياً.
وأوضحت بيانات“رو موشن – Rho Motion” المتخصصة في أبحاث السوق، ارتفاع المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بالكامل والهجينة بنسبة 31% في عام 2023، بعد نموها بنسبة 60% في 2022.
موضوعات متعلقة
جيه بي مورجان: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بوتيرة أكثر حدة الصين تخفف شروط الحصول على التأشيرة لتنشيط السياحة الإمارات الأسرع صعوداً.. هذه أقوى جوازات السفر بالعالم في 2024
ويقارن ذلك بالتوقعات عند نمو بنسبة 30% خلال نفس الفترة، وقال“تشارلز ليستر” مدير البيانات لدى“رو موشن” في تعقيب لوكالة“رويترز”، إن وتيرة النمو تتباطأ، لكن هذا هو المتوقع في سوق نامية كهذه، حيث لا يمكن مضاعفة المبيعات كل عام.
وبلغ إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم 13.6 مليون وحدة في عام 2023، استحوذت المركبات الكهربائية بالكامل على 9.5 مليون وحدة منها، والباقي للسيارات الهجينة القابلة للشحن.
وذكرت“رو موشن” في تقرير اليوم، أن المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية سجلت رقماً قياسياً بلغ 1.5 مليون مركبة في ديسمبر الماضي، وتتوقع نمو إجمالي المبيعات بنسبة تتراوح بين 25% و30% في عام 2024.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107708102
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.