Thursday, 11 January 2024 10:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أنشيلوتي يكشف سر خماسية ريال مدريد في الديربي

1/11/2024 3:00:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الفوز الكبير الذي حققه الميرنغي ضد أتلتيكو مدريد، بنتيجة 3/5، مساء أمس الأربعاء، في مباراة السوبر الإسباني التي جمعتهما بالسعودية.

وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، أن سبب فوز ريال مدريد بهذه النتيجة يعود إلى طاقة اللاعبين التي افتقر لها المنافس أتليتكو مدريد، وكذلك اعتماده على طريقة الضغط العالي.

وصرح كارلو: "كانت مواجهة الديربي مفتوحة، أدى اللاعبون بشكل جيد في الشوط الأول، وكنا أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف: "أتلتيكو مدريد افتقر للطاقة، وكانت مباراة مذهلة لأنه كان لدينا المزيد من الطاقة في الشوط الثاني، اعتمدنا على الضغط العالي، وساهم البدلاء إبراهيم دياز وخوسيلو وجولر بشكل جيد، وأظهروا التزامهم".

وعن بيلينغهام، قال أنشيلوتي: "كان دوره مهماً، نظراً لأن المباراة بين فريقين كبيرين للغاية، وقدمنا كل شيء".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN11012024000110011019ID1107707804

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث