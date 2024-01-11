321 مليون دولار إيرادات العروض الفنية التجارية في بكين خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت مديرية الثقافة والسياحة في بكين، إن المدينة حققت إيرادات عروض فنية تجارية تزيد عن 2.3 مليار يوان (نحو 320.9 مليون دولار) في عام 2023، ما ضخ حيوية في تنميتها الاقتصادية.
وأشارت المديرية إلى تنظيم إجمالي 49524 عرضاً فنياً تجارياً في بكين خلال العام الماضي، ما جذب نحو 11.39 مليون شخص.
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وتشير البيانات الرسمية الصادرة إلى انتعاش قوي لسوق الفنون المسرحية في بكين، حيث شهد العام الماضي تسجيل زيادات في عدد العروض والجمهور وشباك التذاكر بنسب 117% و9.5% و32.1% على التوالي مقارنة بعام 2019.
ومقارنة بعام 2022، ارتفع عدد العروض والجمهور وشباك التذاكر بنسب 143.8% و204.1% و266% على التوالي، ليصل إلى مستوى قياسي.
وتضاعفت عروض الموسيقى والدراما والرقص من حيث عدد العروض والجمهور وشباك التذاكر مقارنة بعام 2022. كما تم عقد أكثر من 14000 برنامج حواري العام الماضي، ما يشكل أكبر حصة بين جميع أنواع العروض.
واجتذبت الحفلات الموسيقية مستهلكين من مختلف المدن، ما حفّز الإنفاق في قطاعات السياحة والنقل والإقامة والمطاعم.
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