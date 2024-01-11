الصين تخفف شروط الحصول على التأشيرة لتنشيط السياحة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت الصين تخفيف بعض شروط الحصول على التأشيرة لتسهيل سفر الأجانب للعمل والتعليم والسياحة، في إطار سعي الحكومة إلى إنعاش الاقتصاد الذي يعاني من التباطؤ.
ذكرت هيئة البث الحكومية الصينية، اليوم الخميس، أن الإدارة الوطنية للهجرة حددت خمس خطوات تشمل السماح للأجانب بالتقدم للحصول على تأشيرات متعددة الدخول، وتبسيط طلب التأشيرة، والسماح لمن يحتاجون إلى دخول الصين على نحو عاجل للعمل أو لأسباب أخرى بالتقدم للحصول على تأشيرات الميناء، أو تأشيرة عند الوصول.
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تأتي هذه التحركات ضمن جهود الصين الشاملة لجذب المسافرين الأجانب منذ أن عاودت فتح حدودها في بداية 2023 بعد رفع قيود جائحة كورونا. وأتاحت الدولة الآسيوية لمواطني عدد أكبر من الدول فرصة الدخول دون تأشيرة العام الماضي، مع زيادة الرحلات الجوية المباشرة مع وجهات في الخارج.
وشملت تدابير أخرى السماح للمسافرين بتقديم طلب مد التأشيرة أو استبدالها في أقرب مركز شرطة، وإعفاء مسافري الترانزيت خلال 24 ساعة من التفتيش الحدودي في مطار بكين والمطارات الدولية الأخرى.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107708090
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