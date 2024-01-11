85 % من الشركات في الإمارات متفائلة حيال الاقتصاد

أبدى 80% من الشركات في الإمارات تفاؤلا كبيرا تجاه آفاقها المستقبلية، كما أبدى 85% منها تفاؤلا حيال الاقتصاد بشكل العام، بينما تواصل العمل بشكل وثيق مع الجهات الرسمية لمواجهة التحديات المحتملة التي قد تواجه الأعمال مستقبلا.

جاء ذلك وفقا لمؤشر أليكس بارتنرز حول القوى المسببة للاضطراب الذي أجرته شركة الاستشارات العالمية "أليكس بارتنرز"، والذي يستطلع سنويا آراء أكثر من 3000 مدير تنفيذي وإداري من جميع أنحاء العالم للكشف عن أحدث التحديات الرئيسية في عالم الأعمال.

ثقة

وحسب نتائج الاستطلاع، أظهر الرؤساء التنفيذيون في المنطقة ثقة كبيرة في قدرتهم على التعامل مع القوى المسببة للاضطراب والاستجابة لها؛ حيث يعتقد 90% منهم أن أسلوب قيادتهم الطبيعي يزدهر في بيئات العمل التي تتعرض لمسببات الاضطراب، وهذه النسبة أعلى بشكل ملحوظ بالمقارنة مع 75% من نظرائهم في العالم.

ومن بين الإجراءات الدفاعية الرئيسية التي اتخذوها للتغلب على القوى المسببة للاضطراب: تطوير خطط العمل وتحليل السيناريوهات (80%). علاوة على ذلك، يعطي 7 من كل 10 من المشاركين الأولوية لنمو الإيرادات على حساب الربحية، وبناء الأعمال الأساسية على حساب الأعمال الجديدة ذات القيمة.

كما أظهر الاستطلاع أن الرؤساء التنفيذيين في المنطقة تأثروا بشكل كبير بالقوى المسببة للاضطراب، حيث يأتون في المرتبة الثانية بعد نظرائهم في الصين؛ فقد أفاد 68% منهم بأنهم واجهوا العديد منها في العام الماضي، في حين عبر 67% منهم عن مخاوفه بشأن قدرة شركاتهم على التكيف بسرعة مع التغييرات. لمواجهة هذا التحدي، يقوم أكثر من 60% منهم حاليا بتغيير نماذج أعمالهم أو يخططون للقيام بذلك في العام المقبل. ويشير ذلك إلى أن العديد من الشركات في المنطقة تتجه نحو تبني هذا التغيير.

تقنيات

وذكر تقرير مؤشر أليكس بارتنرز أن رواد قادة الأعمال في الإمارات والسعودية يستثمرون بشكل أكبر في الأدوات والتقنيات الرقمية، مقارنة بالعام الماضي، بزيادة تبلغ 5 نقاط عن المتوسط العالمي. ومع ذلك، لا تزال هناك الكثير من التحديات بشأن القوى العاملة، حيث يشعر 85% من المشاركين بالقلق بشأن مهارات موظفيهم في ظل التغيير السريع (مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 58%)، بينما أفاد 80% منهم أن موظفيهم غير منفتحين على التغيير (مقارنة ب 55% عالميا). من جهة أخرى، أوضح المشاركون أن الإجراءات الجديدة للحصول على التأشيرات ساهمت في توظيف العمال المؤهلين والحفاظ عليهم بشكل أكثر سهولة مقارنة بالعامين الماضيين.

وقال غابرييل شاهين، رئيس الإدارة في الشرق الأوسط لدى أليكس بارتنرز: "في ظل الاضطرابات العالمية الحالية، تواجه منطقة الشرق الأوسط العديد من التحديات والفرص". لافتا إلى أنه رغم التحديات المناخية والتوترات الجيوسياسية العالمية، إلا أن الحكومات والشركات في المنطقة تتطلع بشكل أكبر إلى المستقبل، فهي تستثمر بشكل متزايد في التعليم والبنية التحتية والتحول للاقتصاد الأخضر، فضلا عن التقنيات الرقمية.

أتمتة

وأشار 87% من المشاركين في الاستطلاع بالمنطقة (مقابل 46% على مستوى العالم) إلى أن الذكاء الاصطناعي والأتمتة من بين القوى الأساسية المسببة للاضطراب في المنطقة، كما يخطط 64% منهم للاستثمار بشكل أكبر في التحول الرقمي لضمان نمو أعمالهم على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. في حين يعطي 50% من الرؤساء التنفيذيين الأولوية لأتمتة العمليات كتقنية رئيسية في العام المقبل، وهو ما يعادل ضعف المتوسط العالمي. يعكس ذلك التزام المنطقة بالاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز التحول الرقمي.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 9 من كل 10 مديرين تنفيذيين أن شركاتهم تمتلك الموارد اللازمة للاستثمار في التكنولوجيا والحلول الرقمية الجديدة، وأشار ما يقرب من النصف أن شركاتهم تستثمر بشكل أكبر في الأدوات والتكنولوجيا الرقمية مقارنة بالعام السابق. أما بالنسبة للمديرين التنفيذيين في المنطقة، فإنهم يضعون العائد على الاستثمار في أولى اعتباراتهم عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمارات في مجال التكنولوجيا (55%)، يليه القدرة على التكامل مع الأنظمة والعمليات الحالية (41%).

وتابع شاهين بالقول: "إن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي يشكل تحديا للعديد من رواد الأعمال في العالم، لكنه يمثل أولوية للشركات التي تتبنى خطوات ورؤى الحكومات في المنطقة". مشيرا إلى أن تبني هذا الاتجاه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق مكاسب إنتاجية هائلة، وإيجاد عوامل جديدة لنمو الإيرادات، وحماية القيمة، بالإضافة إلى توفير فرص العمل، ما يعزز نمو الشركات ويسهم في تحقيق نجاحها.





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