جيه بي مورجان: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بوتيرة أكثر حدة

MENAFN - Al-Borsa News) يرى محللو وحدة إدارة الأصول لدى مصرف“جيه بي مورجان” أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر مما أشار إليه في تقديراته السابقة، وذلك مع تباطؤ اقتصاد البلاد.

وقال“شيموس ماك جورين” رئيس وحدة أسعار الفائدة العالمية لدى“جيه بي مورجان” في لندن في تصريح لوكالة“بلومبرج”، إن توقعات الأسواق تشير إلى احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 1.5%، وربما تكون هذه التقديرات معقولة، لكن وتيرة الخفض قد تصبح أكبر من ذلك بالنظر إلى النتائج الاقتصادية السيئة.

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وأضاف أن انخفاض التضخم في أمريكا دون حدوث ضعف كبير في النشاط الاقتصادي، وتجنب الانزلاق نحو بيئة من الركود، كان مفاجئة كبيرة بالنظر لتوقعاته السابقة.

وتابع: بالنظر إلى عام 2024، من المرجح أن تتمكن البنوك المركزية من العودة إلى مستويات التضخم المستهدفة، بدعم من حجم التقدم الذي شهدناه في مجموعة واسعة من المقاييس المختلفة للتضخم.





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