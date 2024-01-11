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موقع إسرائيلي يكشف: هكذا يُعامل الأسرى الغزيين بالسجون الإسرائيلية

1/11/2024 4:16:17 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب /PNN /كشف تقرير لموقع "واللا" الإسرائيلي عن كيفية معاملة الأسرى الغزيين الذين جرى اعتقالهم خلال المعارك البرية في السجون الإسرائيلية.

وقال الموقع إنه جرى اعتقال الآلاف من الفلسطينيين الغزيين منذ بدء المعارك البرية في القطاع، مضيفًا بأنه يتم أخذ الأسرى الغزيين يوميًا إلى مراكز التحقيق في عملية "غير عادية".

وأشار الموقع إلى أن الزنازين بالسجون الإسرائيلية باتت مليئة ومكتظة بالأسرى الغزيين، حيث نقلت عن قائد سجن "كاتزيوت" قوله: "معظم اليوم هم فعلياً داخل الزنازين، 23 ساعة من أصل 24 ساعة".

وتابع، "هناك ما بين 10 إلى 12 معتقلًا في كل زنزانة، الزنازين مزدحمة حاليًا، لديهم مرتبة وبطانية، مع الحد الأدنى من الشروط التي يقتضيها القانون".

وذكر أن الأسرى الغزيين يتواجدون في زنازين شبه فارغة، وأنه "لا يوجد فيها أجهزة كهربائية ولا تلفاز، ولا شيء".

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