مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.34%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات، اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.34%، ليضيف إلى رصيده 36 نقطة، وليصعد إلى مستوى 10480 نقطة مقارنة بإغلاق أمس، وبدعم من خمسة قطاعات.
وأفادت بورصة قطر، أن الزيادة التي حققها المؤشر العام ترجع إلى الأداء الإيجابي لقطاع الصناعة بـ0.77%، وقطاع النقل بـ0.44%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.22%، والقطاع العقاري بـ0.15%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.11%.
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في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.28%، وقطاع الاتصالات بـ0.40%.
وأضافت أنها سجلت تداولات بقيمة 70.138 مليون ريال، وزعت على 20.885 مليون سهم بتنفيذ 1919 صفقة.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107708095
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