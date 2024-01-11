الإمارات الأسرع صعوداً.. هذه أقوى جوازات السفر بالعالم في 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حدثت هزة في عالم جوازات السفر. فعلى مدى السنوات الخمس الماضية، تفاخرت سنغافورة واليابان بأقوى وثيقتي سفر في العالم، إذ منحتا مواطنيهما إمكان الوصول إلى عدد من البلدان دون تأشيرة مسبقة أكثر من أي دولة أخرى. لكن الأمور تغيرت هذا العام.
فقد تقدمت أربع دول أوروبية لتتقاسم المركز الأول في مؤشر“هينلي باسبورت إندكس” (Henley Passport Index) لعام 2024 مع تلك الدولتين الآسيويتين. ويتمتع الآن سكان فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بقدرة الوصول دون تأشيرة إلى 194 وجهة من أصل 227، أي أكثر ثلاث مرات من العام الماضي.
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صعدت كل من كوريا الجنوبية والسويد وفنلندا مركزاً واحداً لتتشارك المرتبة الثانية، مما يتيح لمواطنيها الوصول إلى 193 مقصداً. وتقاسمت النمسا والدنمارك وأيرلندا وهولندا المركز الثالث، ليتمكن سكانها من السفر إلى 192 مكاناً.
وتحتل المملكة المتحدة حالياً المرتبة الرابعة بالاشتراك مع دول أخرى (الوصول إلى 191 وجهةً)، في حين احتفظت الولايات المتحدة بالمركز السابع المشترك (188 مقصداً). وقبل عقد من الزمن، تقاسمت الدولتان المركز الأول. وتكشف مقارنة قائمة هذا العام بتصنيف 2014 عن بعض التحولات الرئيسية الأخرى.
وكانت الإمارات أسرع دولة صعوداً في الترتيب على مدى العقد الماضي، إذ قفزت إلى المركز الحادي عشر، مما أتاح الوصول إلى 183 وجهة دون تأشيرة. وقفزت الصين مركزين هذا العام لتحتل المرتبة 62 ويسع لمواطنيها الوصول بدون تأشيرة إلى 85 وجهة-أي ما يقرب من ضعف ما كانت عليه قبل 10 سنوات.
الفجوة تتسع بين جوازات السفر
وقال الدكتور كريستيان كايلين، رئيس شركة“هينلي آند بارتنرز” (Henley & Partners) لاستشارات الهجرة، إنه على الرغم من أن الاتجاه العام على مر السنين كان نحو قدر أكبر من حرية السفر، فإن الفجوة بين طرفي القائمة باتت أوسع من أي وقت مضى.
وأضاف:“متوسط عدد الوجهات التي يستطيع المسافرون الوصول إليها بدون تأشيرة تضاعف تقريباً من 58 في 2006 إلى 111 في عام 2024. غير أنه مع دخولنا العام الجديد، أصبحت الدول ذات التصنيف الأعلى قادرة الآن على السفر إلى 166 وجهة بدون تأشيرة أكثر من أفغانستان، التي تقبع في ذيل الترتيب مع إمكان الوصول إلى 28 دولة فقط بدون تأشيرة”.
أما المراكز الخمسة الأخيرة فهي سوريا (29 دولة)، والعراق (31)، وباكستان (34)، واليمن (35).
جدير بالذكر أن شركة“هينلي اند بارتنرز” (Henley & Partners) تجمع مؤشر جوازات السفر بناءً على بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي“إياتا” (IATA).
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107708092
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