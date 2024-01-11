طفرة استخراج النفط في روسيا تؤكد صمودها ضد العقوبات الغربية

MENAFN - Al-Borsa News) كانت روسيا في سبيلها إلى تحقيق مستويات قياسية من التنقيب عن النفط خلال 2023 للسنة الثانية على التوالي، ما يعد دليلاً إضافياً على صمود البلاد في مواجهة العقوبات الغربية.

جاء ازدهار النشاط بالإضافة إلى تعافي صادرات النفط الروسية من حيث الحجم والقيمة، مثالاً جلياً على الدور الحاسم الذي لعبه قطاع الوقود الأحفوري بالبلاد باعتباره مصدراً للأموال المستخدمة في تمويل حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا التي تقترب من دخول عامها الثالث.

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قال رونالد سميث، محلل النفط والغاز في شركة“بي سي إس ماركتس” (BCS Global Markets) ويقع مقرها في موسكو:“تتمتع روسيا باستقلالية في قطاع خدمات حقول النفط أكبر مما يُعتقد”.

أعمال حفر قياسية

على مدى 11 شهراً من 2023، حفرت روسيا آباراً لإنتاج النفط بعمق إجمالي بلغ 28100 كيلومتر، بحسب بيانات القطاع التي اطلعت عليها بلومبرغ. ويتجه هذا الرقم إلى تجاوز المستوى القياسي في حقبة ما بعد الاتحاد السوفيتي الذي تحقق في العام السابق.

هذه الوتيرة المحمومة لأعمال الحفر -وسط ثبات معدلات الإنتاج نوعاً ما- تعطي مؤشراً على بعض المشكلات طويلة الأمد التي قد تتراكم في قطاع النفط الروسي نتيجة عزلة موسكو الدولية. يعمل القطاع بقوة للحفاظ على إنتاج النفط من أقدم آباره، بينما ينبغي أن تتكيف المشروعات الجديدة مع الظروف المتغيرة للبلاد والتي من شأنها الحفاظ على الإنتاج خلال العقود المقبلة.

بالنسبة إلى عام 2023 ككل، ينتظر أن تتجاوز أعمال حفر آبار الإنتاج الروسية معدل 30 ألف كيلومتر، بحسب محللين في شركة تحليل البيانات“كبلر” وشركة الاستشارت“ياكوف أند بارتنرز” (Yakov & Partners) ويقع مقرها في موسكو. وتأتي هذه الزيادة رغم ضغوط البلدان الغربية على قطاع الطاقة بالبلاد، الذي يعد مصدراً رئيسياً للتمويل اللازم لحرب الكرملين على أوكرانيا. وتستهدف القطاع عقوبات تتراوح من حظر الاستيراد ووضع سقف للأسعار إلى منع تصدير التكنولوجيا.

عقوبات غربية

في العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على عشرات الشركات التي تنتج معدات الحفر وتطور تقنيات إنتاج حديثة، بهدف“إضعاف قدرات روسيا الاستخراجية في المستقبل”. وفرض الاتحاد الأوروبي خلال 2022“قيوداً شاملة على صادرات المعدات والتكنولوجيا والخدمات لقطاع الطاقة الروسي”.

اثنتان من أكبر شركات الخدمات النفطية على مستوى العالم – هما“هاليبرتون” (Halliburton) و”بيكر هيوز” (Baker Hughes)- باعتا فروعهما في روسيا وانسحبتا من البلاد. وقالت عملاقتان أخريان وهما“شلمبرجر” و”ويذرفورد انترناشيونال” (Weatherford International)- إنهما تواصلان عملياتهما في البلاد مع الامتثال للعقوبات.

هدف فاشل

تدل البيانات على أن هذه التدابير التقييدية فشلت بدرجة كبيرة.

وتقول داريا ميلنيك، نائبة رئيس وحدة الاستكشاف والإنتاج في شركة البحوث“ريستاد إنرجي” (Rystad Energy) ويقع مقرها في أوسلو:“15% فقط من قطاع حفر الآبار المحلي بالبلاد يعتمد على تكنولوجيات من بلدان غير صديقة”.

كان لانسحاب شركات الخدمات النفطية الغربية الكبرى من روسيا تأثير محدود نظراً لأنها تركت الشركات المحلية التابعة لها قوية بنسبة كبيرة. ويقول فيكتور كاتونا، كبير محللي النفط الخام في“كبلر”، إن هذه الفروع“بيعت غالباً للإدارة التي احتفظت بالمعرفة المتراكمة على مدى الأعوام”.

تعتبر مستويات الحفر القياسية علامة على صمود روسيا في مواجهة العقوبات الغربية على قطاع الطاقة، لكن وتيرة النشاط تنطوي أيضاً على محاذير.

تكشف البيانات التاريخية أنه على مر السنوات، تحركت عمليات الحفر في البلاد بطريقة كبيرة صعوداً وهبوطاً بالتزامن مع تغيرات الإنتاج. رغم ذلك تزامنت طفرة أعمال الحفر في 2023 مع تخفيضات الإنتاج التي تنفذها موسكو مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). يدل ذلك على أن ارتفاع مستوى النشاط ضروري للحفاظ فقط على الإنتاج.

التنقيب أكثر

أوضح جينادي ماساكوف، مدير البحوث والرؤى في شركة“ياكوف أند بارتنرز”:“يرجع السبب الأساسي لنمو عمليات التنقيب في روسيا إلى الحاجة إلى تدشين آبار جديدة، إذ ينبغي فتح آبار جديدة مع نضوب الحقول المنتجة حالياً”.

حتى 2022، شكلت الحقول التي تعمل منذ أكثر من 5 أعوام 96% من إجمالي إنتاج السوائل في روسيا، بحسب ورقة بحثية من معهد“أكسفورد” لدراسات الطاقة. أفادت بأن العديد من المشروعات تخطت مستوى ذروة إنتاجها.

أشار سيرجي فاكولينكو، الخبير في هذا القطاع الذي أمضى 10 أعوام من مسيرته المهنية التي امتدت 25 سنة مديراً تنفيذياً في شركة إنتاج نفط روسية، إلى أن“التدهور الطبيعي في الإنتاج أمر اعتيادي” في هذه الصناعة.

يجب تعويض نضوب الحقول القائمة إما عن طريق حفر آبار جديدة بالمواقع الحالية، أو في حقول قديمة هجرت بعد استخدامها أو عن طريق المشروعات الجديدة. وقال فاكولينكو، الذي يعمل حالياً باحثاً بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في برلين، إن الخيار الأخير ربما يمثل مشكلة.

وأضاف أن:“الخطط التي صممت لتطوير حقول جديدة قبل الحرب وضعت وفق رؤية تعتمد على استخدام التكنولوجيات الغربية وينبغي إعادتها إلى مرحلة التصميم لتعديلها وفق التكنولوجيات المتاحة. وفي هذه الأثناء، تحاول شركات النفط الروسية الحفاظ على الاستقرار عن طريق تسريع الإنتاج من الحقول القديمة”.

الاستقلال التكنولوجي

يذكر فاكولينكو أن بعض قطع الغيار يصعب الحصول عليها من الموردين الأجانب و”قد يضطر قطاع النفط الروسي إلى اللجوء إلى آبار أبسط ومراحل تكسير أقل نتيجة لغياب هذه المكونات. ومن شأن ذلك أن يجعل الآبار أقل إنتاجية وأعلى تكلفة لكل برميل من النفط المنتج”.

يُبين ماساكوف من شركة“ياكوف أند بارتنرز” أن الاستقلال التكنولوجي الذي حققته شركات التنقيب سيكون كافياً للحفاظ على استقرار إنتاج روسيا من النفط في المدى المتوسط. ومع ذلك، قال إن كفاءة عمليات التنقيب في روسيا ستنخفض مع مرور الوقت، مما يعرض للخطر ما يصل إلى 20% من إنتاج البلاد إذا أصبحت عمليات تطوير الاحتياطيات غير المستغلة عديمة الجدوى من الناحية الاقتصادية، بحسب تقديراته.





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