حالة الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية استمرار تأثير المنخفض الجوي وتعمقه اليوم الخميس، ويبقى الجو غائما باردا وماطرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

في ساعات الليل: يكون الجو غائماَ وباردا وماطرا في جميع المناطق، وتكون الأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

أما يوم غد الجمعة فيستمر تأثير بالمنخفض الجوي، ويبقى الجو غائما باردا وماطرا، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية، وباردا نسبيا في بقية المناطق، وتبقى الفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الأحد تتأثر البلاد اعتباراً من ساعات الصباح الباكر بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، لذا يكون الجو غائما، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية أحيانا على المناطق الشمالية وتمتد تدريجياً إلى بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائج.