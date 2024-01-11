وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات المياه والصرف في أسيوط والوادى الجديد

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التى تم وجار تنفيذها في محافظتى أسيوط والوادي الجديد.
وأكد وزير الإسكان، أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمختلف المحافظات، لا سيما بالمناطق الريفية، وهو ما تم ترجمته بمشروعات المبادرة الرئاسية“حياة كريمة”، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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وقال المهندس على الشرقاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، أنه جار تنفيذ محطة معالجة النواورة بطاقة 12 ألف م3 /يوم، وأعمال تجميع ونقل مياه الصرف الصحى بقريتي شطب والزاوية، ومشروع إحلال وتجديد محطة مياه التشيكى المرشحة بطاقة 600 لتر/ث، ومشروع تجميع مياه الصرف الصحي بقرى (درنكة، ودير درنكة، ودرنكة الجديدة)، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه وصرف ومأخذ محطة المطيعة، و5 محطات صرف صحي، و8 آبار إرتوازية، وشبكات مياه وصرف وغرف محابس وخطي طرد بمحافظة الوادي الجديد، وإحلال وتجديد محطات تنقية بالخارجة والداخلة وباريس.
ولفت إلى أنه تم افتتاح المعمل المركزى بتكلفة 152 مليون جنيه ممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية، وتم سحب 454 ألف عينة، وغسيل وتطهير 4800 شبكة و2500 خزان، وقد حصل المعمل على المستوى الأول في تقييم الأداء لسلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي، واعتماد خطة سلامة ومأمونية المياه وتداول الصرف الصحي لـ3 محطات مياه ومحطة للصرف، كما تم تزويد مدرسة المياه بمعملين مجهزين.
وأوضح أن محطتى مياه القوصية والوليدية المرشحة، ومحطات رفع الصرف الصحي (الزيرة، دكران، بني سميع) استوفت متطلبات الحصول على شهادة الإدارة الفنية للتنمية المستدامة TSM، وحصلت محطة نزلة عبد اللاه المرشحة على تجديد الشهادة للمرة الثانية.
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