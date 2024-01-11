مصر تبحث إعادة تفعيل الاتفاقيات الصحية مع قطر

MENAFN - Al-Borsa News) بحث الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مع طارق علي الأنصاري سفير دولة قطر بمصر، توسيع أفق التعاون في القطاع الصحي بين البلدين.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش مع الجانب القطري فرص التعاون في مجال الاستثمار بالقطاع الصحي، حيث أشار إلى حزمة الحوافز التي تعمل عليها الدولة المصرية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي.

موضوعاتمحطة تحيا مصر في ميناء الإسكندرية تستقبل سفينة حاويات عملاقة محافظ“بنك إسرائيل”: التداعيات الاقتصادية لحرب غزة ستستمر سنوات طويلة منتخب مصر يطارد كأس الأمم الأفريقية الـ8 فى تاريخه

وكشف أن الجانبين ناقشا فرص إعادة تفعيل الاتفاقيات الصحية بين البلدين، في إطار حرص البلدين على استدامة العلاقات التعاونية في القطاع الصحي بين البلدين والمضي بها قدمًا.

وأكد الوزير أن مصر وقطر تجمعهما علاقات استراتيجية بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت الدولتين تنسيقًا كاملاً في محاولة لتخفيف المعاناة على الفسلطينيين إزاء الأحداث الراهنة التي يمرون بها.

وتابع عبدالغفار، أن الجانبين ناقشا ما تم من جهود خلال الفترة الماضية لتقديم الدعم الطبي للمصابين والمرضى بقطاع غزة، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو داخل، المستشفيات بمصر وقطر، كما بحث الجانبان الاحتياجات اللازمة لاستمرار تقديم الدعم الطبي المتواصل للفلسطينيين.