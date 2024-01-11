موقع إسرائيلي يكشف: هكذا يُعامل الأسرى الغزيين بالسجون الإسرائيلية

(MENAFN
- Palestine News Network )
تل ابيب /PNN /كشف تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي عن كيفية معاملة الأسرى الغزيين الذين جرى اعتقالهم خلال المعارك البرية في السجون الإسرائيلية.
وقال الموقع إنه جرى اعتقال الآلاف من الفلسطينيين الغزيين منذ بدء المعارك البرية في القطاع، مضيفًا بأنه يتم أخذ الأسرى الغزيين يوميًا إلى مراكز التحقيق في عملية "غير عادية".
وأشار الموقع إلى أن الزنازين بالسجون الإسرائيلية باتت مليئة ومكتظة بالأسرى الغزيين، حيث نقلت عن قائد سجن "كاتزيوت" قوله: "معظم اليوم هم فعلياً داخل الزنازين، 23 ساعة من أصل 24 ساعة".
وتابع، "هناك ما بين 10 إلى 12 معتقلًا في كل زنزانة، الزنازين مزدحمة حاليًا، لديهم مرتبة وبطانية، مع الحد الأدنى من الشروط التي يقتضيها القانون".
وذكر أن الأسرى الغزيين يتواجدون في زنازين شبه فارغة، وأنه "لا يوجد فيها أجهزة كهربائية ولا تلفاز، ولا شيء".
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