الإمارات تضبط بوصلتها التنموية على «الرقم 1» عالمياً

تحول تحقيق المركز الأول عالميا، إلى نهج ثابت في المسيرة التنموية المستدامة لدولة الإمارات، التي دأبت على تتويج أعوامها بحصاد وافر من الإنجازات التي تختزل الزمن وتستدعي المستقبل، وتبرهن على قوة إرادة أبنائها وطموحهم الذي لا يحده سقف.

ونجحت الإمارات خلال العام 2023 في تعزيز رصيدها من الإنجازات الفارقة، التي حصلت على المركز الأول عالميا في مختلف المجالات، لتثبت أنها وطن اللامستحيل الذي يشق طريقه بثقة وقوة نحو أعلى القمم.

وواصلت الإمارات تعزيز تنافسيتها العالمية، وحصدت المركز الأول في مؤشرات التجارة العالمية، وفقا لتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2023 الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية IMD في سويسرا.

وفي محور الكفاءة الحكومية، حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات انخفاض الضرائب الشخصية الفعلية، وقدرة سياسة الحكومة على التكيف مع المتغيرات، وغياب البيروقراطية، وانخفاض نسبة ضريبة الدخل الشخصية المحصلة، وانخفاض تكاليف تعويض إنهاء خدمات العاملين.

وفي محور البنية التحتية، حلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات قلة نسبة الإعالة، وانتقال طلبة التعليم العالي إلى داخل الدولة، وإدارة المدن، ونسبة مستخدمي الإنترنت، وجودة النقل الجوي، والبنية التحتية للطاقة.

وتصدرت الإمارات العالم في مؤشرات الوصول إلى الكهرباء، والرضا عن الطرق، وإدارة المدن، إضافة إلى مؤشرات الوصول إلى الوقود النظيف والتكنولوجيا لأغراض الطهي.

واحتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تغطية شبكات الهاتف المتحرك للسكان، ومعدل الاشتراكات في النطاق العريض المتنقل، ونسبة مستخدمي الإنترنت حسب تقرير الممكنات الرقمية 2023 الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

واحتفظت الإمارات بتصنيفها كأفضل دول العالم في“التحول الاقتصادي”، أي الدول التي تنتقل من وضع اقتصادي إلى وضع أفضل ومعدلات نمو أعلى، وهو أحد المؤشرات الفرعية ضمن مؤشر“أفضل دول العالم في 2023” الصادر عن شبكة“يو إس نيوز أند وورلد ريبورت” الإعلامية الأمريكية.

وتصدرت عدداً من المؤشرات العالمية المتعلقة بسوق العمل، إذا حلت بالمرتبة الأولى عالمياً في مؤشر "القدرة على استقطاب المواهب" وفق تقرير الازدهار العالمي لعام 2023 الصادر عن“معهد ليجاتوم البريطاني”.

وتصدرت الإمارات دول العالم في عدد الأشخاص فائقي الثراء، الذين تدفقوا عليها خلال العام الماضي، حسب نتائج تقرير هجرة الثروات الشخصية لعام 2023 الصادر عن شركة "هنلي آند بارتنرز" البريطانية المتخصصة في الاستشارات المُتعلقة بسياسات المواطنة والإقامة.

وواصلت دولة الإمارات حصد المراكز الأولى في أبرز المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بمستوى الأمن والأمان وجودة الحياة، حيث أظهرت بيانات النصف الأول من عام 2023 الصادرة عن مؤسسة“ناميبو” المزودة العالمية للبيانات الاقتصادية والاجتماعية، أن أبوظبي صنفت أكثر مدينة أماناً في العالم، تليها عجمان في المركز الثاني، ثم دبي في المرتبة الخامسة عالمياً.

وعلى صعيد المشروعات والإنجازات الفارقة، أعلنت الإمارات في يناير الماضي عن بدء العمل في تطوير أول بئر في العالم لحقن ثاني أكسيد الكربون واحتجازه في طبقة المياه المالحة الجوفية الكربونية.

وأطلقت الإمارات أول معجم رقمي لمصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، ليمثل خطوة أولى مهمة في جهود حكومة دولة الإمارات لتوفير مصادر عربية ودعم المحتوى العربي المتخصص في هذا القطاع المستقبلي الحيوي.

وكشفت الإمارات في سبتمبر 2023 عن إنشاء أول مسجد عائم في العالم في إمارة دبي والذي سيتألف من ثلاثة طوابق، الأول تحت الماء للصلاة، والثاني قاعة متعددة الاستخدامات، والثالث معرض إسلامي.

واستهلت الإمارات العام الجاري بالإعلان عن مشروع برج "فرانك مولر أتيرنيتاس"، في دبي الذي سيكون أطول برج ساعة سكني يحمل علامة تجارية فاخرة في العالم، بارتفاع 450 مترا.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز