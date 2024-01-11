مصر تبحث إعادة تفعيل الاتفاقيات الصحية مع قطر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر بمصر، توسيع أفق التعاون في القطاع الصحي بين البلدين.
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع الجانب القطري فرص التعاون في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي، حيث أشار إلى حزمة الحوافز التي تعمل عليها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.
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وكشف أن الجانبين ناقشا فرص إعادة تفعيل الاتفاقيات الصحية بين البلدين، في إطار حرص البلدين على استدامة العلاقات التعاونية في القطاع الصحي بين البلدين والمضي بها قدمًا.
وأكد الوزير أن مصر وقطر تجمعهما علاقات استراتيجية بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الدولتين تنسيقًا كاملاً في محاولة لتخفيف المعاناة على الفسلطينيين إزاء الأحداث الراهنة التي يمرون بها.
وتابع عبدالغفار، أن الجانبين ناقشا ما تم من جهود خلال الفترة الماضية لتقديم الدعم الطبي للمصابين والمرضى بقطاع غزة، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو داخل، المستشفيات بمصر وقطر، كما بحث الجانبان الاحتياجات اللازمة لاستمرار تقديم الدعم الطبي المتواصل للفلسطينيين.
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