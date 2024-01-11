منتدى الاقتصاد العالمي يصف الإشاعات كمخاطر قصيرة الأمد مقابل التوترات الطويلة الأمد

(MENAFN
) أطلق المنتدى الاقتصادي العالمي نداءً حول التهديدات المتصاعدة للإشاعات، ووصفها بأنها أبرز التحديات القصيرة الأمد التي تواجه المجتمع العالمي. هذا التحذير كان بارزًا في تقرير "المخاطر العالمية" الصادر عن المنتدى، والذي يسلط الضوء على الأثر الضار للإشاعات وحملات التضليل الواسعة النطاق على شرعية الحكومات الجديدة, ومع اقتراب المجتمع الدولي من اجتماع المنتدى السنوي في دافوس، سويسرا، المقرر عقده من 15 إلى 19 يناير، يبرز التقرير العواقب المحتملة لجهود هذه الإشاعات، من تحفيز الاحتجاجات العنيفة وجرائم الكراهية إلى إثارة الاضطرابات المدنية وأعمال الإرهاب.
كما يسلط التقرير الضوء على دور الانتخابات في الاقتصاديات الكبرى كنقاط حاسمة لاحتمال حملات الإشاعات, كدول مثل بنغلاديش، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وباكستان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة إما في وسط عمليات انتخابية أو ستواجه انتخابات حاسمة خلال السنتين المقبلتين, وبينما يعالج التقرير التحديات الفورية المتعلقة بالإشاعات، يشير المنتدى الاقتصادي العالمي أيضًا إلى مخاوف طويلة الأمد أكثر تعقيدًا، حيث يحدد التقرير الأحداث المناخية الشديدة والتغيرات المحورية في نظم الأرض كمصادر رئيسية للقلق المستقبلي.
كذلك يسلط التقرير الضوء على التطورات العالمية المتغيرة، مشيرًا إلى توقعات معظم الخبراء العالميين، وهم نحو ثلثين منهم تحديدًا، الذين يتوقعون ظهور نظام عالمي متعدد الأقطاب أو متفكك خلال العقد المقبل, ويستدعي هذا التحول المتوقع الحاجة إلى حلول واستراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات العالمية العاجلة بفعالية, واستنادًا إلى ما يقرب من عقدين من البيانات الأصلية حول إدراك المخاطر، يقدم تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي صورة محبطة للمشهد العالمي للمخاطر، والذي يتميز بتراجع التقدم في التنمية البشرية, وتترك هذه المسارات كل من الدول والأفراد أكثر عرضة لمجموعة متنوعة من المخاطر، مما يؤكد على الضرورة الملحة لاتخاذ إجراءات مشتركة واستراتيجيات بصرية للتوجه بنجاح خلال مستقبل غير مؤكد.
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