بنك كوريا المركزي يثبت سعر الفائدة الرئيسي للمرة الـ8

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك كوريا المركزي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثامنة على التوالي، وسط مخاوف بشأن تعافي اقتصادي ضعيف وتباطؤ اعتدال التضخم بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وفي قرار كان متوقعًا على نطاق واسع، أبقى مجلس السياسة النقدية لبنك كوريا المركزي سعر الفائدة دون تغيير عند 3.5%.

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وأوضح البنك، أن هذه تعد هي المرة الثامنة على التوالي التي يثبت فيها البنك سعر الفائدة، بعدما اتخذ القرار نفسه في فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر، وذلك بعد أن رفعها لسبع مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.

وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة جاء في الوقت الذي يظهر فيه اقتصاد كوريا الجنوبية علامات على تعافي الصادرات، بينما لا يزال الإنفاق الاستهلاكي بطيئا وسط تخفيف الضغوط التضخمية.

و أشار إلى أنه في العام الماضي، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.4% وهو ما يتوافق مع التقديرات، لكن النمو تباطأ مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث سجل 2.6% في 2022 و4.1% في 2021.

وأشار إلى انخفاض الصادرات الكورية بنسبة 7.4% على أساس سنوي في عام 2023 وسط أداء قطاع الرقائق البطيء، إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

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