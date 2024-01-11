محافظ مصرف إنجلترا يخفف من أثر التوترات في الشرق الأوسط على اقتصاد بريطانيا

(MENAFN
) أبدى أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، يوم الأربعاء الموافق 10 يناير, توكيدات بشأن الآثار الاقتصادية المحتملة للنزاع المستمر في الشرق الأوسط، خاصة بالنسبة للاقتصاد البريطاني, وخلال جلسة لجنة الخزانة، أشار بيلي إلى أن مخاوفه الأولية بشأن تأثير النزاع، خصوصًا على أسعار النفط، لم تتحقق بالشكل الذي كان يتوقعه, وقال بيلي: "من منظور اقتصادي، عندما ننظر إلى سعر النفط، الذي يعتبر مكانًا واضحًا للنظر، لم يكن له التأثير المتوقع". وقدم بيلي وجهة نظر متفصلة حول الوضع.
كذلك على الرغم من تقييمه المتفائل نسبيًا، أكد بيلي على الشكوك المستمرة المحيطة بالمشهد الجيوسياسي وتأثيره المحتمل على استقرار الاقتصاد, وهذا الموقف يتماشى مع التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، في 6 يناير، الذي أقر بالآثار الاقتصادية المحتملة للتوترات المتصاعدة في المنطقة, وأبرز هانت قلقه من الهجمات على السفن في البحر الأحمر، التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار والتأثير بالتالي على الاقتصاد البريطاني. وعندما سئل عن احتمال زيادة الأسعار بسبب هجمات المجموعة الحوثية اليمنية، أكد هانت أن مثل هذه التطورات قد تؤثر في الأسعار، مما يستدعي المزيد من المراقبة للوضع.
في حين أدى التصعيد الحالي للنزاع إلى اضطرابات كبيرة في مسارات الشحن البحري العالمية، خصوصًا حول البحر الأحمر وقناة السويس, ويرجع هذا الاضطراب إلى تصعيد الهجمات من قبل المجموعة الحوثية اليمنية لدعم حركة حماس في قطاع غزة، مما دفع شركات الشحن العالمية إلى إعادة النظر في مساراتها وعملياتها, ورغم التطورات المستمرة والمخاطر المرتبطة بها، تؤكد تصريحات بيلي وهانت على النهج الواعي في تقييم الآثار الاقتصادية، مشددين على الحاجة إلى المراقبة المستمرة والقدرة على التكيف في ظل تغيرات متقلبة في المشهد الجيوسياسي.
MENAFN11012024000045015682ID1107707837
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.