حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي وتعيينه رئيساً لدار الوثائق

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بشأن تعيين رئيس لدار الوثائق في إمارة الشارقة.

ونص المرسوم، على أن يُنقل الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة الشارقة إلى دار الوثائق في الإمارة، ويُرقّى إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن رئيساً للدار، وذلك اعتباراً من تاريخ هذا المرسوم.





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