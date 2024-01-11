الاحتلال يداهم منازل في الخليل والظاهرية ويستولي على مركبات

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مدينة الخليل، وبلدة الظاهرية جنوبا، واستولت على مركبات.
وأفادت مصادر أمنية 'للوكالة الرسمية"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في الخليل، وفتشت منزلي المواطنين طارق محمد اصبيح أبو تركي، وإبراهيم أبو تركي.
كما داهم الاحتلال بلدة الظاهرية وفتش منزلين يعودان لعائلة أبو اصبيح، وأحمد ماهر القيسية، كما استولت على عدة مركبات.
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