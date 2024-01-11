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في خطوة مفاجئة.. باريس سان جيرمان يستهدف ضم بنزيما

1/11/2024 3:00:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

يدرس باريس سان جيرمان، التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقاً لشبكة "getfootballnewsfrance" الفرنسية، فإن ناصر الخليفي رئيس نادي باريس، يرغب في ضم بنزيما لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ويواجه الخليفي اعتراضًا من لويس كامبوس المستشار الرياضي للنادي الباريسي، الذي لا يفضل التوقيع مع بنزيما.

وفي نفس السياق، أكدت شبكة "فوت ميركاتو" أنه من غير المرجح أن يوافق اتحاد جدة على رحيل بنزيما خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان بنزيما انتقل إلى صفوف اتحاد جدة الصيف الماضي، في صفقة مجانية، بعد رحيله عن ريال مدريد، ويتعرض النجم الفرنسي لانتقادات حادة من الصحافة والجمهور في السعودية بسبب تراجع مستواه خلال الموسم الحالي، بالإضافة إلى الخروج المبكر لفريقه من كأس العالم للأندية.

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