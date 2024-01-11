منظمة العمل الدولية تتنبأ بزيادة خفيفة في نسبة البطالة العالمية لعام 2024

(MENAFN
) في إطار تحليل شامل للوضع الاقتصادي العالمي، أصدرت منظمة العمل الدولية "آي إل أوه", تقريرًا يُشير إلى توقعات بارتفاع طفيف في معدل البطالة العالمي خلال العام 2024, ويأتي هذا التوقع بعد تجاوز النسبة المئوية للبطالة من 5.3 في المائة في عام 2022 إلى 5.1 في المائة في 2023، ومن المتوقع أن ترتفع مجددًا إلى 5.2 في المائة في العام المُقبل, وتعزو المنظمة هذا التغيير المتوقع إلى توقعات بأن حوالي اثنين مليون شخص إضافي سيشترون في سوق العمل خلال العام المقبل.
كما أبرز التقرير المخاوف المتزايدة بشأن تراجع معدلات الإنتاجية في العديد من الاقتصادات، بالإضافة إلى تفاقم الفوارق في التوزيع الدخلي، مما يُثقل الأعباء على الأسر والفئات الاجتماعية المختلفة, وتُظهر الدراسة أيضًا التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، خصوصًا مع استمرار تأثيرات جائحة كوفيد-19.
كذلك رغم التطلعات المُحفّزة في مراحل سابقة من عمليات الاستعادة الاقتصادية بعد الجائحة، إلا أن المعوقات ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصادات العالمية، بفعل التوترات الجيوسياسية والتضخم المُتصاعد, وفي هذا الإطار، اتخذت البنوك المركزية حول العالم مجموعة من الإجراءات الوقائية لتعزيز استقرار الأسواق المالية والحفاظ على النمو الاقتصادي, وعلى الجانب الآخر، يُظهر تقرير منظمة العمل الدولية أن الأداء الاقتصادي في 2023 كان أقوى بكثير من التوقعات الأولية، مع استدامة نسبية في القطاعات العمالية رغم التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها.
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