مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملاته على ارتفاع بنسبة 0.34%

MENAFN - Al-Borsa News) بدأ مؤشر بورصة قطر تعاملات، اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.34%، ليضيف إلى رصيده 36 نقطة، وليصعد إلى مستوى 10480 نقطة مقارنة بإغلاق أمس، وبدعم من خمسة قطاعات.

وأفادت بورصة قطر، أن الزيادة التي حققها المؤشر العام ترجع إلى الأداء الإيجابي لقطاع الصناعة بـ0.77%، وقطاع النقل بـ0.44%، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.22%، والقطاع العقاري بـ0.15%، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.11%.

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في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بـ0.28%، وقطاع الاتصالات بـ0.40%.

وأضافت أنها سجلت تداولات بقيمة 70.138 مليون ريال، وزعت على 20.885 مليون سهم بتنفيذ 1919 صفقة.

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