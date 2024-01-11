جيه بي مورجان: الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض الفائدة بوتيرة أكثر حدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يرى محللو وحدة إدارة الأصول لدى مصرف“جيه بي مورجان” أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة بوتيرة أكبر مما أشار إليه في تقديراته السابقة، وذلك مع تباطؤ اقتصاد البلاد.
وقال“شيموس ماك جورين” رئيس وحدة أسعار الفائدة العالمية لدى“جيه بي مورجان” في لندن في تصريح لوكالة“بلومبرج”، إن توقعات الأسواق تشير إلى احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي للفائدة 1.5%، وربما تكون هذه التقديرات معقولة، لكن وتيرة الخفض قد تصبح أكبر من ذلك بالنظر إلى النتائج الاقتصادية السيئة.
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وأضاف أن انخفاض التضخم في أمريكا دون حدوث ضعف كبير في النشاط الاقتصادي، وتجنب الانزلاق نحو بيئة من الركود، كان مفاجئة كبيرة بالنظر لتوقعاته السابقة.
وتابع: بالنظر إلى عام 2024، من المرجح أن تتمكن البنوك المركزية من العودة إلى مستويات التضخم المستهدفة، بدعم من حجم التقدم الذي شهدناه في مجموعة واسعة من المقاييس المختلفة للتضخم.
المصدر:
MENAFN11012024000202011048ID1107708089
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