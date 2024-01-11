بعد انهيار اتفاق الإقرار بالذنب .. نجل بايدن يمثل أمام المحكمة بشأن تهم ضريبية

يمثل نجل الرئيس جو بايدن امام محكمة مجددا اليوم الخميس في لوس أنجلوس بشأن تهم ضريبية بعد انهيار اتفاق الإقرار بالذنب الذي كان يمكن أن يجنبه محاكمة جنائية خلال حملة والده الرئاسية لعام 2024.

من المتوقع أن يدفع هنتر بايدن ببراءته من تسع تهم ضريبية، تنبع مما يقول الادعاء الفيدرالي إنها خطة للتهرب من سداد 1.4 مليون دولار مستحقة لمصلحة الضرائب واستخدامها بدلا من ذلك لعيش نمط حياة يشمل باعترافه تناول المخدرات والكحول.

ستتضمن جلسة المحكمة أيضا مناقشة مواعيد المحاكمات المقبلة والمواعيد النهائية لتقديم الطلبات. وفي الوقت نفسه، وجهت اتهامات لهنتر أيضا في ولاية ديلاوير بالكذب في أكتوبر 2018 عندما أقسم أنه لا يستخدم المخدرات غير المشروعة أو يدمنها.

وكان هنتر مدمنا للكوكايين حينها، كما وجهت له اتهامات بحيازة اسلحة بالمخالفة للقانون، وقد دفع ببراءته في هذه القضية.

تنبع جميع الاتهامات من تحقيق فيدرالي استمر لسنوات في معاملات هنتر بايدن الضريبية والتجارية، والتي كان من المتوقع أن تنتهي الصيف الماضي بصفقة إقرار بالذنب كان سيخضع بعدها لفترة مراقبة مدتها عامين بعد اقراره بالذنب في تهم ضريبية. كما كان سيتجنب ملاحقة قضائية في تهمة حيازة سلاح في حال لم تنبع مشكلات بسبب هذه الحيازة.





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