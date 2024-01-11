صادرات كوريا الجنوبية تستهل 2024 على ارتفاع بنسبة 11.2%

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية بنسبة 11.2% على أساس سنوي، في الأيام العشرة الأولى من شهر يناير الجاري.

وأفادت دائرة الجمارك الكورية، أن قيمة الشحنات الصادرة بلغت 15.44 مليار دولار في الفترة من 1 إلى 10 يناير، مقارنة بـ13.89 مليار دولار قبل عام.

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وبينت أنه بعد اتجاه هبوطي استمر لمدة عام، سجلت الصادرات مكاسب شهرية على أساس سنوي منذ أكتوبر من العام الماضي، وفي ديسمبر، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.1%، لكنها انخفضت بنسبة 7.4% لتصل قيمتها إلى 632.6 مليار دولار لعام 2023 بأكمله.

وتوقعت الحكومة أن تنمو الصادرات، وهي محرك رئيسي للنمو الاقتصادي، بنسبة 8.5% هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي يزيد على 700 مليار دولار.

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