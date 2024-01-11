أنبوب النانو .. شركة كرواتية تختبر تكنولوجيا جديدة لتوليد الكهرباء في السيارات

تجري شركة صناعة السيارات الرياضية فائقة القوة الكرواتية ريماك اختبارات على تكنولوجيا جديدة تسمى "أنبوب النانو" والتي يمكن أن تصبح مصدرا مهما للكهرباء لتشغيل محرك أي سيارة.

ومنذ عدة سنوات اكتشف المهندسون في معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (إم.آي.تي) الأمريكي الشهير أسلوبا لتوليد الكهرباء باستخدام جزئيات الكربون الدقيقة التي تنتج تيارا من خلال تفاعلها مع السائل المحيط بها.

ويقول المهندسون إن السائل وهو عبارة عن مذيب عضوي يسحب الإلكترونات من جزيئات الكربون، مولدا تيارا كهربائيا يمكن استخدامه في تحفيز التفاعلات الكيمائية أو تشغيل الربوتات الصغيرة أو متناهية الصغر.

من ناحيته قال ميت ريماك الرئيس التنفيذي لشركة ريماك في تصريحات لمجلة أوتو كار البريطانية المعنية بموضوعات السيارات إن "شركة ريماك ليست متخصصة في الأجهزة الكهربائية بشكل حصري، لكنها تقوم حاليا بما يمكن اعتباره التكنولوجيا الأشد إثارة في الوقت الحالي".

ويمكن جعل هذه التقنية تعمل من خلال سوائل وقود فريدة مقاومة للغليان وتكون على شكل طبقة طلاء رقيقة تغطي "أنابيب مجوفة مصنوعة من شبكة من ذرات الكربون، والتي لها خصائص كهربائية فريدة"، وفقًا لإحدى طرق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وفي حال نجاح هذه التقنية عند اختبارها على نطاق أوسع، يمكنها أن تحل محل حزم البطاريات الثقيلة الحالية كمصدر بديل للوقود في السيارات الكهربائية أو الهيدروجينية الموجودة.

وقال ريماك إن الغاز البترولي السائل والهيدروجين والديزل (السولار) من بين أنواع الوقود المحتملة التي يمكن استخدامها في هذا الأسلوب الجديد لتوليد الكهرباء.

وتتعاون الشركة الكرواتية حاليا مع شركة" ناشية" لإجراء اختبارات على أنابيب النانو التي تحقق كفاءة في استهلاك الوقود لتوليد الكهرباء بنسبة 80% على نطاق صغير.

لكن الجانب السلبي في هذه التقنية هو أنها تصدر انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وبالتالي فإنها لن تتماشى مع اهداف الوصول إلى سيارات صفر انبعاثات التي تسعى إليها الكثير من الحكومات وشركات صناعة السيارات حاليا.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز