الليرة التركية تبلغ قاعا جديدا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت العملة التركية في تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى تاريخي جديد، حيث تجاوز سعر صرفها مستوى 30 ليرة للدولار.
وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف الدولار بنسبة 0.14% إلى 30.0074 ليرة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وبذلك تكون العملة التركية قد كسرت حاجز الـ30 ليرة أمام الدولار مسجلة أدنى مستوى في تاريخ تداولاتها.
RT
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