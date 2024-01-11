أنشيلوتي يكشف سر خماسية ريال مدريد في الديربي

(MENAFN
- Al-Bayan)
علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الفوز الكبير الذي حققه الميرنغي ضد أتلتيكو مدريد، بنتيجة 3/5، مساء أمس الأربعاء، في مباراة السوبر الإسباني التي جمعتهما بالسعودية.
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أن سبب فوز ريال مدريد بهذه النتيجة يعود إلى طاقة اللاعبين التي افتقر لها المنافس أتليتكو مدريد، وكذلك اعتماده على طريقة الضغط العالي.
وصرح كارلو: "كانت مواجهة الديربي مفتوحة، أدى اللاعبون بشكل جيد في الشوط الأول، وكنا أفضل في الشوط الثاني".
وأضاف: "أتلتيكو مدريد افتقر للطاقة، وكانت مباراة مذهلة لأنه كان لدينا المزيد من الطاقة في الشوط الثاني، اعتمدنا على الضغط العالي، وساهم البدلاء إبراهيم دياز وخوسيلو وجولر بشكل جيد، وأظهروا التزامهم".
وعن بيلينغهام، قال أنشيلوتي: "كان دوره مهماً، نظراً لأن المباراة بين فريقين كبيرين للغاية، وقدمنا كل شيء".
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