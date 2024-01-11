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أنشيلوتي يعادل رقم زيدان القياسي مع ريال مدريد

1/11/2024 3:00:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إنجازاً تاريخياً، خلال مواجهة أتلتيكو، أمس الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني.

وبحسب شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن هذه المباراة تحمل الرقم 263 لأنشيلوتي مع ريال مدريد في مختلف المسابقات سواء المحلية أو القارية.

وأصبح أنشيلوتي ثاني أكثر مدرب في التاريخ يقود مباريات ريال مدريد، بعد ميجيل مونيوز (605 مباريات)، بالتساوي مع زيدان (263) مباراة.

ويشارك في البطولة برشلونة (بطل الليغا)، وريال مدريد (بطل كأس الملك)، وأتلتيكو مدريد (صاحب المركز الثالث بالليغا)، وأوساسونا (وصيف كأس الملك).

وحقق ريال مدريد فوزاً شاقاً على أتلتيكو مدريد في مباراة متقلبة، بنتيجة 5-3، وجاء الحسم في الأشواط الإضافية، ومن المقرر أن يواجه الميرنغي، الفائز من لقاء الخميس بين برشلونة وأوساسونا، في المباراة النهائية، التي ستقام الأحد المقبل.

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