الأسهم الأوروبية تنخفض بعد ضعف التفاؤل بتقليل أسعار الفائدة

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، شهدت الأسواق الأوروبية تراجعًا، حيث شهدت قطاعات رئيسية مثل التعدين والسياحة انخفاضًا، بينما بدأ التفاؤل بخفض أسعار الفائدة المرتقبة في التلاشي, وجاء هذا التغيير في المشهد المالي وسط توقعات متزايدة بين المستثمرين في انتظار بيانات التضخم الأمريكية المهمة المقرر إصدارها لاحقًا في الأسبوع, وأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية ستوكس 600 يوم التداول بانخفاض بنسبة 0.2 بالمئة، معبرةً عن الموقف الحذر المسيطر بين المشاركين في السوق.
كما شهدت بعض القطاعات انخفاضات أكثر وضوحًا، وبشكل خاص قطاع السياحة والترفيه، الذي شهد انخفاضًا بنسبة 1.1 بالمئة، ليظهر كأكثر القطاعات تضررًا, وبالمثل، استمر مؤشر الموارد الأساسية في التراجع لليوم الثالث على التوالي بنسبة 1.1 بالمئة, وساهمت أداءات الأسهم الكبيرة في الطاقة أيضًا في هذا الاتجاه السلبي، حيث واصلت تراجعها لليوم الرابع على التوالي بانخفاض بنسبة 0.9 بالمئة, وقد ساهم الانخفاض المستمر في أسعار النفط في أداء القطاع بشكل باهت، معبرًا عن الموقف العام المتحفظ للسوق.
كذلك أظهرت بعض القطاعات صمودًا وسط هذا المشهد السلبي، واستمر قطاع الرعاية الصحية خاصة في العرض باتجاه إيجابي، متجاوزًا الاتجاه العام للسوق بارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة, وساهم هذا الارتفاع في قطاع الرعاية الصحية في تخفيف بعض الخسائر الكلية للسوق إلى حد ما, ومع استمرار المستثمرين في التعامل مع تطورات اقتصادية كبيرة وانتظار مؤشرات اقتصادية حاسمة، مثل بيانات التضخم الأمريكية، تظل الأسواق الأوروبية في حالة من التقلب، متأثرة بعوامل داخلية وخارجية تشكل موقف المستثمر وأداء السوق.
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