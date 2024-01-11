الصين تخفف شروط الحصول على التأشيرة لتنشيط السياحة

MENAFN - Al-Borsa News) قررت الصين تخفيف بعض شروط الحصول على التأشيرة لتسهيل سفر الأجانب للعمل والتعليم والسياحة، في إطار سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.

ذكرت هيئة البث الحكومية الصينية، اليوم الخميس، أن الإدارة الوطنية للهجرة حددت خمس خطوات تشمل السماح للأجانب بالتقدم للحصول على تأشيرات متعددة الدخول، وتبسيط طلب التأشيرة، والسماح لمن يحتاجون إلى دخول الصين على نحو عاجل للعمل أو لأسباب أخرى بالتقدم للحصول على تأشيرات الميناء، أو تأشيرة عند الوصول.

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تأتي هذه التحركات ضمن جهود الصين الشاملة لجذب المسافرين الأجانب منذ أن عاودت فتح حدودها في بداية 2023 بعد رفع قيود جائحة كورونا. وأتاحت الدولة الآسيوية لمواطني عدد أكبر من الدول فرصة الدخول دون تأشيرة العام الماضي، مع زيادة الرحلات الجوية المباشرة مع وجهات في الخارج.

وشملت تدابير أخرى السماح للمسافرين بتقديم طلب مد التأشيرة أو استبدالها في أقرب مركز شرطة، وإعفاء مسافري الترانزيت خلال 24 ساعة من التفتيش الحدودي في مطار بكين والمطارات الدولية الأخرى.





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