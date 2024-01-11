صادرات كوريا الجنوبية تستهل 2024 على ارتفاع بنسبة 11.2%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 11.2% على أساس سنوي، في الأيام العشرة الأولى من شهر يناير الجاري.
وأفادت دائرة الجمارك الكورية، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 15.44 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 يناير، مقارنة بـ13.89 مليار دولار قبل عام.
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وبينت أنه بعد اتجاه هبوطي استمر لمدة عام، سجلت الصادرات مكاسب شهرية على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي، وفي ديسمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1%، لكنها انخفضت بنسبة 7.4% لتصل قيمتها إلى 632.6 مليار دولار لعام 2023 بأكمله.
وتوقعت الحكومة أن تنمو الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 8.5% هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي يزيد على 700 مليار دولار.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107708094
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