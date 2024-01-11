الإشاعات والمعلومات الخاطئة تصبح مخاطر عالمية أساسية قبل الانتخابات

(MENAFN
) أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى الإشاعات والمعلومات الخاطئة كتحدي رئيسي يواجه العالم خلال السنتين المقبلتين، خصوصًا مع استعداد نحو نصف سكان العالم للمشاركة في انتخابات حاسمة خلال فترة نمو متسارعة لتقنيات الذكاء الاصطناعي, ويسلط تقرير "المخاطر العالمية 2024"، الذي أصدر يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، الضوء على خطورة الإشاعات والحملات المضللة، محذرًا من أن استخدامها بشكل واسع قد يهدد شرعية الحكومات الجديدة.
كما يأتي هذا التقرير الحيوي قبيل انطلاق الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، والذي سيقام من 15 إلى 19 يناير, ويسلط التقرير الضوء على الآثار السلبية المحتملة للمعلومات الخاطئة، من تحفيز الاحتجاجات العنيفة وجرائم الكراهية إلى تحفيز الاضطرابات المدنية والأعمال الإرهابية, ومع استعداد العديد من الدول الرئيسية، مثل بنغلاديش والهند وإندونيسيا والمكسيك وباكستان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، للانتخابات، تصبح المخاطر المرتبطة بالإشاعات أكثر وضوحًا.
كذلك قدمت سعدية زاهدي، المديرة العامة للمنتدى الاقتصادي العالمي، نظرة أعمق حول تفاوتات الإدراك للمخاطر في الدول المختلفة خلال مؤتمر صحفي في لندن، وأوضحت زاهدي أن الإشاعات والمعلومات الخاطئة قد لا تكون من بين أهم المخاطر في بلدان مثل الولايات المتحدة، لكنها تظهر كمشكلة أساسية في دول مثل الهند, وتبرز هذه الفارقة في الإدراك للمخاطر التحديات المعقدة التي تواجه الحملات المضللة، مما يستدعي جهودًا مشتركة على المستويات الوطنية والدولية للتصدي لتأثيراتها السلبية وحماية العمليات الديمقراطية والتماسك المجتمعي.
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