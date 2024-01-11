بنك كوريا المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي للمرة الـ8

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك كوريا المركزي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة على التوالي، وسط مخاوف بشأن تعافي اقتصادي ضعيف وتباطؤ اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع.
وفي قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%.
موضوعات متعلقة
جيه بي مورجان: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بوتيرة أكثر حدة الصين تخفف شروط الحصول على التأشيرة لتنشيط السياحة الإمارات الأسرع صعوداً.. هذه أقوى جوازات السفر بالعالم في 2024
وأوضح البنك، أن هذه تعد هي المرة الثامنة على التوالي التي يثبت فيها البنك سعر الفائدة، بعدما اتخذ القرار نفسه في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر، وذلك بعد أن رفعها لسبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة جاء في الوقت الذي يظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على تعافي الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئا وسط تخفيف الضغوط التضخمية.
و أشار إلى أنه في العام الماضي، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4% وهو ما يتوافق مع التقديرات، لكن النمو تباطأ مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث سجل 2.6% في 2022 و4.1% في 2021.
وأشار إلى انخفاض الصادرات الكورية بنسبة 7.4% على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء قطاع الرقائق البطيء، إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107708093
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.