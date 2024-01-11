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لاتهامه في جرائم تعذيب.. الخليفي يحتمي في جواز سفر دبلوماسي للهروب من شرطة فرنسا

1/11/2024 3:00:48 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تقرير صحفي، عن خدعة ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان، للهروب من الشرطة الفرنسية يوليو الماضي، التي طلبت منه تسليم هاتفه المحمول للتحقيق في قضية مفتوحة ضده، تتعلق بشبهة تورط الخليفي في ارتكاب جرائم اختطاف بالتعذيب وابتزاز.

ووفقاً لصحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن الخليفي ادعى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي لمحاولة التهرب من الشرطة الفرنسية، حيث زعم أنه وزير في قطر ولديه جواز سفر دبلوماسي للهروب من إجراءات التحقيق التي كانت ترغب الشرطة في فرضها أثناء التواجد في مطار لو بورجيه الباريسي يوم 5 يوليو الماضي.

وكان من المقرر أن يحضر الخليفي في ذلك اليوم مؤتمرا صحفيا لتقديم مدربه الجديد، الإسباني لويس إنريكي، الذي تأجل بسبب هذا الحادث الأمني، وعندما طلبت الشرطة من رئيس باريس تسليم هاتفه المحمول، أغلق أبواب طائرته الخاصة.

وأمام المطالبات المتكررة من قبل الشرطة، زعم محامو ومساعدو الخليفي، أن لديه جواز سفر دبلوماسي وكان يقوم بمهمة رسمية في فرنسا بين 5 و9 يوليو.

وعلى الرغم من أن وزارة الخارجية الفرنسية نفت معرفتها بهذه المهمة، هدد الخليفي رجال الشرطة بالانتقام إذا لم يسمحوا له بالمغادرة، وقال ذلك على اتصال مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزير الداخلية جيرال دارمانان.

ورفضت الشرطة الاستسلام لرفض الخليفي لمدة 3 ساعات بعد هبوط الطائرة، حتى استجاب رئيس باريس وقدم هاتفه، مع مطالبتهم بأن يعيدوه له في أسرع وقت ممكن.

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