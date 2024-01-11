استعدادًا لكأس أمم أفريقيا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في كوت ديفوار (صور)

خاض منتخب مصر مرانه الأول في كوت ديفوار، بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، على ملعب "جاردان بوتانيك"، استعدادًا لمواجهة موزمبيق الأحد المقبل، في انطلاق مشوار الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية.

وحضر مران منتخب مصر شريف سيف سفير مصر في كوت ديفوار، حيث كان في استقباله خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، وحازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

واقتصر مران منتخب مصر على فقرات بدنية للتغلب على الإجهاد بجانب بعض الجمل التكتيكية، كما دخل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني، في حديث مطول مع بعض اللاعبين مثل أحمد زيزو، ومحمد صلاح، ومحمد عبد المنعم.

وتقام مباراة مصر مع موزمبيق، ضمن منافسات الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

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