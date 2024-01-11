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الاحتلال يداهم منازل في الخليل والظاهرية ويستولي على مركبات

1/11/2024 4:16:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة الخليل، وبلدة الظاهرية جنوبا، واستولت على مركبات.

وأفادت مصادر أمنية 'للوكالة الرسمية"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في الخليل، وفتشت منزلي المواطنين طارق محمد اصبيح أبو تركي، وإبراهيم أبو تركي.

كما داهم الاحتلال بلدة الظاهرية وفتش منزلين يعودان لعائلة أبو اصبيح، وأحمد ماهر القيسية، كما استولت على عدة مركبات.

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