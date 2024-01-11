صعود المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين مزيد من الدلائل حول مستقبل السياسة النقدية حول العالم، لتقييم توقعاتهم بشأن موعد خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة.
وصعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.58% إلى 479 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التعدين 1.3%.
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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.43% إلى 7684 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.64% إلى 16797 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي 0.58% إلى 7469 نقطة.
وخالف سهم“ماركس آند سبنسر” البريطانية الاتجاه العام للسوق، ليحقق الأداء الأسوأ ضمن مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بانخفاض بلغ 3.82% عقب إشارتها إلى مواجهة أعمالها تحديات في الأجل القصير.
وقالت“إيزابيل شنابل” عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في منشور عبر منصة“إكس” الأربعاء، إن سوق العمل في منطقة اليورو لا زال يتمتع بالمرونة، وإن الهبوط الناعم للاقتصاد يظل ممكناً، فضلاً عن وجود احتمال لنمو الأجور بوتيرة معتدلة.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107708096
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