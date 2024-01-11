بيانات مخزون الطاقة لأمريكا تبين ارتفاعات مفاجئة في النفط الخام والمشتقات والبنزين

(MENAFN
) في يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، أصدرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تقريرها الأسبوعي، كاشفة عن زيادات غير متوقعة في مخزونات النفط الخام، البنزين، والمشتقات داخل البلاد, وبالتحديد، شهدت مخزونات النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 432.4 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 5 يناير, وهذا الارتفاع تناقض توقعات المحللين، حيث كان استطلاع لرويترز قد توقع انخفاضًا بمقدار 700،000 برميل، مما يبرز طبيعة العرض التي يصعب التنبؤ بها.
كما أشارت البيانات الخاصة بالإدارة إلى أن مخزونات النفط في مركز التوصيل بمدينة كوشينج بولاية أوكلاهوما شهدت انخفاضًا بمقدار 506,000 برميل خلال الأسبوع الماضي, كما أظهر التقرير انخفاضًا في استهلاك النفط الخام من قبل مصافي النفط الأمريكية، بانخفاض ملحوظ بمقدار 161,000 برميل يوميًا خلال نفس الفترة, وجاء هذا الانخفاض في استهلاك المصافي مصحوبًا بانخفاض نسبته 0.6 في المئة في معدلات التشغيل، مما يعكس التحولات الأوسع في أنماط الإنتاج والاستهلاك ضمن قطاع الطاقة.
كذلك شهدت مخزونات البنزين ارتفاعًا كبيرًا مواكبةً للزيادة غير المتوقعة في مخزونات النفط الخام، حيث ارتفعت بمقدار ثمانية ملايين برميل لتصل إلى مجموع 245 مليون برميل, ومرة أخرى، تباينت هذه البيانات بشكل كبير عن توقعات المحللين، حيث توقع استطلاع لرويترز ارتفاعًا أقل بمقدار 2.5 مليون برميل, وأظهر التقرير نفس الاتجاه في مخزونات المشتقات، مثل الديزل وزيت التدفئة، حيث ارتفعت بمقدار 6.5 مليون برميل لتصل إلى 132.4 مليون برميل، وهو ما يتجاوز بشكل كبير التوقعات المقدرة بزيادة 2.4 مليون برميل. بشكل عام، تسلط هذه البيانات الضوء على تعقيدات وتقلبات القطاع الطاقي في الولايات المتحدة، وتعكس التحولات المتغيرة في ديناميات العرض والطلب وآثارها المحتملة على الأسواق المحلية والعالمية.
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