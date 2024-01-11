محطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية تستقبل سفينة حاويات عملاقة

MENAFN - Al-Borsa News) استقبلت محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية سفينة الحاويات العملاقة CMACMA CGM NEVADA، وهي أكبر سفينة حاويات تم استقبالها بميناء الإسكندرية.

ويبلغ طول السفينة 366 متر، وعرضها 48، متر، وغاطس يصل إلى 15 متر، وتبللغ حمولتها الكلية 150 ألف طن بما يعادل 12 ألف حاوية مكافأة، وستتداول بالمحطة 1530 حاوية.

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والجدير بالذكر، أن أكبر السفن التي دخلت المحطة قبل تلك السفينة كانت أطوالها تصل إلى 335 متر، وحمولتها الكلية 10 ألاف حاوية مكافأة، وهو مما يجسد تطور أعمال التشغيل بالمحطة وقدرتها على استيعاب أحجام أكبر من السفن، بما يساهم في بدء دخول ميناء الإسكندرية كأحد محطات الترانزيت في المستقبل وجعل المحطة مركزا رئيسيا لتجارة الترانزيت في الشرق الأوسط حيث بلغت نسبة الترانزيت من إجمالي التداول حوالي %35.

وقامت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فور تلقيها الإخطار بأنه من المخطط للسفينة العملاقة NEVADA الرسو بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية اللازمة لذلك قبل إبحار السفينة من ميناء المغادرة في جدة، حيث تم دراسة تخطيط التراكي والتأكيد على أن ميناء الإسكندرية قادر على استقبال هذه النوعية من السفن ذات الغواطس الكبيرة.

جدير بالذكر، أن نتائج أعمال المحطة خلال الفترة السابقة شهدت منذ الافتتاح الرئاسي يونيو 2023 تطور معدلات الشحن والتفريغ وحركة الشاحنات داخل المحطة، وقد تداولت المحطة أكثر من 250 ألف حاوية مكافأة واستقبلت ما يزيد عن 230 سفينة.

كما أنه يتم حاليا التجهيزات النهائية لمحطة شحن القطارات من رصيف 33 الملاصق إلى محطة تحيا مصر، والذى سوف تقوم بإدارته وتشغيله محطة تحيا مصر لنقل الحاويات بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية إلى الميناء الجاف بـ6 أكتوبر.

وتستهدف المحطة تشغيل أكثر من 3 قطارات أسبوعيا خلال الفترة الأولى من التشغيل، إلى أن تصل إلى قطار أو إثنين يوميا.