وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف في أسيوط والوادى الجديد

MENAFN - Al-Borsa News) تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التى تم وجار تنفيذها في محافظتى أسيوط والوادي الجديد.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات، لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما تم ترجمته بمشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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وقال المهندس على الشرقاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه جار تنفيذ محطة معالجة النواورة بطاقة 12 ألف م3 /يوم، وأعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحى بقريتي شطب والزاوية، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكى المرشحة بطاقة 600 لتر/ث، ومشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى (درنكة، ودير درنكة، ودرنكة الجديدة)، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه وصرف ومأخذ محطة المطيعة، و5 محطات صرف صحي، و8 آبار إرتوازية، وشبكات مياه وصرف وغرف محابس وخطي طرد بمحافظة الوادي الجديد، وإحلال وتجديد محطات تنقية بالخارجة والداخلة وباريس.

ولفت إلى أنه تم افتتاح المعمل المركزى بتكلفة 152 مليون جنيه ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية، وتم سحب 454 ألف عينة، وغسيل وتطهير 4800 شبكة و2500 خزان، وقد حصل المعمل على المستوى الأول في تقييم الأداء لسلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي، واعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي لـ3 محطات مياه ومحطة للصرف، كما تم تزويد مدرسة المياه بمعملين مجهزين.

وأوضح أن محطتى مياه القوصية والوليدية المرشحة، ومحطات رفع الصرف الصحي (الزيرة، دكران، بني سميع) استوفت متطلبات الحصول على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وحصلت محطة نزلة عبد اللاه المرشحة على تجديد الشهادة للمرة الثانية.