Thursday, 11 January 2024 10:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا

1/11/2024 3:13:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت العملة التركية في تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى تاريخي جديد، حيث تجاوز سعر صرفها مستوى 30 ليرة للدولار.
وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.14% إلى 30.0074 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وبذلك تكون العملة التركية قد كسرت حاجز الـ30 ليرة أمام الدولار مسجلة أدنى مستوى في تاريخ تداولاتها.

RT

MENAFN11012024000208011052ID1107707862

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث