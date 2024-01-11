صعود المؤشرات الأوروبية في المستهل بقيادة أسهم التعدين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين مزيد من الدلائل حول مستقبل السياسة النقدية حول العالم، لتقييم توقعاتهم بشأن موعد خفض البنك المركزي الأوروبي للفائدة.

وصعد مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.58% إلى 479 نقطة، بدعم من ارتفاع أسهم قطاع التعدين 1.3%.

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وزاد مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.43% إلى 7684 نقطة، وارتفع“داكس” الألماني بنسبة 0.64% إلى 16797 نقطة، كما ارتفع“كاك” الفرنسي 0.58% إلى 7469 نقطة.

وخالف سهم“ماركس آند سبنسر” البريطانية الاتجاه العام للسوق، ليحقق الأداء الأسوأ ضمن مؤشر“ستوكس 600” الأوروبي بانخفاض بلغ 3.82% عقب إشارتها إلى مواجهة أعمالها تحديات في الأجل القصير.

وقالت“إيزابيل شنابل” عضوة مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في منشور عبر منصة“إكس” الأربعاء، إن سوق العمل في منطقة اليورو لا زال يتمتع بالمرونة، وإن الهبوط الناعم للاقتصاد يظل ممكناً، فضلاً عن وجود احتمال لنمو الأجور بوتيرة معتدلة.





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