أنشيلوتي يكشف سر خماسية ريال مدريد في الديربي

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الفوز الكبير الذي حققه الميرنغي ضد أتلتيكو مدريد، بنتيجة 3/5، مساء أمس الأربعاء، في مباراة السوبر الإسباني التي جمعتهما بالسعودية.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أن سبب فوز ريال مدريد بهذه النتيجة يعود إلى طاقة اللاعبين التي افتقر لها المنافس أتليتكو مدريد، وكذلك اعتماده على طريقة الضغط العالي.

وصرح كارلو: "كانت مواجهة الديربي مفتوحة، أدى اللاعبون بشكل جيد في الشوط الأول، وكنا أفضل في الشوط الثاني".



وأضاف: "أتلتيكو مدريد افتقر للطاقة، وكانت مباراة مذهلة لأنه كان لدينا المزيد من الطاقة في الشوط الثاني، اعتمدنا على الضغط العالي، وساهم البدلاء إبراهيم دياز وخوسيلو وجولر بشكل جيد، وأظهروا التزامهم".



وعن بيلينغهام، قال أنشيلوتي: "كان دوره مهماً، نظراً لأن المباراة بين فريقين كبيرين للغاية، وقدمنا كل شيء".

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