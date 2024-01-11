الإمارات الأسرع صعوداً.. هذه أقوى جوازات السفر بالعالم في 2024

MENAFN - Al-Borsa News) حدثت هزة في عالم جوازات السفر. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تفاخرت سنغافورة واليابان بأقوى وثيقتي سفر في العالم، إذ منحتا مواطنيهما إمكان الوصول إلى عدد من البلدان دون تأشيرة مسبقة أكثر من أي دولة أخرى. لكن الأمور تغيرت هذا العام.

فقد تقدمت أربع دول أوروبية لتتقاسم المركز الأول في مؤشر“هينلي باسبورت إندكس” (Henley Passport Index) لعام 2024 مع تلك الدولتين الآسيويتين. ويتمتع الآن سكان فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بقدرة الوصول دون تأشيرة إلى 194 وجهة من أصل 227، أي أكثر ثلاث مرات من العام الماضي.

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صعدت كل من كوريا الجنوبية والسويد وفنلندا مركزاً واحداً لتتشارك المرتبة الثانية، مما يتيح لمواطنيها الوصول إلى 193 مقصداً. وتقاسمت النمسا والدنمارك وأيرلندا وهولندا المركز الثالث، ليتمكن سكانها من السفر إلى 192 مكاناً.

وتحتل المملكة المتحدة حالياً المرتبة الرابعة بالاشتراك مع دول أخرى (الوصول إلى 191 وجهةً)، في حين احتفظت الولايات المتحدة بالمركز السابع المشترك (188 مقصداً). وقبل عقد من الزمن، تقاسمت الدولتان المركز الأول. وتكشف مقارنة قائمة هذا العام بتصنيف 2014 عن بعض التحولات الرئيسية الأخرى.

وكانت الإمارات أسرع دولة صعوداً في الترتيب على مدى العقد الماضي، إذ قفزت إلى المركز الحادي عشر، مما أتاح الوصول إلى 183 وجهة دون تأشيرة. وقفزت الصين مركزين هذا العام لتحتل المرتبة 62 ويسع لمواطنيها الوصول بدون تأشيرة إلى 85 وجهة-أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه قبل 10 سنوات.

الفجوة تتسع بين جوازات السفر

وقال الدكتور كريستيان كايلين، رئيس شركة“هينلي آند بارتنرز” (Henley & Partners) لاستشارات الهجرة، إنه على الرغم من أن الاتجاه العام على مر السنين كان نحو قدر أكبر من حرية السفر، فإن الفجوة بين طرفي القائمة باتت أوسع من أي وقت مضى.

وأضاف:“متوسط عدد الوجهات التي يستطيع المسافرون الوصول إليها بدون تأشيرة تضاعف تقريباً من 58 في 2006 إلى 111 في عام 2024. غير أنه مع دخولنا العام الجديد، أصبحت الدول ذات التصنيف الأعلى قادرة الآن على السفر إلى 166 وجهة بدون تأشيرة أكثر من أفغانستان، التي تقبع في ذيل الترتيب مع إمكان الوصول إلى 28 دولة فقط بدون تأشيرة”.

أما المراكز الخمسة الأخيرة فهي سوريا (29 دولة)، والعراق (31)، وباكستان (34)، واليمن (35).

جدير بالذكر أن شركة“هينلي اند بارتنرز” (Henley & Partners) تجمع مؤشر جوازات السفر بناءً على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي“إياتا” (IATA).





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