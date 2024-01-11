محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية تستقبل سفينة حاويات عملاقة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبلت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية سفينة الحاويات العملاقة CMACMA CGM NEVADA، وهي أكبر سفينة حاويات تم استقبالها بميناء الإسكندرية.
ويبلغ طول السفينة 366 متر، وعرضها 48، متر، وغاطس يصل إلى 15 متر، وتبللغ حمولتها الكلية 150 ألف طن بما يعادل 12 ألف حاوية مكافأة، وستتداول بالمحطة 1530 حاوية.
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والجدير بالذكر، أن أكبر السفن التي دخلت المحطة قبل تلك السفينة كانت أطوالها تصل إلى 335 متر، وحمولتها الكلية 10 ألاف حاوية مكافأة، وهو مما يجسد تطور أعمال التشغيل بالمحطة وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، بما يساهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي %35.
وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة NEVADA الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة، حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.
جدير بالذكر، أن نتائج أعمال المحطة خلال الفترة السابقة شهدت منذ الافتتاح الرئاسي يونيو 2023 تطور معدلات الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات داخل المحطة، وقد تداولت المحطة أكثر من 250 ألف حاوية مكافأة واستقبلت ما يزيد عن 230 سفينة.
كما أنه يتم حاليا التجهيزات النهائية لمحطة شحن القطارات من رصيف 33 الملاصق إلى محطة تحيا مصر، والذى سوف تقوم بإدارته وتشغيله محطة تحيا مصر لنقل الحاويات بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف بـ6 أكتوبر.
وتستهدف المحطة تشغيل أكثر من 3 قطارات أسبوعيا خلال الفترة الأولى من التشغيل، إلى أن تصل إلى قطار أو إثنين يوميا.
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