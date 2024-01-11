9.39 مليارات درهم عطاءات الاكتتاب في مزاد صكوك الخزينة الإسلامية بالإمارات

أعلنت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية وبالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، عن نتائج مزاد صكوك الخزينة الإسلامية المقوّمة بالدرهم الإماراتي، وذلك ضمن برنامج إصدار صكوك الخزينة الإسلامية للربع الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمة المزاد 2.8 مليار درهم، في حين أن الاكتتاب في المزاد تجاوز حجم الاكتتاب بمقدار 3.35 مرات، ليبلغ ما قيمته 9.39 مليارات درهم، وفق تغريدة للوزارة على موقع «إكس».

يذكر أن صكوك الخزينة الإسلامية هي أوراق مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تصدرها الحكومة الاتحادية في دولة الإمارات ويتم بيعها في الأسواق المحلية بالدرهم الإماراتي.

ويتمثل الهدف الرئيسي لإصدار صكوك الخزينة الإسلامية في العملة المحلية في: دعم بناء سوق صكوك بالعملة المحلية والاستفادة من سوق الصكوك العالمي المتنامي، واستقطاب الأموال للحكومة الاتحادية من قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والعالميين، وتوفير السيولة لتمويل مشاريع تنموية استراتيجية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة استثمارية عالمية وواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم وخاصة في مجال الاقتصاد الإسلامي.

ويساعد إصدار الصكوك بالعملة الوطنية على تنويع مصادر التمويل وتقليل الاعتماد على أسواق رأس المال الأجنبية وتوسيع قاعدة المستثمرين لصكوك العملة المحلية مما يساعد على تقليل التعرض لمخاطر تمديد الديون وتقلبات العملات الأجنبية، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية بالدرهم الإماراتي، وتوفير فرص تمويل بديلة للقطاع الخاص وكذلك البنوك والمؤسسات المالية في الدولة.





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