الاتحاد البرازيلي يعلن اسم مدرب السامبا الجديد

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تعيين دوريفال جونيور مدرباً جديداً لمنتخب السامبا، لينهي بذلك رسمياً الجدل الدائر حول من سيتولى مسؤولية مصير بطل العالم 5 مرات.

وأعلن الاتحاد البرازيلي، في بيان له، تقديم مدرب ساو باولو السابق، اليوم الخميس في ريو دي جانيرو، قائلا: "دوريفال جونيور هو المدرب الجديد للمنتخب البرازيلي للرجال".

ولم يكشف الاتحاد البرازيلي عن مدة العقد، لكن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أنه سيستمر حتى نهاية كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان إضفاء الطابع الرسمي على تعيين دوريفال خلفاً لفرناندو دينيز المقال من منصبه الأسبوع الماضي، متوقعاً بعد إعلان نادي ساو باولو الأحد رحيل مدربه منذ أبريل الماضي للانضمام إلى الادارة الفنية للمنتخب.

ويخلف دوريفال جونيور (61 عاما) مواطنه دينيز (49 عاما) الذي يجمع منذ يوليو الماضي بين منصبي مدرب المنتخب الوطني وفريق فلوميننسي المتوج معه بكأس ليبرتادوريس 2023.

وكان المدرب الإيطالي لريال مدريد كارلو أنشيلوتي الخيار الأول للاتحاد البرازيلي لخلافة دينيز، عقب نهاية عقده مع النادي الملكي في نهاية الموسم لقيادة منتخب البرازيل في مسابقة كوبا أمريكا في يوليو المقبل بالولايات المتحدة، لكن أنشيلوتي جدد عقده مع الريال، ما دفع الاتحاد البرازيلي إلى البحث بشكل عاجل عن مدرب جديد.

وبعد مرور عام على الخروج من الدور ربع النهائي لمونديال 2022 في قطر على يد كرواتيا، يحتل السيليساو المركز السادس من أصل 10 في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026، وهو مركز لا يليق بالدولة الوحيدة التي شاركت في 22 نسخة من كأس العالم وتوجت بـ 5 ألقاب، وهو رقم قياسي.

ومن المتوقع أن يبدأ دوريفال جونيور مهمته رسمياً في مارس المقبل بمباراتين دوليتين وديتين في القارة العجوز ضد إنجلترا وإسبانيا.

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