الأرجنتين تحظى بدعم من صندوق النقد يتيح لها 4.7 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أبدى صندوق النقد الدولي ثقته تجاه الخطط الاقتصادية للرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي، من خلال الموافقة على استعراض البرنامج المقدم للأرجنتين البالغة قيمته 44 مليار دولار، والذي سيتيح على الأرجح صرف قرض قيمته أكبر من المتوقع.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان صدر مساء أمس الأربعاء، إن الاتفاق سيمكن الأرجنتين من الحصول على 4.7 مليار دولار، إذا حظي بتأييد المجلس التنفيذي للصندوق. وهذا أكثر من المبلغ المتوقع في البداية والذي يقدر بـ3.3 مليار دولار، كما أنه يوفر لميلي مهلة زمنية للامتثال لسداد ديون بلاده للصندوق قبل أن يقرر ما إذا كان سيستمر في البرنامج الحالي الذي أبرمه سلفه أو التفاوض على برنامج جديد.

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تتضمن شروط الصفقة تحقيق الأرجنتين فائضاً مالياً أولياً قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وأضاف صندوق النقد الدولي في البيان أن“خطة الاستقرار الطموحة” التي وضعها مايلي، والتي تشمل خفض قيمة البيزو بنسبة 54% الشهر الماضي، من المتوقع أن تعزز صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. وجرى بالفعل تجميع حوالي 2.7 مليار دولار من هذا المبلغ في الأسابيع الأخيرة من 2023.

وصرح وزير الاقتصاد لويس كابوتو للصحفيين بعد الإعلان:“نحن واثقون تماماً من أن الإجراءات التي نتخذها ستضعنا على الطريق الصحيح”. وأضاف أن صندوق النقد الدولي مستعد لاستكشاف برنامج جديد، لكن من السابق لأوانه أن يفكر مايلي في ذلك.

واعتبر المستثمرون، الذين قادوا ارتفاع أسعار السندات الأرجنتينية بالفعل بسبب تقارير تفيد أن الصفقة ستتم بحلول نهاية اليوم، الاتفاق اعترافاً واضحاً بالجهود المالية التي يبذلها صندوق النقد الدولي في الأرجنتين.

وقال والتر ستويبلويرث، كبير الاستراتيجيين لدى شركة الوساطة المالية“غليتير” (Gletir) ومقرها مونتيفيديو، إن“موظفي صندوق النقد الدولي يمنحون درجة جيدة، لكن دون مكافأة إضافية”، في إشارة إلى أن الصندوق لم يعد بتقديم أموال جديدة.“هذه صفقة كبيرة، حيث يسير تراجع الطلب وتعليق تسييل العجز (عملية شراء البنك المركزي للسندات الحكومية) بشكل جيد حتى الآن”.

أهداف جيدة

قال كابوتو إن الأرجنتين تشعر بالراحة تجاه الأهداف التي حددها صندوق النقد الدولي، مضيفاً أنها ستتحقق بغض النظر عن موافقة الكونجرس على المرسوم الرئاسي لمايلي وحزمة القوانين الشاملة. وتشمل الخطط، التي تواجه الآن مناقشة حادة في مجلس النواب الأرجنتيني، فرض ضرائب أعلى وتدابير تخفيف شاملة للقيود التنظيمية.

وفي نفس المؤتمر الصحفي، قال رئيس البنك المركزي سانتياجو بوسيلي إن صندوق النقد الدولي مرتاح للسياسة النقدية للأرجنتين، رغم أن التضخم لا يزال أعلى من أسعار الفائدة القياسية. وتشير تقديرات خاصة إلى أن التضخم السنوي سيتجاوز على الأرجح 200% في ديسمبر، مع تفكيك مايلي لآليات التحكم في الأسعار وسط انخفاض قيمة البيزو.

تعهد باوسيلي أيضاً بالحفاظ على النظام الحالي لربط العملة الحالي الذي يسمح بتخفيض قيمة البيزو بنسبة 2% شهرياً، وهي وتيرة يعتبرها الاقتصاديون غير كافية لعدم زيادة نسبة التفاوت بين الأسعار الرسمية وأسعار الصرف كثيراً.

هذا الاتفاق المنعقد على مستوى الموظفين جاء بعد زيارة كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي إلى الأرجنتين لإجراء المفاوضات، وهو تطور إيجابي رمزي خاصة أن المحادثات السابقة جرت بالكامل تقريباً خارج البلاد، وسط تصاعد التوترات بين الرئيس ألبرتو فرنانديز وقيادة الصندوق.

تاريخ الصندوق مع الأرجنتين

يتمتع صندوق النقد الدولي بتاريخ طويل من البرامج التي لم تنجح بالشكل المنشود في الأرجنتين. فقد فشلت خطة الإنقاذ القياسية لعام 2018 في إنقاذ الاقتصاد من أزمة العملة واستُبدلت في 2022 باتفاقية أخرى فشلت الحكومة السابقة في الالتزام بها.

لكن الأمور تسير بشكل جيد بين مايلي والصندوق على الأقل حالياً. فقد أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا بالخطوات الأولى للرئيس، وذهب مايلي إلى حد التصريح بأن الصندوق“يرانا كأبطال” بسبب تدابير التقشف المتخذة.

بالرغم من أن مايلي يتمتع بدعم من واشنطن، فإن وصفته الداعمة للسوق واللازمة لإصلاح اقتصاد بلاده تنطوي على معاناة شديدة في المستقبل، وقد اندلعت معارضة شعبية لخطته بالفعل. ومن المقرر أن تنظم النقابات العمالية إضراباً عاماً في 24 يناير، بينما أصبحت مشاهد السكان في بوينس آيرس وهم يقرعون القدور والأواني إعراباً عن تمردهم ضد حملة التقشف، أمراً روتينياً.





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